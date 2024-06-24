Как заметно похорошеть с помощью незаметной пластики? Вот 3 мини-операции с биг-эффектом!

Визуально сбросить 10 лет с помощью антиэйджинга… кистей и 10 килограммов благодаря липоскульптуре… голеней? Реально и… гениально! Как одной деталью изменить весь образ, рассказывают петербургские пластические хирурги.
Создаем идеальный живот: умбиликопластика
Элементов «второго плана» во внешности просто нет! К примеру, часто люди хотят уменьшить кончик носа, поднять внешние уголки глаз или удалить родинку — все остальное человека устраивает, а эти небольшие (по размеру) несовершенства становятся настоящим бьюти-гештальтом. Один из популярных кейсов из практики: многие обращаются за изменением формы и размера пупка, операция называется «умбиликопластика». Показания здесь: исправить «некрасивость» (допустим, выпячивание) или устранить проблему (пупочную грыжу, нередко появляющуюся после родов). Кстати, во втором случае затягивать с визитом к хирургу не стоит: если ситуация усугубится, то понадобится не бьютифицирующая, а экстренная операция — после нее бывают довольно заметные рубцы.
Владимир Головатинский
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Эстетическая же коррекция следов не оставит: мы деликатно уберем грыжу, придадим пупку максимально нативную "втянутую" форму, расположим его на анатомически верной (и пропорционально красивой!) высоте, а небольшие внутренние швы не обратят на себя внимания. Период восстановления достаточно короткий — 1–2 месяца, потом можно отправляться на море и постепенно возвращаться к тренировкам. Только не начинайте сразу с мощных силовых тренировок — избыточная нагрузка после операции может спровоцировать рецидив. Эпилог-ремарка: если вы хотите исправить более одной детали, то очень гармонично умбиликопластика сочетается с подтяжкой живота, липосакцией и маммопластикой. Такое преображение проводим за одну операцию и один наркоз, и вы получаете тонкую талию, естественно-плоский живот и высокую грудь — идеальное комбо».
Скрываем возраст, который выдают руки: лазер + липоинъекции
Шок-контент для всех последователей ЗОЖ: спорт и правильное питание — не панацея омоложения: эйджинг некоторых частей тела они не могут остановить физически! Яркий пример — кисти: их внешний вид меняется из-за возрастного истончения кожи (снижается ресурс коллагена и эластина) и сокращения подкожно-жировой клетчатки — эти процессы нельзя повернуть вспять с помощью планки и зеленого смузи.
Сергей Брагилев
пластический хирург клиники GRANDMED
«Чтобы омолодить руки — маркеры юности, которые всегда на виду, мы проводим липофилинг — "наполнение" зон с недостатком объема жировой тканью. Липофиллер прекрасно расправляет морщины и складки, уплотняет кожу, делает сосуды менее заметными — эффект очень стабильный, ведь инъекция хорошо приживается и не мигрирует. Часто мы сочетаем липофилинг с глубокой лазерной шлифовкой, чтобы еще и выровнять микрорельеф кожи и сделать ее гладкой и матовой, стереть пигментные пятна — руки Мамушки превращаются в ручки Скарлетт. Поддерживать результат рекомендуем так: мойте посуду в перчатках, защищайте колд-кремами руки от холода (даже летнего петербургского). А еще обсудите с косметологом парафинотерапию — отличная термопроцедура с парниковым эффектом: ускоряет лимфодренаж и микроциркуляцию тканей и дает выраженный антиэйдж- и лифтинг-эффект».
Получаем изящные стройные ноги: боди-скульптурирование
Насколько «тяжелой» или «легкой» кажется фигура, во многом определяют ноги — геометрически логично, ведь они составляют примерно половину нашего роста. На внешние параметры влияют три фактора: конституция тела (изначальные формы заложены в нас природой), предрасположенность к накоплению жира именно в области ног (особенно над коленями) и скорость естественного старения, из-за которого кожа становится более тонкой и дряблой, а силуэт «плывет».
Юлия Юнусова
пластический хирург клиники DEGA
«Если голени и икры далеки от конвенционального идеала балерины или Зендеи в "Претендентах", то скорректировать их реально, "выточив" новые формы методами пластической хирургии. Здесь есть два варианта: редкий, для индивидуальных кейсов — установка имплантов или круропластика, основной — липофилинг (кстати, жир можно забрать как раз из надколенной зоны!). Операция восполняет объем икроножных мышц, выравнивает рельеф кожи (вы не поверите, но даже на щиколотках бывают морщины!) и гармонизирует силуэт, создавая красивые переходы "колени — голень", "голень — ступни". Восстанавливаться после липофилинга не так долго — в среднем 3–6 недель, в этот период нужно носить компрессионное белье и ограничить фитнес. А вот после реабилитации спорт суперрекомендован для закрепления и пролонгирования результата! Мышцы голеней и икр отлично "отзываются" на упражнения и быстро приходят в тонус — мне нравятся 30 ежедневных подъемов на носочки, которые можно выполнять и сидя, и стоя: здорово прокачивает и скульптурирует ноги!»
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