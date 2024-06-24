Как заметно похорошеть с помощью незаметной пластики? Вот 3 мини-операции с биг-эффектом!

Создаем идеальный живот: умбиликопластика

Элементов «второго плана» во внешности просто нет! К примеру, часто люди хотят уменьшить кончик носа, поднять внешние уголки глаз или удалить родинку — все остальное человека устраивает, а эти небольшие (по размеру) несовершенства становятся настоящим бьюти-гештальтом. Один из популярных кейсов из практики: многие обращаются за изменением формы и размера пупка, операция называется «умбиликопластика». Показания здесь: исправить «некрасивость» (допустим, выпячивание) или устранить проблему (пупочную грыжу, нередко появляющуюся после родов). Кстати, во втором случае затягивать с визитом к хирургу не стоит: если ситуация усугубится, то понадобится не бьютифицирующая, а экстренная операция — после нее бывают довольно заметные рубцы.

Владимир Головатинский пластический хирург клиники A3BEAUTE «Эстетическая же коррекция следов не оставит: мы деликатно уберем грыжу, придадим пупку максимально нативную "втянутую" форму, расположим его на анатомически верной (и пропорционально красивой!) высоте, а небольшие внутренние швы не обратят на себя внимания. Период восстановления достаточно короткий — 1–2 месяца, потом можно отправляться на море и постепенно возвращаться к тренировкам. Только не начинайте сразу с мощных силовых тренировок — избыточная нагрузка после операции может спровоцировать рецидив. Эпилог-ремарка: если вы хотите исправить более одной детали, то очень гармонично умбиликопластика сочетается с подтяжкой живота, липосакцией и маммопластикой. Такое преображение проводим за одну операцию и один наркоз, и вы получаете тонкую талию, естественно-плоский живот и высокую грудь — идеальное комбо».

Скрываем возраст, который выдают руки: лазер + липоинъекции

Шок-контент для всех последователей ЗОЖ: спорт и правильное питание — не панацея омоложения: эйджинг некоторых частей тела они не могут остановить физически! Яркий пример — кисти: их внешний вид меняется из-за возрастного истончения кожи (снижается ресурс коллагена и эластина) и сокращения подкожно-жировой клетчатки — эти процессы нельзя повернуть вспять с помощью планки и зеленого смузи.