Что такое косметика с миорелаксантами и правда ли она может заменить ботокс?

Что выбрать

Естественно, косметика не может встать в один ряд с инъекционными процедурами и полностью устранить мимические морщины, но помочь в улучшении ситуации она однозначно способна. Миорелаксанты очень любят использовать не только категорические противники инъекций, желающие антиэйджироваться, но и поклонники ботокса — чтобы улучшить и пролонгировать результат омоложения.

Что ищем в составе и на упаковке? Argerelin (Acetyl Hexapeptide-3, Acetyl Hexapeptide-8), Syn-ake (Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate), Leuphasyl, Snap-8, Vialox, X50 myocept, Inyline. Раньше эти пептиды сравнивали со змеиным или пчелиным ядом, и, хотя принцип действия похож, пептиды, используемые в современной косметике, являются синтетическими, безопасными. Например, аргирелин (Argerelin) оказывает расслабляющее действие, очень мягко воздействуя на нервные окончания. Это самый распространенный компонент в средствах с ботулоподобным действием. Есть и другие пептиды, которые выравнивают рельеф и омолаживают кожу. К примеру, матриксил (Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl)) — стимулирует синтез коллагена и работает на то, чтобы поднять морщинку, уменьшив ее глубину.

Секрет гладкой кожи

Грамотное использование пептидов-миорелаксантов играет важную роль в достижении заметных результатов. Главный принцип — системность. Наносить крем или сыворотку необходимо регулярно на протяжении, как минимум, двух месяцев — два раза в день, утром и вечером. При таких условиях средства могут сократить глубину морщин примерно в два раза. Картина сохраняется, в среднем, до двух месяцев после отмены. А после небольшого перерыва курс можно повторить.

Какие есть пептидные средства с ботокс-эффектом? На рынке представлено все: от умывалок и сывороток до кремов для век, масок. Но желанный результат скорее появится от сыворотки или крема — пептиды действенны именно в несмываемых продуктах. А вот история про миорелаксанты в умывалках — это маркетинг. За время, потраченное на очищение, молекулы поработать не успеют.

Место силы

Пептиды активны на разных зонах лица не одинаково, поэтому прежде, чем приобрести продукт, почитайте, действительно ли он решит вашу проблему.

На носогубные складки, «кольца Венеры» на шее и мелкую сетку морщин, появившуюся в результате обезвоживания, миорелаксанты имеют слабое воздействие.

Легкие горизонтальные лобные морщины, вертикальные межбровки и складки, образующиеся на спинке носа и боковых поверхностях переносицы изменятся после крема с пептидами несколько заметнее.

Наибольший профит от крема с пептидами-миорелаксантами можно увидеть в области вокруг глаз: поскольку там тонкая кожа и мало подкожно-жировой клетчатки, средству легче проникнуть в организм и начать менять его к лучшему.

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