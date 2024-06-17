Что такое косметика с миорелаксантами и правда ли она может заменить ботокс?

Пептиды-миорелаксанты — равно гладкий лоб, никаких «гусиных лапок» и мышечных зажимов! Правда или маркетинговый хайп? Разбираемся в косметике с антиэйдж-молекулами, которая обещает без инъекций стереть морщинистые следы несдержанной мимики — вместе с Натальей Ткаченко, химиком-косметологом, основательницей бренда Roz Mary.
О чем речь
Пептиды — это аминокислотные цепочки, последовательность звеньев которых несет своеобразный код. Он запускает определенные механизмы в организме: к примеру, уменьшение выработки пигмента, замедление работы «ускорившихся» сальных желез и так далее.
- Миорелаксанты — особая группа пептидов, которые расслабляют микромышцы, а заодно разглаживают на коже несимпатичные заломы. Именно поэтому они считаются аналогом инъекций ботулотоксина.
Миорелаксанты v. ботокс
Не секрет, что ботулотоксин в неправильной дозировке — опасный яд. Любая ошибка при его применении может стоить очень дорого. Ботокс искусственно ставит на стоп передачу нервного импульса и может вообще «выключить» мимику. В то же время пептиды-миорелаксанты призваны бороться с морщинками без иглы — они не блокируют полностью, а именно расслабляют мышцы, замедляя передачу нервного импульса. Пептиды проникают в кожу за счет своего маленького размера, преодолевают ее защитную функцию (липидный барьер) и потом начинают работать. Да, их влияние гораздо более медленное, но зато и более мягкое в сравнении с ботоксом.
Что выбрать
Естественно, косметика не может встать в один ряд с инъекционными процедурами и полностью устранить мимические морщины, но помочь в улучшении ситуации она однозначно способна. Миорелаксанты очень любят использовать не только категорические противники инъекций, желающие антиэйджироваться, но и поклонники ботокса — чтобы улучшить и пролонгировать результат омоложения.
Секрет гладкой кожи
Грамотное использование пептидов-миорелаксантов играет важную роль в достижении заметных результатов. Главный принцип — системность. Наносить крем или сыворотку необходимо регулярно на протяжении, как минимум, двух месяцев — два раза в день, утром и вечером. При таких условиях средства могут сократить глубину морщин примерно в два раза. Картина сохраняется, в среднем, до двух месяцев после отмены. А после небольшого перерыва курс можно повторить.
Какие есть пептидные средства с ботокс-эффектом? На рынке представлено все: от умывалок и сывороток до кремов для век, масок. Но желанный результат скорее появится от сыворотки или крема — пептиды действенны именно в несмываемых продуктах. А вот история про миорелаксанты в умывалках — это маркетинг. За время, потраченное на очищение, молекулы поработать не успеют.
Место силы
Пептиды активны на разных зонах лица не одинаково, поэтому прежде, чем приобрести продукт, почитайте, действительно ли он решит вашу проблему.
- На носогубные складки, «кольца Венеры» на шее и мелкую сетку морщин, появившуюся в результате обезвоживания, миорелаксанты имеют слабое воздействие.
- Легкие горизонтальные лобные морщины, вертикальные межбровки и складки, образующиеся на спинке носа и боковых поверхностях переносицы изменятся после крема с пептидами несколько заметнее.
- Наибольший профит от крема с пептидами-миорелаксантами можно увидеть в области вокруг глаз: поскольку там тонкая кожа и мало подкожно-жировой клетчатки, средству легче проникнуть в организм и начать менять его к лучшему.
Редакция напоминает, что косметологические продукты и медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
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