Как визуально уменьшить поры и почему их не нужно «сужать»? Вот 4 подхода и все бьюти-методики

В солнечные и жаркие дни: фруктовые кислоты и биоревитализация

Знакомимся с законом теплового расширения в бьюти-контексте: при «нагревании» поры увеличиваются. И если в конце релакс-сессии в финской сауне они вернутся к своим исходным параметрам, то после курса активных солнечных ванн — рискуют остаться в плюс-сайзе.

Наталья Маневская к.м.н., врач-косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА» «Солнечное излучение разрушает эластиновые и коллагеновые волокна (ткани теряют упругость), стимулирует утолщение рогового слоя эпидермиса (поверхность кожи становится более "рыхлой"), провоцирует гиперактивную работу сальных желез (вырабатывается больше себума) — и все это приводит к тому, что поры становятся заметнее. Самое простое, с чего здесь можно (и следует) начать коррекцию, — включить в домашний уход препараты на основе ретинола или фруктовых кислот. Летом их можно использовать, но только если вы не собираетесь на пляж или длинную прогулку (повышают чувствительность кожи к ультрафиолету) и обязательно в сочетании с солнцезащитными средствами для жирной и комбинированной кожи с фактором защиты 30 или 50+. Также советую пополнить косметичку матирующими сыворотками: они хорошо выравнивают тон и текстуру кожи. Но наиболее стойкий и выраженный результат дают, конечно, профессиональные методики: от фруктовых пилингов и фотоомоложения до фракционных лазерных шлифовок или игольчатого радиочастотного лифтинга — протокол и курс (в среднем от 2 до 5 сеансов) подбираем индивидуально. Для профилактики фотостарения я также рекомендую инъекции биоревитализантов-экзопротекторов — Novacutan SBio и YBio. В их составе гиалуроновая кислота и 8 очень важных аминокислот — они восстанавливают гидролипидный баланс кожи, повышают ее эластичность и плотность, защищают клетки от разрушительного воздействия ультрафиолета и высокой температуры. Приятный бонус: благодаря всем перечисленным процедурам мы не только уменьшим выраженность пор, но и устраним все признаки повреждения кожи солнцем: пигментацию, сухость и потерю тонуса!»

Это возрастное: PRP-биостимуляция и smooth-омоложение кожи

Представьте, что произойдет с платьем-паутинкой (летний тренд!), если носить его постоянно — и на бранч (знакомимся с новой террасой Jam Cafe рядом с Мариинским театром и «Лендоком»), и на любование закатами в Комарове, а потом все каникулы в Батуми (с 13 июня из Пулкова прямые рейсы!)? Постепенно ткань деформируется. Точно так же расширяются поры из-за возрастного «изнашивания» кожи, в которой мы живем, но есть хорошая новость: этот процесс можно а) предупредить, б) остановить, в) даже обратить вспять!

Ирина Стрелкова главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Невском» «Бьюти-аксиома: после 25–30 лет синтез коллагена и эластина в организме замедляется, их ресурс заканчивается — кожа теряет тонус и упругость, а поры "растягиваются". Решение здесь такое — запустить в организме процессы антиэйджинга. Процедура № 1: лазерное smoothомоложение: мы направим луч энергии в коллагеновый каркас кожи, прогреем и "пробудим" его. В тканях начнет вырабатываться новый коллаген, а значит, разгладятся средние и мелкие морщины и поры "подтянутся". Занимает сеанс всего час, а легкое покраснение после проходит за пару дней! Мы часто говорим, что если провести smooth в пятницу, то в понедельник в прямом смысле начнется вторая молодость (пика эффект достигнет через месяц). Процедура № 2: PRP-терапия. Мы введем в кожу аутопрепарат из собственной плазмы крови человека для мягкой биостимуляции клеток (по сути, дадим им сигнал: "Не спим! Боремся с несовершенствами"). Это позволит всего за 3 процедуры с интервалом в месяц восстановить функции кожи (дыхание, регенерацию, борьбу с вредными веществами и бактериями etc.), устранить воспаления и постакне, уменьшить расширенные поры. Но — внимание! — ни одна антиэйдж-методика не дает результат навсегда, эффект нужно поддерживать. Здесь помогут "гидро"-протоколы, ведь обезвоженность кожи — первая причина визуально заметных несовершенств от "просто" усталого вида до ярких морщин. Обсудите с любимым косметологом увлажнение: аппаратное — ультразвуковое (отлично сочетается с УЗ-чисткой и лифтингом) и инъекционное — биоревитализацию гиалуроновой кислотой с антиоксидантами, витаминами и минералами (возвращает лицу красивую персиковую свежесть)».

Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.