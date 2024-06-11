Как визуально уменьшить поры и почему их не нужно «сужать»? Вот 4 подхода и все бьюти-методики

Размер не имеет значения: поропозитив (pore positivity movement) — новое селфлав-движение, сторонники которого борются со стигматизацией широких пор. Рассказываем, какие факторы на самом деле акцентируют морщины, пигментацию и неровности микрорельефа (гранд-спойлер: метаболомика и фотоздоровье кожи!) и как исправить ситуацию.
Если поры широкие от рождения: биохакинг-очищение
Главный шаг на пути к здоровой коже — освоить базу бьюти-анатомии. Запоминаем: диаметр пор заложен природой (обладатели широких, избавляемся от сайз-шейминга!) и физиологически «сузить» их нельзя, а вот сделать менее заметными эстетически — вполне возможно.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники «Ренессанс»
«Как правило, расширенные поры (особенно в Т-зоне: лоб — нос — подбородок) — признак жирной или комбинированной кожи с гиперфункцией сальных желез. Это значит, что себум в избытке накапливается в основании пор — они "переполняются" и увеличиваются. В таком случае первое, что рекомендую сделать, — составьте с эстетистом свою профессиональную бьюти-стратегию. Замечательно корректируют расширенные поры деликатные химические поверхностные пилинги, фотодинамическая терапия или сочетание этих процедур, а также игольчатый RFлифтинг: исчезает "лоснящийся" блеск, а поры визуально уменьшаются — кожа становится ровной и гладкой. Второй важный шаг — подберите домашний уход. Не интуитивно и не с экспертами-энтузиастами из социальных сетей, а вместе c косметологом: специалист назначит проверенные средства и объяснит, как правильно очищать кожу, в том числе после интенсивных тренировок, активизирующих работу сальных желез. И третий совет — пройдите чек-апы работы ЖКТ и гормонального профиля. Чем крепче наше "внутреннее" здоровье, тем красивее мы внешне (нотабене: эта аксиома стала известна не сегодня, а много веков назад — на ней базируется древнеяпонская философия эстетики. — Прим. ред.)».
Когда не в порядке гормоны: собираем дрим-тим медиков и комбо-протоколы
То, что гормоны (молекулы-регуляторы биопроцессов организма) влияют на состояние кожи, — уже не новость. А вот то, какие именно гормоны, как они это делают и чем исправить неполадки в их работе, — известно не всем. Итак: в сторону многочисленные чудо-кремы (как бы ни продвигали их коучи из Reels), сначала идем на консультацию к косметологу!
Наталья Шенкирж
врач-косметолог Клиники Пирогова
«Да — размер пор предопределен генетически, и нет — это не значит, что он не изменится в большую сторону! Увеличиваются поры — опять же, из-за активности сальных желез, которую контролируют гормоны-андрогены. Они вырабатываются и у мужчин, и у женщин, а под влиянием ферментов превращаются в гормоны-эстрогены, отвечающие за гладкость кожи. Если соотношение андрогенов и эстрогенов нарушено, сальные железы работают неправильно: поры не успевают очищаться, заполняются себумом и расширяются, кожа некрасиво лоснится. Осложняют ситуацию высокий уровень пролактина, кортизола, дисбаланс тироксина, трийодтиронина и кальцитонина (их вырабатывает щитовидная железа) и дефицит половых гормонов — поэтому совершенно нормально (даже правильно!), если косметолог направит вас к эндокринологу, гинекологу или даже гастроэнтерологу (вы знали, что именно некорректная работа печени и ЖКТ иногда "сбивает" гормоны?)! Работа с эстетистом не отменяется, а идет параллельно лечению. Начнем, конечно, с очищения: экстраделикатного гидропилинга с высокоактивными компонентами HydraFacial (он подходит для кожи любого типа и возраста и не вызывает дискомфорта). К нему добавим процедуры, уменьшающие выработку себума и повышающие иммунитет эпидермиса, — фототерапию BBL и M22, — они дают прекрасный эффект алебастровой кожи. Затем лазером сгладим поры, рубцы и постакне, выровняем микрорельеф. Важный момент: если вы принимаете системные ретиноиды, антибиотики или антидепрессанты, то лазерную терапию откладываем — препараты вызывают чувствительность к свету и снижают способность тканей регенерировать. Молодым мамам тоже придется подождать, а вот когда период лактации закончится — ждем вас на преображение!»
В солнечные и жаркие дни: фруктовые кислоты и биоревитализация
Знакомимся с законом теплового расширения в бьюти-контексте: при «нагревании» поры увеличиваются. И если в конце релакс-сессии в финской сауне они вернутся к своим исходным параметрам, то после курса активных солнечных ванн — рискуют остаться в плюс-сайзе.
Наталья Маневская
к.м.н., врач-косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Солнечное излучение разрушает эластиновые и коллагеновые волокна (ткани теряют упругость), стимулирует утолщение рогового слоя эпидермиса (поверхность кожи становится более "рыхлой"), провоцирует гиперактивную работу сальных желез (вырабатывается больше себума) — и все это приводит к тому, что поры становятся заметнее. Самое простое, с чего здесь можно (и следует) начать коррекцию, — включить в домашний уход препараты на основе ретинола или фруктовых кислот. Летом их можно использовать, но только если вы не собираетесь на пляж или длинную прогулку (повышают чувствительность кожи к ультрафиолету) и обязательно в сочетании с солнцезащитными средствами для жирной и комбинированной кожи с фактором защиты 30 или 50+. Также советую пополнить косметичку матирующими сыворотками: они хорошо выравнивают тон и текстуру кожи. Но наиболее стойкий и выраженный результат дают, конечно, профессиональные методики: от фруктовых пилингов и фотоомоложения до фракционных лазерных шлифовок или игольчатого радиочастотного лифтинга — протокол и курс (в среднем от 2 до 5 сеансов) подбираем индивидуально. Для профилактики фотостарения я также рекомендую инъекции биоревитализантов-экзопротекторов — Novacutan SBio и YBio. В их составе гиалуроновая кислота и 8 очень важных аминокислот — они восстанавливают гидролипидный баланс кожи, повышают ее эластичность и плотность, защищают клетки от разрушительного воздействия ультрафиолета и высокой температуры. Приятный бонус: благодаря всем перечисленным процедурам мы не только уменьшим выраженность пор, но и устраним все признаки повреждения кожи солнцем: пигментацию, сухость и потерю тонуса!»
Это возрастное: PRP-биостимуляция и smooth-омоложение кожи
Представьте, что произойдет с платьем-паутинкой (летний тренд!), если носить его постоянно — и на бранч (знакомимся с новой террасой Jam Cafe рядом с Мариинским театром и «Лендоком»), и на любование закатами в Комарове, а потом все каникулы в Батуми (с 13 июня из Пулкова прямые рейсы!)? Постепенно ткань деформируется. Точно так же расширяются поры из-за возрастного «изнашивания» кожи, в которой мы живем, но есть хорошая новость: этот процесс можно а) предупредить, б) остановить, в) даже обратить вспять!
Ирина Стрелкова
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Невском»
«Бьюти-аксиома: после 25–30 лет синтез коллагена и эластина в организме замедляется, их ресурс заканчивается — кожа теряет тонус и упругость, а поры "растягиваются". Решение здесь такое — запустить в организме процессы антиэйджинга. Процедура № 1: лазерное smoothомоложение: мы направим луч энергии в коллагеновый каркас кожи, прогреем и "пробудим" его. В тканях начнет вырабатываться новый коллаген, а значит, разгладятся средние и мелкие морщины и поры "подтянутся". Занимает сеанс всего час, а легкое покраснение после проходит за пару дней! Мы часто говорим, что если провести smooth в пятницу, то в понедельник в прямом смысле начнется вторая молодость (пика эффект достигнет через месяц). Процедура № 2: PRP-терапия. Мы введем в кожу аутопрепарат из собственной плазмы крови человека для мягкой биостимуляции клеток (по сути, дадим им сигнал: "Не спим! Боремся с несовершенствами"). Это позволит всего за 3 процедуры с интервалом в месяц восстановить функции кожи (дыхание, регенерацию, борьбу с вредными веществами и бактериями etc.), устранить воспаления и постакне, уменьшить расширенные поры. Но — внимание! — ни одна антиэйдж-методика не дает результат навсегда, эффект нужно поддерживать. Здесь помогут "гидро"-протоколы, ведь обезвоженность кожи — первая причина визуально заметных несовершенств от "просто" усталого вида до ярких морщин. Обсудите с любимым косметологом увлажнение: аппаратное — ультразвуковое (отлично сочетается с УЗ-чисткой и лифтингом) и инъекционное — биоревитализацию гиалуроновой кислотой с антиоксидантами, витаминами и минералами (возвращает лицу красивую персиковую свежесть)».
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