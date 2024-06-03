Культуральное омоложение, hi-tech космецевтика и...шампанское! Вот бьюти-привычки (и секреты!) СЕО дома-бутика красоты Beauty Lounge Кристины Массон

Не довольствуясь чем-то одним в бизнесе и жизни, профессиональный визажист и бьюти-инфлюенсер покорила науку кандидатской степенью по экономике, а Петербург — домом-бутиком красоты Beauty Lounge с лабораторией косметологии, массажным SPA-центром и рестораном авторской кухни Beauty Bar & Kitchen (с кейтерингом!).

Бьюти-бизнес

Что нового в доме Beauty Lounge | Мы уже 14 лет постоянно привозим новинки, например, первыми в России стали работать на знаменитой косметике для волос Tokio Inkarami (клеточный реконструктор локона!). А сейчас знакомим Петербург с брендом McCoy (их минеральная серия для восполнения дефицитов и восстановления кожи великолепна!), Lejeu (в составе совместимые с организмом на уровне клетки низкомолекулярные формулы и никаких консервантов) и высокотехнологичной антиэйдж-косметикой с терапевтическим эффектом Mediplorer, DD Perfect Plus и Monnali. Не так давно в Beauty Lounge появились новые французские микротоки против отеков — классная тема, особенно для тех, кто мало спит (помним, что еще и белые ночи скоро), а также платформа фотобиомодуляции Heleo 4 — уникальное средство для лечения купероза и омоложения лица и тела, у которого минимальный перечень противопоказаний.

Как собрать сильную бьюти-команду | Шаг первый: вырастить тру-профессионалов. Большинство сотрудников Beauty Lounge — технологи глобал-брендов, с глубокими знаниями не только в бьюти, но в биологии и медицине. Если парикмахер, то трихолог и химик. Если косметолог, то с высшим образованием (дерматолог) и — обязательно! — дополнительной специализацией по нутрициологии. Когда специалист знает, как функционирует тело в разных аспектах, процедура проходит безопасно, а результат получается пролонгированным, эффективным и красивым.

Шаг второй: предоставить мастерам крутые условия для работы и творчества — наши парикмахеры, к примеру, работают ножницами, заточенными по той же технологии, что и мечи самураев (и созданы из аналогичной стали)! Поэтому не ржавеют, не ломаются, не скалываются — и не травмируют волосы во время стрижки.

В планах | Слишком много людей хотят попробовать тартар из гребешка с кремом из авокадо от шефа Дмитрия Лебедева! Поэтому мы расширяем кейтеринг Beauty Bar&Kitchen. Купили еще три помещения, новое оборудование и готовимся радовать гостей не только в ресторане, но и на выездных банкетах: от морских вечеринок на корабликах до балов в загородных резиденциях. А еще собираемся открыть следующий салон красоты — изучаем разные направления, сейчас рассматриваем Москву и Дубай.

В России и Эмиратах высокий спрос на премиальный бьюти-сервис (свою роль играет менталитет аудитории, заинтересованность экономики в новом сильном бизнесе) — спасибо профильному образованию и 20-летнему опыту в индустрии, я хорошо сканирую рынок.