Культуральное омоложение, hi-tech космецевтика и...шампанское! Вот бьюти-привычки (и секреты!) СЕО дома-бутика красоты Beauty Lounge Кристины Массон

Будьте собственными ролевыми моделям и вдохновляйтесь женственными героинями! Этому нас научила Кристина Массон, рассказывая о своих ритуалах красоты и здоровья. А мы решили вдохновиться самой Кристиной и ее уникальными бизнес-решениями (парикмахерские ножницы из самурайской стали!), профинсайдами (перед лазерными процедурами не забываем проверить ферритин) и визионерскими находками (знакомимся с низкомолекулярной косметикой без консервантов).
Не довольствуясь чем-то одним в бизнесе и жизни, профессиональный визажист и бьюти-инфлюенсер покорила науку кандидатской степенью по экономике, а Петербург — домом-бутиком красоты Beauty Lounge с лабораторией косметологии, массажным SPA-центром и рестораном авторской кухни Beauty Bar & Kitchen (с кейтерингом!).
Бьюти-бизнес
Что нового в доме Beauty Lounge | Мы уже 14 лет постоянно привозим новинки, например, первыми в России стали работать на знаменитой косметике для волос Tokio Inkarami (клеточный реконструктор локона!). А сейчас знакомим Петербург с брендом McCoy (их минеральная серия для восполнения дефицитов и восстановления кожи великолепна!), Lejeu (в составе совместимые с организмом на уровне клетки низкомолекулярные формулы и никаких консервантов) и высокотехнологичной антиэйдж-косметикой с терапевтическим эффектом Mediplorer, DD Perfect Plus и Monnali. Не так давно в Beauty Lounge появились новые французские микротоки против отеков — классная тема, особенно для тех, кто мало спит (помним, что еще и белые ночи скоро), а также платформа фотобиомодуляции Heleo 4 — уникальное средство для лечения купероза и омоложения лица и тела, у которого минимальный перечень противопоказаний.
Как собрать сильную бьюти-команду | Шаг первый: вырастить тру-профессионалов. Большинство сотрудников Beauty Lounge — технологи глобал-брендов, с глубокими знаниями не только в бьюти, но в биологии и медицине. Если парикмахер, то трихолог и химик. Если косметолог, то с высшим образованием (дерматолог) и — обязательно! — дополнительной специализацией по нутрициологии. Когда специалист знает, как функционирует тело в разных аспектах, процедура проходит безопасно, а результат получается пролонгированным, эффективным и красивым.
Шаг второй: предоставить мастерам крутые условия для работы и творчества — наши парикмахеры, к примеру, работают ножницами, заточенными по той же технологии, что и мечи самураев (и созданы из аналогичной стали)! Поэтому не ржавеют, не ломаются, не скалываются — и не травмируют волосы во время стрижки.
В планах | Слишком много людей хотят попробовать тартар из гребешка с кремом из авокадо от шефа Дмитрия Лебедева! Поэтому мы расширяем кейтеринг Beauty Bar&Kitchen. Купили еще три помещения, новое оборудование и готовимся радовать гостей не только в ресторане, но и на выездных банкетах: от морских вечеринок на корабликах до балов в загородных резиденциях. А еще собираемся открыть следующий салон красоты — изучаем разные направления, сейчас рассматриваем Москву и Дубай.
В России и Эмиратах высокий спрос на премиальный бьюти-сервис (свою роль играет менталитет аудитории, заинтересованность экономики в новом сильном бизнесе) — спасибо профильному образованию и 20-летнему опыту в индустрии, я хорошо сканирую рынок.
Бьюти-наука
Хэдлайнеры современной эстетической медицины | Топ-процедуры: обновляющий игольчатый RF-лифтинг, регенеративная терапия сывороткой собственной плазмы или плазмолифтинг (благодаря ему я отрастила после ковида волосы). А среди лучших med-tech-новинок Beauty Lounge — моментальное аппаратное омоложение на основе клеточной сыворотки (культуральным супернатантом). Впервые наши гости попробовали его год назад и до сих пор не верят, что морщины могут просто взять и исчезнуть. Вангую: через 10 лет все самые классные антиэйдж-формулы будут на основе культурального супернатанта.
Что насчет космецевтики? | Это целая наука (не алхимия!), разрабатывающая крутую косметику с лечебным эффектом. Раньше никто представить не мог, что, к примеру, ночной крем будет способен не только увлажнить кожу, но и вылечить купероз, а сейчас это реально! Рядом с космецевтикой стоит нутрициология, рассматривающая наш организм комплексно, вместе с питанием и образом жизни. Без нее в бьюти вообще никуда: можно вечно колоть аминокислоты и шлифоваться лазером, но если, допустим, уровень ферритина низкий, можно забыть об ожидаемом эффекте.
Главный бьюти-тренд 2023/2024 | Все больше и больше людей наконец-то понимают, что красота — отражение здоровья. Еще не сдают позиции натуральность и небрежность в мейке и прическах (текстурная укладка «после сна» — one love) и микс золота и серебра в фэшн-стайлинге.
Бьюти-философия
Полезные привычки в заботе о себе | Я каждый день занимаюсь спортом: йога, растяжка, силовые упражнения. А что касается питания, то действую по интуиции (единственное правило — не есть на ночь). Мне повезло: я не люблю сладкое и спокойно отношусь к булочкам. А еще суперважно со священным трепетом и такой же регулярностью использовать SPF, никогда не забывать смывать косметику, проходить систематические чекапы (общий анализ крови, уровень сахара, гормональный профиль). И, конечно, улыбаться, наслаждаться жизнью и позволять себе guilty pleasure. Я, к примеру, скромно начинаю петь: люблю джаз — и исполнять, и слушать.
Как почувствовать себя красивой | Первое — никогда не говорить: «Я сегодня плохо выгляжу» и полюбить себя такой, какая есть. Второе — следовать своим желаниям, никогда не изменять своему миру и быть своей собственной ролевой моделью. Я живу свою жизнь, а не чужую, но восхищаюсь сильными и при этом женственными героинями, например, Софи Лорен. И, кстати, в Beauty Lounge мы часто проводим вдохновляющие лекции-байопики: в феврале узнали много захватывающих историй про кутюрье дома Романовых и русскую Коко Шанель — Надежду Ламанову.
Самый неожиданный бьюти-секрет | Шампанское! Наукой доказано, что один бокал в меру помогает росту волос, а практикой (и Оскаром Уайльдом) — что он делает душу бессмертной.
Редакция напоминает, что медицинские услуги и бьюти-средства имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и средстве и необходимости их применения.
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