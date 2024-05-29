Петербург стал столицей российского (и мирового!) бьюти-туризма: врачи A-листа, hi-tech антиэйдж и «зеленый» велнесс

В Петербург — не только за премьерой «Холопов» в БДТ, артхаусными десертами Стаса Пауля в Harvest и ярмарками современного искусства, но и к лучшим пластическим хирургам и косметологам страны — за великой красотой! Рассказываем, как город на Неве стал столицей бьюти-туризма и где пройти курс антиэйджинга, а где — восстановиться, любуясь, как Шостакович и Репин, северной натюрвивант.
Как Петербург стал бьюти-столицей
Сенсация, официально: в 2023 году Петербург встретил 7,8 миллионов туристов, при этом более 100 тысяч гостей приехали в город Петра, Ильича и Чайковского за красотой и здоровьем (статистика!). Любовь к петербургской высококлассной медицине (как и к скрэмблу с аргентинской креветкой в яблоневом «Саду») объясняется не «так сложилось исторически», а «иначе и быть не могло».
Сергей Брагилев
пластический хирург, врач первой категории, ведущий специалист клиники GRANDMED
«Когда в 2020 году мы в GRANDMED запустили отдельное направление "медицинский туризм", команда клиники получила быстрый (и очень приятный!) отклик: после преображения бьюти-туристы возвращались из Петербурга в родные края c хорошими результатами, рассказывали о GRANDMED знакомым — и работало "сарафанное радио". Аудитория расширялась постепенно, и сегодня мы принимаем почти 1 000 человек в год из всех регионов России, Турции, Китая, Италии, Франции, США и других стран!
Какие процедуры в топе у пациентов? Приезжают за самыми разными, но абсолютные фавориты: ринопластика для изящного ровного носа, увеличение груди (самым безопасным!) методом эндопротезирования и безоперационный SMAS-лифтинг, который возвращает лицу тонус, скульптурность и дает суперомолаживающий эффект. Важно: туры, которые мы организуем, не ограничиваются бьюти-сессией (от первой очной консультации до наблюдения при восстановлении — в среднем закладывайте 5–10 дней)! Мы размещаем наших гостей в отелях, устраиваем гастрономические дегустации в ресторанах, а в этом сезоне дополним программу встречей в аэропорту и трансфером».
Спот: идем смотреть на Илью Деля в роли Льва Мышкина в спектакле Петра Шерешевского «Идиот» в «Приюте комедианта» — там же, где и GRANDMED, на Садовой!
Причина № 1. Любовь к деталям
Есть миф, что петербуржцы никуда не торопятся. Так вот: это абсолютная правда — каждый уважающий себя доктор из города на Неве, не торопясь, проявит необходимую для профессионала дотошность и уделит должное время анализу информации о пациенте. Потому что знает: правильно собранный анамнез перед любой операцией (от малоинвазивного эндолифтинга до тотал-бодимоделирования) — уже 50% успеха. Так что если вы собрались в Петербург и ваш врач «зависает» на деталях — это база!
Максим Барсаков
пластический хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением пластической хирургии Клиники Пирогова
«Маркер хорошего хирурга — он не назначает лишнего. Но назначает нужное! Во-первых, направляет на исследования, которые обязательны по гайдлайнам. Тут список для всех операций плюс-минус одинаковый: лабораторные анализы, консультации терапевта, флеболога и маммолога, УЗИ и рентген (признак хорошей клиники: в ней можно пройти все обследования!). Второе — хороший хирург всегда объяснит, для чего нужны дополнительные тесты. Допустим, перед подтяжкой лица или абдоминопластикой, чтобы понять, продержится результат 5, 10 или 15 лет, мы в Клинике Пирогова советуем сделать анализ, который выявит особенности обмена коллагена.
И вот еще нюанс: личный осмотр — стратегически важен для точного прогноза вашего преображения. Так что настоятельно рекомендую не обращаться к докторам, проводящим перед операцией только онлайн-консультации. На очном приеме мы сможем оценить плотность, эластичность кожи и мышц, степень их растяжимости и подберем оптимальную процедуру с долгосрочным эффектом. К примеру, увеличение груди не подойдет девушкам с кожей, утратившей тонус, — здесь лучшим решением будет подтяжка с установкой имплантов. Так грудь станет пышнее и будет выглядеть молодой и упругой!»
Спот: маст-визит на Васильевском острове, где дислоцируется Клиника Пирогова, — креативные пространства на берегу Финского залива «Севкабель Порт» и «Брусницын Лофт». Идем в «Стрит-арт хранение» за шедеврами новой уличной волны и в шоурум Kirpis за винтажом 1960-х. Берем в Leila турецкую лепешку пиде с горгонзолой и мацони, а в Crevette Bistrоt —блюдо-хит «Креветошик»!
Причина № 2. Топовые врачи
Новые звездные имена, которые прогремят на всю страну, открывают не только в БДТ и MYTH Gallery. На кафедрах пластической хирургии Петербургского педиатрического, Университета Мечникова и Первого меда тоже куют таланты, которые получают признание общероссийского и международного комьюнити. Так в Петербурге работают целых 3 хирурга (из 5 на всю Россию!), которые входят в главную и старейшую ассоциацию эстетической пластической хирургии ASAPS (The American Society for Aesthetic Plastic Surgery). И это при том что «пластическая хирургия» — новая специальность в России: как отдельное направление существует всего 15 лет, с 2009 года.
Наталья Кораблева
пластический хирург, доктор медицинских наук, заместитель главного врача клиники A3BEAUTE, зав. кафедрой пластической хирургии СПбГПМУ, член ASAPS
«Членство в ASAPS — это, во-первых, большая честь: оно означает, что хирурга признали одним из лучших в стране и включили в число 2 600 мировых экспертов (вступить в сообщество можно только по приглашению). Во-вторых, оно доказывает, что опыт, результаты работы специалиста — все на высшем уровне. В нашей клинике A3BEAUTE два хирурга входят в ASAPS — Виталий Жолтиков (ведущий хирург в России!) и я.
Участие не номинальное: мы подтверждаем международные сертификаты и обмениваемся опытом (в 2024 году запланированы конференсвстречи по эстетической ринопластике, хирургии лица, груди и тела и косметологии). А еще учимся на курсе непрерывного медицинского образования CME, даже несмотря на то что и у меня, и у Виталия Владимировича стаж в пластической хирургии более 20 лет — и работаем мы не по одному профилю, а с липоскульптурой, эндоскопической хирургией, абдомино- и маммопластикой. Найти аккредитованого хирурга ASAPS в своей стране просто — зайдите на сайт www.theaestheticsociety.org. А чтобы сразу получить ответы на важные вопросы (будут ли швы, сколько стоит операция и точно ли она нужна) — кликните на вкладки "Процедуры" или "Ресурсы для пациентов"».
Спот: культурный шок — в клинике A3BEAUTE находятся оригиналы Рене Магритта и Энди Уорхола! А рядом — оранжерея Таврического сада: идеальное место, чтобы после преображения устроить фотосессию среди шестисот пальм, лиан и тропических зарослей!
Причина № 3. Hi-tech аппараты красоты
Коллекционеры из Петербурга инвестируют в тотальные и надувные инсталляции (ждем открытие Limonov Art Foundation на заводе Степана Разина!), а клиники эстетической медицины постоянно расширяют парк аппаратов — чтобы в одном пространстве встречались красивые лица и высокие технологии.
Марина Голубева
дерматолог, косметолог, главный врач клиники GMT Clinic
«Какой бы инновационной маркетологи ни представляли методику, мы в GMT Clinic дожидаемся результатов ее проверки и практического применения, а уже потом — убедившись в безопасности и эффекте — знакомим нашу аудиторию с новинкой. Из недавних открытий — аппарат Icoone Laser c технологиями мультимикроальвеолярной стимуляции (MMAS) и лазерного липолиза. Это недавняя разработка итальянских ученых, благодаря которой мы можем максимально глубоко и точечно прорарабывать каждый миллиметр кожи без риска травмирования и одновременно ускорять лимфодренаж, снимать спазмы, лечить целлюлит — а значит, формировать стройную подтянутую фигуру!
Не сдает позиции платформа клеточного омоложения BeautyTek Premium (мы применяем ее уже несколько лет, а во многих странах про нее до сих пор не слышали!) — она неинвазивно (!) "сканирует" информацию об энергетическом ресурсе клеток, рассчитывает необходимый для его восполнения импульс и "подзаряжает" ткани. А значит, гораздо бодрее начинают вырабатываться коллаген и эластин, активизируется обмен веществ и кожа заметно подтягивается, становится плотной, матовой, проходят воспаления и разглаживаются морщины».
Спот: Петроградская, где расположена GMT Clinic, — уже пару лет как удерживает звание главного гастрономического района Петербурга. Зайдите в ресторан BeefZavod близ Ботанического сада — за выдержанными альтернативными стейками и образцовым борщом.
Причина № 4. Никаких шаблонных операций
Петербургские врачи-эстетисты ходили в Эрмитаж с 3 лет, а значит, просто не могут сделать не идеально анатомически и эстетически. И это касается не только коррекции носа — на пути к вашей big hair эре есть два пути: масштабная шовная strip-трансплантация (против облысения) или микрохирургическая FUE-пересадка (для дополнительной густоты) — эксперт выберет правильный.
Светлана Боярская
пластический хирург, заведующая отделением трансплантации волос клиниrи Medall
«Есть большая разница между некими "уникальными" методиками (обычно это рекламная уловка) и усовершенствованными — результатом работы специалиста. В России все операции строго регламентированы, поэтому от правил безопасности честный хирург никогда не отступает. Но и действует не по шаблону! Моделирование "нового" образа, техника и методика операции, дозировка препарата — все подбирается индивидуально.
К примеру, когда практика показала, что пересадка волос доставляет неприятные ощущения, я усовершенствовала протокол местной анестезии. Новая схема снижает риск осложнений и послеоперационных отеков до минимума, улучшает микроциркуляцию, поэтому приживаемость волос достигла 80–95 %! Так что теперь за классным результатом едут не в Турцию, а в петербургскую клинику Medall: мы провели уже более 8 000 операций по трансплантации волос для петербуржцев и бьюти-туристов со всего мира — и все остались довольны результатом!».
Спот: сконструировав архитектуру волоса, изучите архитектуру конструктивизма — в арт-кластере Левашовского хлебозавода. А еще попробуйте бифштекс с яйцом в Futurist от шеф-повара Алексея Алексеева.
Причина № 5. Море!
Прогулки по сосновому лесу полезны для здоровья — медфакт: фитонциды, вырабатываемые хвойными, обеззараживают организм и стимулируют работу мозга на молекулярном уровне. А если после бьюти-преображения гулять между теми же соснами, что и Репин с Шостаковичем, а обедать ладожским судаком с вонголе в Muze Garden (в Доме творчества композиторов!), то вдохновение точно задержится надолго. Так что едем за красотой и здоровьем в Курортный район!
Ольга Захарова
специалист по медицинскому массажу, ведущий эксперт загородного клуба «Репино-Ленинское»
«Природа севера Петербурга — идеальное решение, когда коже и мышцам после мезотерапии, контурной пластики или mommy makeover нужен покой. Сосны ионизируют воздух (снижается нагрузка на сосуды!), ветер с моря "успокаивает" даже самую непредсказуемую жару (так что можно не бояться перепадов давления и других факторов, замедляющих восстановление). И, кстати, здорово, приехав к нам в клуб "Репино-Ленинское", добавить к климатолечению (да, это полноценный научный термин) занятия спортом: гостевые виллы и фитнес-зоны — на одной территории. И мягкий пилатес, и огненный сквош: физактивность вызывает в организме "суперкомпенсацию". В ответ на нагрузку тело мощно регенерирует, становится сильнее, а значит, помогает реабилитации. А если проведена бодипластика и врач дал дозволение, то порадовать внутреннего гедониста можно профессиональным массажем лица. Он насыщает клетки кислородом и выравнивает тон кожи, снимает (в отличие от фейсбилдинга) мышечное напряжение — и на вашем лице снова читается любовь к жизни».
Спот: арт-увлеченным — вверх по Чугуевой горе к открытой в 2022 (впервые за 30 лет!) «Башенке Шехерезады» —посмотреть на мир глазами Репина, который, как говорят, написал эскиз картины «Какой простор», вдохновившись здешними видами! Профипроходцам экотроп — дорога на Комаровский берег, а сторонникам простых радостей — советуем занимать очередь (!) за чебуреками, самсой и мантами в ультрамодном «Сельском пабе».
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