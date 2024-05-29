Петербург стал столицей российского (и мирового!) бьюти-туризма: врачи A-листа, hi-tech антиэйдж и «зеленый» велнесс

Как Петербург стал бьюти-столицей

Сенсация, официально: в 2023 году Петербург встретил 7,8 миллионов туристов, при этом более 100 тысяч гостей приехали в город Петра, Ильича и Чайковского за красотой и здоровьем (статистика!). Любовь к петербургской высококлассной медицине (как и к скрэмблу с аргентинской креветкой в яблоневом «Саду») объясняется не «так сложилось исторически», а «иначе и быть не могло».

Сергей Брагилев пластический хирург, врач первой категории, ведущий специалист клиники GRANDMED «Когда в 2020 году мы в GRANDMED запустили отдельное направление "медицинский туризм", команда клиники получила быстрый (и очень приятный!) отклик: после преображения бьюти-туристы возвращались из Петербурга в родные края c хорошими результатами, рассказывали о GRANDMED знакомым — и работало "сарафанное радио". Аудитория расширялась постепенно, и сегодня мы принимаем почти 1 000 человек в год из всех регионов России, Турции, Китая, Италии, Франции, США и других стран! Какие процедуры в топе у пациентов? Приезжают за самыми разными, но абсолютные фавориты: ринопластика для изящного ровного носа, увеличение груди (самым безопасным!) методом эндопротезирования и безоперационный SMAS-лифтинг, который возвращает лицу тонус, скульптурность и дает суперомолаживающий эффект. Важно: туры, которые мы организуем, не ограничиваются бьюти-сессией (от первой очной консультации до наблюдения при восстановлении — в среднем закладывайте 5–10 дней)! Мы размещаем наших гостей в отелях, устраиваем гастрономические дегустации в ресторанах, а в этом сезоне дополним программу встречей в аэропорту и трансфером».

Спот: идем смотреть на Илью Деля в роли Льва Мышкина в спектакле Петра Шерешевского «Идиот» в «Приюте комедианта» — там же, где и GRANDMED, на Садовой!

Причина № 1. Любовь к деталям

Есть миф, что петербуржцы никуда не торопятся. Так вот: это абсолютная правда — каждый уважающий себя доктор из города на Неве, не торопясь, проявит необходимую для профессионала дотошность и уделит должное время анализу информации о пациенте. Потому что знает: правильно собранный анамнез перед любой операцией (от малоинвазивного эндолифтинга до тотал-бодимоделирования) — уже 50% успеха. Так что если вы собрались в Петербург и ваш врач «зависает» на деталях — это база!

Максим Барсаков пластический хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением пластической хирургии Клиники Пирогова «Маркер хорошего хирурга — он не назначает лишнего. Но назначает нужное! Во-первых, направляет на исследования, которые обязательны по гайдлайнам. Тут список для всех операций плюс-минус одинаковый: лабораторные анализы, консультации терапевта, флеболога и маммолога, УЗИ и рентген (признак хорошей клиники: в ней можно пройти все обследования!). Второе — хороший хирург всегда объяснит, для чего нужны дополнительные тесты. Допустим, перед подтяжкой лица или абдоминопластикой, чтобы понять, продержится результат 5, 10 или 15 лет, мы в Клинике Пирогова советуем сделать анализ, который выявит особенности обмена коллагена. И вот еще нюанс: личный осмотр — стратегически важен для точного прогноза вашего преображения. Так что настоятельно рекомендую не обращаться к докторам, проводящим перед операцией только онлайн-консультации. На очном приеме мы сможем оценить плотность, эластичность кожи и мышц, степень их растяжимости и подберем оптимальную процедуру с долгосрочным эффектом. К примеру, увеличение груди не подойдет девушкам с кожей, утратившей тонус, — здесь лучшим решением будет подтяжка с установкой имплантов. Так грудь станет пышнее и будет выглядеть молодой и упругой!»

Спот: маст-визит на Васильевском острове, где дислоцируется Клиника Пирогова, — креативные пространства на берегу Финского залива «Севкабель Порт» и «Брусницын Лофт». Идем в «Стрит-арт хранение» за шедеврами новой уличной волны и в шоурум Kirpis за винтажом 1960-х. Берем в Leila турецкую лепешку пиде с горгонзолой и мацони, а в Crevette Bistrоt —блюдо-хит «Креветошик»!