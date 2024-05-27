Органические SPF-кремы, prevent-биодобавки и вейксерф: бьюти-рутина Виктории Леврана (фаундера бренда экокосметики Levrana!)

Вместо того, кто красивее всех на свете, мы спрашиваем, как стать красивее всех на свете. И не у волшебного зеркала, а у настоящих экспертов — идеологов (и лиц!) главных бьюти-брендов Петербурга. Почему нам всем пора переходить на натуральную косметику (какие айтемы включить в косметичку?), как стать тру-эко и не нарваться на гринвошинг и в чем ментальный профит наведения порядка дома — обсуждаем с Викторией Леврана.
Дипломированный специалист в сферах туризма и финансов родилась в Казахстане, училась в Калининграде, в Москве встретила любовь, а в Петербурге запустила с супругом Леонидом бренд натуральной косметики Levrana, который вырос от 2 сотрудников-основателей до штата в 320 человек, из скромного стартапа — в мощного бизнес-игрока экорынка с первой в мире сертифицированной органической фермой (26 гектаров) за Полярным кругом. И теперь регенерирующая сыворотка reFRESH из молочной кислоты и натуральный гель для интимной гигиены — абсолютные бестселлеры!
Бьюти-бизнес
Главная причина, почему пора переходить на натуральную косметику | Чтобы обезопасить себя и свою семью! В натуральной косметике нет широко используемых в бьюти-индустрии вредных токсичных компонентов, которые производятся из нефтепродуктов, — минеральных масел и агрессивных ПАВов. Они могут разрушать защитный барьер кожи и сделать ее уязвимой к различным раздражающим внешним факторам. Кроме того, натуральная косметика не содержит такие агрессивные консерванты, как парабены, которые, накапливаясь в лимфатической системе, могут ослабить иммунитет и способствовать развитию аллергий и образованию раковых клеток.
«Зеленой» может быть не только уходовая, но и декоративная косметика | Команда Levrana производит гели для губ, хайлайтеры, праймеры, фиксаторы для бровей. А еще натуральную минеральную пудру: справляется с неровностями лица, при этом не сушит и прекрасно адаптируется практически к любому цвету кожи (идеальная альтернатива ненатуральной декоративной косметике!).
Но, несмотря на все это, не всегда натуральная косметика может закрыть наши потребности на 100%. Я, например, использую ненатуральную тушь для ресниц, так как ношу контактные линзы. Если пойдет дождь или заслезится глаз — тушь должна быть водостойкой, а это обеспечивают только синтетические компоненты. И, кстати, вот что никогда не куплю, так это патчи-слайдеры (они изготовлены из неперерабатываемого материала — силикона), у Levrana есть прекрасная альтернатива — жидкие патчи.
Как начать разбираться в эко-повестке бьюти-индустрии | Почитайте о видах международных стандартов в натуральной и органической косметике (к примеру, COSMOS, Ecosert, USDA Organic и т. д. — Прим. ред.), чтобы понять разницу между терминами «натуральная» и «органическая» косметика, критичными и некритичными ингредиентами. А погрузиться в экоповестку комплексно поможет электронный журнал LookBio журналиста Татьяны Лебедевой.
Рекомендация: посмотрите вечером с семьей французскую комедию «Прекрасная зеленая» 1996 года — кино, в котором серьезный вопрос заботы об экологии (сокращение промышленных отходов, разумное потребление) легко вплетен в забавный сюжет о прибывшей на Землю инопланетянке (режиссер, сценарист и исполнительница главной роли — Колин Серро!).
Бьюти-наука
3 признака хорошего SPF | Первый момент, на который нужно обратить внимание — маркировка, что средство защищает и от UVA-, и от UVB-лучей. Второй важный нюанс — в составе нет ярких отдушек, минеральных масел, продуктов нефтехимии, синтетических компонентов. А третий маркер — в формуле присутствуют физические фильтры (они создают на поверхности кожи защитный экран и не проникают в клетки) и полезные вспомогательные ухаживающие активы (допустим, гиалуроновая кислота или растительные экстракты). К примеру, наши кремы «Календула» с SPF 15+, 30+ и 50+ сделаны на основе календулы с фермы Levrana в Кандалакше. В условиях сурового климата, когда день и ночь длятся по полгода, растения формируют очень сильный иммунитет. А значит, накапливают максимальную концентрацию полезных веществ
Как отличить хорошие растительные добавки от фуфломицинов | Научная обоснованность составов продукции, честная информация о происхождении сырья и методах его получения. Это касается как ингредиентов косметики, так и БАДов. Исходя из своего опыта, мы решили сами сделать для своей семьи биодобавки с понятными нам составами и создали Elivica, где проверено все: от Омеги-3 до рутина (витамин P участвует в разрушении сосудосуживающего пептида эндотелина-1, тем самым снижает риск возникновения инфаркта и атеросклероза).
Как не нарваться на подделку и гринвошинг | Изучите историю компании и ценности, которые несет создатель бренда. Читайте составы, понимайте различия в компонентах и используйте платформы, где собрана полная база допустимых и недопустимых ингредиентов в натуральной косметике. Не полагайтесь только на рекламу и медийных личностей, проведите свое расследование, изучив этикетку (как бы) натурального продукта.
Ремарка: проверить состав косметики поможет портал «ЭКОголик», а разобраться во всех подводных камнях рынка — платформа блогера и экоактивиста Инессы Генераловой, где она делится результатами проверки кремов и сывороток, БАДов и витаминов, продуктов и напитков.
Бьюти-философия
Топ-3 средств в косметичке | Сыворотка «Витамин Е» от Levrana — смесь токоферолов, которая является естественным высокоэффективным антиоксидантом. «Витамин С 13%» от True Alchemy — сыворотка выравнивает рельеф и тон кожи, борется с пигментацией и постакне, поддерживает упругость и эластичность кожи. Гелевый хумектант из трех видов гиалуроновой кислоты Hyaluronic Acid 3% от True Alchemy (кстати, этот бренд — первый в России, где указан процент действующего вещества) — увлажняет и поддерживает гидролипидный барьер кожи.
Must-do бьюти-рутины у вас дома | Утром и вечером легкий массаж лица и декольте — активизирует кровообращение и стимулирует насыщение кожи кислородом. Раз в неделю баня с веником — разгоняет лимфу, провоцируя самоочищение тела от токсинов. А два раза в неделю комплексная статичная тренировка на все группы мышц (кстати, когда, я загорелась вейксёрфом, статика помогла мне, и я легко встала на доску!). А еще важно заботиться о самом доме. Уборка и наведение порядка — это качественная практика осознанности. И успокаивает своим рутинным характером хаотичные мысли! По этой же аналогии я бы добавила, что «убираться» важно и в голове, и в своем теле — избавляться от лишних мыслей, самокритики, ограничений и того, как они проявляются в теле: зажимов, спазмов и боли.
Как стать «эко-» | Помните, что настоящая экологичность тесно связана с заботой о природе. Начните пользоваться натуральной косметикой и бытовой не-химией, от которой нет вреда, а только польза. Все природные ингредиенты поступают в воду и проникают в почву, которую питают — так идет естественный круговорот природы.
Редакция напоминает, что медицинские услуги и бьюти-средства имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и средстве и необходимости их применения.
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