Органические SPF-кремы, prevent-биодобавки и вейксерф: бьюти-рутина Виктории Леврана (фаундера бренда экокосметики Levrana!)

Дипломированный специалист в сферах туризма и финансов родилась в Казахстане, училась в Калининграде, в Москве встретила любовь, а в Петербурге запустила с супругом Леонидом бренд натуральной косметики Levrana, который вырос от 2 сотрудников-основателей до штата в 320 человек, из скромного стартапа — в мощного бизнес-игрока экорынка с первой в мире сертифицированной органической фермой (26 гектаров) за Полярным кругом. И теперь регенерирующая сыворотка reFRESH из молочной кислоты и натуральный гель для интимной гигиены — абсолютные бестселлеры!

Бьюти-бизнес

Главная причина, почему пора переходить на натуральную косметику | Чтобы обезопасить себя и свою семью! В натуральной косметике нет широко используемых в бьюти-индустрии вредных токсичных компонентов, которые производятся из нефтепродуктов, — минеральных масел и агрессивных ПАВов. Они могут разрушать защитный барьер кожи и сделать ее уязвимой к различным раздражающим внешним факторам. Кроме того, натуральная косметика не содержит такие агрессивные консерванты, как парабены, которые, накапливаясь в лимфатической системе, могут ослабить иммунитет и способствовать развитию аллергий и образованию раковых клеток.

«Зеленой» может быть не только уходовая, но и декоративная косметика | Команда Levrana производит гели для губ, хайлайтеры, праймеры, фиксаторы для бровей. А еще натуральную минеральную пудру: справляется с неровностями лица, при этом не сушит и прекрасно адаптируется практически к любому цвету кожи (идеальная альтернатива ненатуральной декоративной косметике!).

Но, несмотря на все это, не всегда натуральная косметика может закрыть наши потребности на 100%. Я, например, использую ненатуральную тушь для ресниц, так как ношу контактные линзы. Если пойдет дождь или заслезится глаз — тушь должна быть водостойкой, а это обеспечивают только синтетические компоненты. И, кстати, вот что никогда не куплю, так это патчи-слайдеры (они изготовлены из неперерабатываемого материала — силикона), у Levrana есть прекрасная альтернатива — жидкие патчи.

Как начать разбираться в эко-повестке бьюти-индустрии | Почитайте о видах международных стандартов в натуральной и органической косметике (к примеру, COSMOS, Ecosert, USDA Organic и т. д. — Прим. ред.), чтобы понять разницу между терминами «натуральная» и «органическая» косметика, критичными и некритичными ингредиентами. А погрузиться в экоповестку комплексно поможет электронный журнал LookBio журналиста Татьяны Лебедевой.

Рекомендация: посмотрите вечером с семьей французскую комедию «Прекрасная зеленая» 1996 года — кино, в котором серьезный вопрос заботы об экологии (сокращение промышленных отходов, разумное потребление) легко вплетен в забавный сюжет о прибывшей на Землю инопланетянке (режиссер, сценарист и исполнительница главной роли — Колин Серро!).