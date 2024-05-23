Клеточные формулы, кварцевый песок и медитации: как заботится о себе идеолог и основатель салона красоты и спа Chisla Мария Фурсова?

Окончив Политех с отличием, специалист по мировой экономике 10 лет занималась строительным бизнесом в международном масштабе — между Россией и Италией. Набралась опыта в коммуникации, научилась феноменально строить финансовые модели (и обходить — пирамиды), легко и непринужденно сменила ракурс и с нуля до холдинга развила Chisla. За 6 лет — 3 проекта: салон красоты в эстетике Серебряного века (утром — уход Kevin Murphy и укладка, вечером литературные вечера «для своих») и два спа на Крестовском и Барочной. А скоро нас ждет новое открытие — премиальный спортивный клуб с biophilic-design-концепцией (в интерьере с цитатами горной флоры и фауны легкие прокачиваются как на Алтае — особенно во время низкокислородных, но суперолезных гипокситренировок!)

Бьюти-бизнес

Вайб и сервис | Что такое премиумсервис в 2024-м? Укладка в 5 утра перед сапсаном и любимая голубика во время маникюра: в Chisla ваше время и спокойствие — на первом месте, и вы чувствуете себя не еще одним каким-то клиентом, а любимым другом. Именно поэтому любая процедура проходит в отдельном кабинете и хоть до рассвета. А администраторы Chisla знают, что делает день каждого из 5000 наших гостей (самодостаточных, требовательных, харизматичных!): миниатюра эспрессо с трюфелем или healthy-микс клубники и черники.

Лучшие бьюти-мастера | К счастью, в команде Chisla собралось созвездие! Визажист Анастасия Алексеева воплотит в жизнь и офисную сирену со строгими смоки, и мерцающую хайлайтером фею Драже а-ля Maison Margiela, и Гильду с идеально-красной помадой. К колористам, Давиду Сагияну — за идеальными белокурыми локонами, а к Давиду Галстяну — за airtouch и бразильским блондом. А Денис Букреев, парикмахер-стилист (и креативный директор Chisla), мастерски работает с формой: от текстурного каскада до сложной стрижки на кудрявые волосы.

Новые открытия Chisla | Я наконец-то привезла в Россию платформу Welnamis, оснащенную бинауральной акустической системой, — для устранения проблем со сном (после нее буквально «слезают» со снотворных препаратов!). Еще одно новейшее приобретение — кушетка Psammo для псаммотерапии (лечения нагретым кварцевым песком). Песок прекрасно сохраняет тепло и передает его телу, что ускоряет в свою очередь крово- и лимфообращение, потовыделение — поэтому песочная терапия здорово работает против болей и отеков и классно моделирует фигуру.

3 любимых бренда — в косметичке и в Chisla | Biologique Recherche — уникальная высокотехнологичная косметика, формула которой подстраивается под особенности вашей кожи и реконструирует ее. Этот бренд сам решает, в каком салоне размещаться (и в Петербурге выбрал Chisla!). Anne Semonin — классическая косметическая ниша (любимый бренд Грейс Келли). QMS — единственная в мире косметика с микронизированным коллагеном (фантастически омолаживает и освежает лицо!). Кстати, это первый в своем роде уход, который восстанавливает кожу после уколов красоты и пластических операций так же эффективно, как специальные лечебные средства.