Клеточные формулы, кварцевый песок и медитации: как заботится о себе идеолог и основатель салона красоты и спа Chisla Мария Фурсова?

Как похудеть к лету? Как выстроить нетоксичную рутину — узнаем у фаундеров и амбассадоров главных бьюти-брендов Петербурга. Очень удачно, что по совместительству эти красотки — лайфстайл-эксперты и экоактивистки. И сами практикуют то, что проповедуют! О грамотном тайм-менеджменте (встаем в 7 утра!), полезных привычках (10 000 шагов и Кундалини-йоге), любимой (высокотехнологичной!) косметике и топовых мастерах, к которым лучше записываться за месяц вперед, — нам рассказала Мария Фурсова.
Лайфстайл-эксперт и основательница салона красоты и двух спа-клубов Chisla Мария Фурсова могла бы стать (а по сути и является!) лицом своих бьюти-проектов (и собственного бренда коллагена Your Own Vitalities тоже!)
Окончив Политех с отличием, специалист по мировой экономике 10 лет занималась строительным бизнесом в международном масштабе — между Россией и Италией. Набралась опыта в коммуникации, научилась феноменально строить финансовые модели (и обходить — пирамиды), легко и непринужденно сменила ракурс и с нуля до холдинга развила Chisla. За 6 лет — 3 проекта: салон красоты в эстетике Серебряного века (утром — уход Kevin Murphy и укладка, вечером литературные вечера «для своих») и два спа на Крестовском и Барочной. А скоро нас ждет новое открытие — премиальный спортивный клуб с biophilic-design-концепцией (в интерьере с цитатами горной флоры и фауны легкие прокачиваются как на Алтае — особенно во время низкокислородных, но суперолезных гипокситренировок!)
Бьюти-бизнес
Вайб и сервис | Что такое премиумсервис в 2024-м? Укладка в 5 утра перед сапсаном и любимая голубика во время маникюра: в Chisla ваше время и спокойствие — на первом месте, и вы чувствуете себя не еще одним каким-то клиентом, а любимым другом. Именно поэтому любая процедура проходит в отдельном кабинете и хоть до рассвета. А администраторы Chisla знают, что делает день каждого из 5000 наших гостей (самодостаточных, требовательных, харизматичных!): миниатюра эспрессо с трюфелем или healthy-микс клубники и черники.
Лучшие бьюти-мастера | К счастью, в команде Chisla собралось созвездие! Визажист Анастасия Алексеева воплотит в жизнь и офисную сирену со строгими смоки, и мерцающую хайлайтером фею Драже а-ля Maison Margiela, и Гильду с идеально-красной помадой. К колористам, Давиду Сагияну — за идеальными белокурыми локонами, а к Давиду Галстяну — за airtouch и бразильским блондом. А Денис Букреев, парикмахер-стилист (и креативный директор Chisla), мастерски работает с формой: от текстурного каскада до сложной стрижки на кудрявые волосы.
Новые открытия Chisla | Я наконец-то привезла в Россию платформу Welnamis, оснащенную бинауральной акустической системой, — для устранения проблем со сном (после нее буквально «слезают» со снотворных препаратов!). Еще одно новейшее приобретение — кушетка Psammo для псаммотерапии (лечения нагретым кварцевым песком). Песок прекрасно сохраняет тепло и передает его телу, что ускоряет в свою очередь крово- и лимфообращение, потовыделение — поэтому песочная терапия здорово работает против болей и отеков и классно моделирует фигуру.
3 любимых бренда — в косметичке и в Chisla | Biologique Recherche — уникальная высокотехнологичная косметика, формула которой подстраивается под особенности вашей кожи и реконструирует ее. Этот бренд сам решает, в каком салоне размещаться (и в Петербурге выбрал Chisla!). Anne Semonin — классическая косметическая ниша (любимый бренд Грейс Келли). QMS — единственная в мире косметика с микронизированным коллагеном (фантастически омолаживает и освежает лицо!). Кстати, это первый в своем роде уход, который восстанавливает кожу после уколов красоты и пластических операций так же эффективно, как специальные лечебные средства.
Бьюти-наука и философия
Баги в образе жизни современного человека | Первый баг — нарушенный режим сна. Кроме самодисциплины (ложиться до 23:00, чтобы в организме правильно шли процессы обмена веществ), здесь помогут практики глубокого дыхания и отказ от новостного серфинга — чтобы успокоить нервную систему. Второй баг — качели в отношениях с едой. Вот мои лайфхаки: плотно завтракайте (это определит уровень аппетита на целый день), оцените свою норму белка с нутрициологом и придерживайтесь ее, превратите еду в приятный ритуал — уделяйте вдумчивому приему пищи не меньше 20 минут, не отвлекайтесь на телефон и используйте радующую и сердце, и глаз сервировку, тогда придет чувство и физического, и эстетического насыщения.
Классные привычки | Теплая вода ускоряет метаболизм и не раздражает (в отличие от холодных напитков) органы пищеварения. Блэкаут-шторы на окнах помогают выработке гормона сна мелатонина. А утяжеленное одеяло расслабляет тело по принципу глубокого сенсорного давления, а значит, помогает качественно выспаться. И база: 10 000 шагов в день поддерживают бодрость духа и тонус тела.
Как избавиться от магического мышления в ЗОЖ | Те, кто на самом деле исповедует здоровый образ жизни, не верят в силу волшебных таблеток. Только доказательная медицина и критическое мышление. К примеру, я (спасибо диплому Университета образовательной медицины!), знаю, что совсем не все коллагены одниаково эффективны, и поэтому основала с подругой бренд Your Own Vitalities — мы выпускаем добавку в виде порошка и капсул. Пью трипептиды (самая усваиваемая форма образуется при производстве в процессе гидролиза!) коллагена уже более 6 лет, и эффект вижу на фото, в зеркале и в глазах смотрящих. Важно: начинать курс коллагена обычно рекомендуется после 25 лет, когда выработка собственного белка в организме снижается.
Когда просыпаться утром | Идеально для меня — 07:00. Можно уделить время себе без шума и суеты, спокойно позаниматься йогой — я практикую кундалини, она дает огромный ресурс. Если очень сухо объяснять, то в этой практике мы распределяем по телу энергию кундалини, которая находится у основания позвоночника, и в этом нам помогают крии — комплексы из физических упражнений, пранаям и медитативных техник.
Как выглядит здоровый тайм-менеджмент | Управляйте временем с уважением к своему состоянию! Постоянно перетруждаться — значит, выгорать. Так что ищите свой собственный баланс в работе и отдыхе. В Chisla мы развиваем новое направление «разум, душа, тело», в котором сочетаются сенсорная терапия и восточные практики исцеления — помогает предотвратить интоксикацию работой, прокачивает мышцы и дает позитивный настрой. Его ведет Ольга Присташ — одна из лучших телесных терапевтов, гипнотерапевтов, учителей йоги в стране.
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