Гроутоник, мезороллер и никотиновая кислота: 5 способов получить густые волосы без наращивания

Как самостоятельно предотвратить внезапно нескончаемый волосопад, защитить локоны от истончения после неудачного блондирования, отложить или даже отменить трансплантацию — разбираемся с трихологом бренда витаминов «Biofoods» Анной Аверкиной.
Метод 1. Никотиновая кислота. Стимуляция роста
Что это? Никотиновая кислота или форма витамина В3 — водорастворимый витамин, участвующий в окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках. Подходит для людей, страдающих от медленного роста шевелюры, а также для тех, кто хочет улучшить общее состояние волос и кожи головы.
Как работает? Способствует расширению кровеносных сосудов, увеличивает кровоток и питает волосяные луковицы. Активизирует обменные процессы в коже, повышает ее тонус. Обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает преждевременное старение клеток и защищает их от свободных радикалов.
Как применять? Никотиновую кислоту можно добавлять в маски для волос, смешивая с другими полезными ингредиентами, такими как яйцо, мед или масло жожоба. Также кислоту можно добавить в лосьон для кожи головы или шампунь.
Рекомендации. На рынке существует большое количество биологически активных добавок российского и европейского производства с никотиновой кислотой в составе. Зарекомендовали себя такие бренды, как Solgar или Now, у которых есть линейка группы B. Помимо никотиновой кислоты, можно обратить внимание на биотин и цинк, а также комплексы для мужчин и женщин, работающие на восстановление ряда витаминов в организме, из-за их снижения которых может происходить ухудшение качества волос или их частичная потеря. Отнеситесь внимательно к выбору дозировок. Важно восстановить, а не навредить в текущей ситуации. Грамотный подход позволит прийти к нужному результату.
Метод 2. Мезороллер. Усиление действия активов
Что это? Мезороллер (Дермароллер) — ручное устройство, оснащенное рядом мельчайших игл, создающих микропроколы на коже головы. Звучит страшно, однако процедура практически безболезненна.
Как работает? Через микропроколы мезороллер помогает активным веществам проникать глубже и усиливать действие применяемых средств. Ускоряет процессы формирования новых волос.
Как применять? Движения при использовании должны быть плавными, без чрезмерного нажатия. Размер игл можно выбрать. Оптимальный — 1-2 миллиметра.
Рекомендации. При подборе мезороллера основывайтесь на составе материала, из которого сделаны иглы, и на их количестве на барабане. Лучшим вариантом будет мезороллер с титановыми иглами. Во-первых, титан обладает высокой прочностью и долговечностью, а значит, иглы будут долго сохранять остроту и эффективность. Во-вторых, титановые иглы с гладкой поверхностью уменьшают дискомфорт во время прокола и снижает травматизм кожи. Это важно для обеспечения точности и безопасности процедуры мезотерапии. В-третьих, титан — гипоаллергенный материал. Благодаря этому минимизируется риск раздражения или аллергических реакций у людей с чувствительной кожей. Существенно и то, что титан нейтрален к химическим веществам. Таким образом, он подходит для применения в косметологии, где используются различные средства и растворы.
На рынке много предложений данного девайса: от бюджетных вариантов с небольшим количеством игл до премиальных с набором из 540, 1000 и 1200 игл (например, роллеры от DRS или ZGTS).
Метод 3. Тоник для волос. Реконструкция
Что это? Тоник содержит ингредиенты, увлажняющие и поддерживающие структуру волос (отличный пример — тоник «Эсвицин», в составе которого антибактериальные и антиоксидантные экстракты расторопши и прополиса!). Этот продукт помогает бороться с сухостью и ломкостью волос, делая их более мягкими и послушными.
Как работает? Ферменты-биостимуляторы и макро- и микроэлементы в составе (цинк, медь, кремний, хром, марганец) укрепляют волосы и помогают их онтогенезу.
Как применять? Гроусредство наносят на локоны после каждого мытья и не смывают. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать тоник регулярно, особенно если волосы нуждаются в дополнительном увлажнении и питании.
Метод 4. Массаж головы. Пробуждение фолликулов
Что это? Самый легкий и доступный метод воздействия на кожу головы — ее сосудистый, нервно-мышечный и секреторный аппараты (сальные и потовые железы). Подходит всем без исключения, в том числе для профилактики волосопада.
Как работает? Массаж головы активизирует лимфоток и кровообращение в мягких тканях. Так волосяные фолликулы получают необходимые вещества и кислород и пробуждаются.
Как применять? Массируйте кожу головы каждый день или не менее, чем через день, в течение 5-10 минут. Совершайте мягкие круговые движения пальцами, начиная от линии волос и постепенно перемещаясь к затылочной части головы.
Метод 5. Копексил или ксиноксин. Активация клеточного обмена
Что это? Два разных средства, имеющие схожие цели, но отличающиеся по составу и механизму действия.
Копексил — средство для восстановления волос.
Как работает? Замедляет старение корней, увеличивает цикл жизни волоса, сохраняет эластичность кожи головы. Способствует расширению кровеносных сосудов, улучшает кровообращение и таким образом повышает питание волосяных фолликул.
Ксиноксин — средство для активации роста волос с дополнительным комплексом полезных веществ в составе (биотином, ниацинамидом, аденозином, кофеином).
Как работает? Улучшает питание кожи и запускает онтогенез волос через активацию клеточного обмена в коже головы и укрепление волосяных фолликул.
Как применять? Наносить пипеткой на чистые участки кожи головы по проборам легкими массажными движениями 2 раза в сутки по 1 миллилитру, оставляя на коже в течение 6 или более часов.
Выпадение волос — естественный циклический процесс обновления волосяных фолликул. Однако если волосы выпадают сверх меры: на расческе и подушке остается много волос, появляются залысины, шелушение и зуд кожи головы, следует включить в уход дополнительные меры. Важно помнить, что применение перечисленных способов не может быть бездумно и фанатично. Чтобы самостоятельно вывести волосы из критического состояния, следует постепенно вводить методы и в начале применения выбирать средства с минимальным содержанием активных веществ и отслеживать реакцию кожи головы. Четко следуйте инструкциям продуктов. Не применяйте средства сверх меры (частое использование не увеличит эффект!). При любых аллергических или воспалительных реакциях прекратите использование и обратитесь к врачу.
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