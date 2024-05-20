Гроутоник, мезороллер и никотиновая кислота: 5 способов получить густые волосы без наращивания

Метод 1. Никотиновая кислота. Стимуляция роста

Что это? Никотиновая кислота или форма витамина В3 — водорастворимый витамин, участвующий в окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках. Подходит для людей, страдающих от медленного роста шевелюры, а также для тех, кто хочет улучшить общее состояние волос и кожи головы.

Как работает? Способствует расширению кровеносных сосудов, увеличивает кровоток и питает волосяные луковицы. Активизирует обменные процессы в коже, повышает ее тонус. Обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает преждевременное старение клеток и защищает их от свободных радикалов.

Как применять? Никотиновую кислоту можно добавлять в маски для волос, смешивая с другими полезными ингредиентами, такими как яйцо, мед или масло жожоба. Также кислоту можно добавить в лосьон для кожи головы или шампунь.

Рекомендации. На рынке существует большое количество биологически активных добавок российского и европейского производства с никотиновой кислотой в составе. Зарекомендовали себя такие бренды, как Solgar или Now, у которых есть линейка группы B. Помимо никотиновой кислоты, можно обратить внимание на биотин и цинк, а также комплексы для мужчин и женщин, работающие на восстановление ряда витаминов в организме, из-за их снижения которых может происходить ухудшение качества волос или их частичная потеря. Отнеситесь внимательно к выбору дозировок. Важно восстановить, а не навредить в текущей ситуации. Грамотный подход позволит прийти к нужному результату.

Осторожно! Перед использованием средств на основе никотиновой кислоты следует проконсультироваться с врачом, особенно если есть медицинские противопоказания или аллергии.

Метод 2. Мезороллер. Усиление действия активов

Что это? Мезороллер (Дермароллер) — ручное устройство, оснащенное рядом мельчайших игл, создающих микропроколы на коже головы. Звучит страшно, однако процедура практически безболезненна.

Как работает? Через микропроколы мезороллер помогает активным веществам проникать глубже и усиливать действие применяемых средств. Ускоряет процессы формирования новых волос.

Как применять? Движения при использовании должны быть плавными, без чрезмерного нажатия. Размер игл можно выбрать. Оптимальный — 1-2 миллиметра.

Рекомендации. При подборе мезороллера основывайтесь на составе материала, из которого сделаны иглы, и на их количестве на барабане. Лучшим вариантом будет мезороллер с титановыми иглами. Во-первых, титан обладает высокой прочностью и долговечностью, а значит, иглы будут долго сохранять остроту и эффективность. Во-вторых, титановые иглы с гладкой поверхностью уменьшают дискомфорт во время прокола и снижает травматизм кожи. Это важно для обеспечения точности и безопасности процедуры мезотерапии. В-третьих, титан — гипоаллергенный материал. Благодаря этому минимизируется риск раздражения или аллергических реакций у людей с чувствительной кожей. Существенно и то, что титан нейтрален к химическим веществам. Таким образом, он подходит для применения в косметологии, где используются различные средства и растворы.

На рынке много предложений данного девайса: от бюджетных вариантов с небольшим количеством игл до премиальных с набором из 540, 1000 и 1200 игл (например, роллеры от DRS или ZGTS).

Осторожно! Не следует использовать мезороллер во время беременности, простуды, проблем с кожей головы, а также при приеме некоторых лекарственных препаратов (проконсультирует по этому вопросу специалист).