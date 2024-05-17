Baby-филлеры, мини-блефаропластика и «нет» искусственным ямочкам на щеках: как помолодеть на 10 лет?

На смену скульптурности «как у Ким»: острых скул и бровей вразлет — пришла милота «как у Лили-Роуз» или классический бэбифейс: гладкая кожа, яркая естественная мимика, пухлые (но не перекачанные!) губы, широко распахнутые глаза. Если все это заложено в вас природой — бинго! — выглядеть молодо вы будете благодаря такому строению лица очень долго. А если нет — идем на опережение эйджинга и следов усталости и узнаём, как бьюти- и бэбифицироваться.

Разглаживаем мимические морщины

Первый признак юности: все самые бурные эмоции ярко отражаются на лице, но не отпечатываются, оставляя за собой складки — их в принципе нет на коже. А вот если вы радуетесь (или опечалены!) новой премьере в Мариинском, и между бровями прорезались задумчивые «11», а над губой появился кисет морщин, можно подумать о ботокс-улучшайзинге.

Анна Пискунова врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА» «Раньше ботулотоксины (или нейропротеины) использовались для «разглаживания» лиц в больших дозировках и очень локально. Результат был "ну такое" — к примеру, рот, глаза и губы двигались, а лбы «застывали». Теперь мы работаем по технологии full face или baby botox — прорабатываем все лицо, подбирая объем укола красоты под каждую область коррекции, чтобы не обездвижить ее, а снять напряжение. Шаг первый: найти "компрометирующие" мышцы (их интенсивная работа оставляет на коже заломы). Обычно начинаем с зон межбровья, лба и глаз — они активнее всех. Затем смотрим на спинку носа — на ней часто появляются "кроличьи" линии (поморщитесь, будто услышали слово "подъезд" вместо "парадная", — и увидите их). И, наконец, нижнюю треть лица — все гладко (в прямом смысле!) или обнаружили себя морщины-марионетки в уголках рта? Шаг второй: аккуратно расслабить (но не заблокировать!) мышцы инъекцией — и получить ровную кожу, отдохнувшее лицо с сохранением естественной мимики».

Не-качаем губы

По правилам золотого сечения и мнению британского пластического хирурга Джулиана Де Сильвы (именно он ежегодно публикует топ идеальных селебрити-лиц: пока ближе всех к совершенству Белла Хадид и звезда «Бриджертонов» — ждем 3-й сезон 16 мая! — Реге-Жан Пейдж). Конвенционально красивый рот должен должен быть аккуратным. А именно достаточном узким (еще один повод не принуждать себя растягивать улыбку), округлым и полным одновременно — и тут в дело вступают филлеры.

Анна Пискунова: «"Чем меньше, тем лучше" — теперь девиз всех инъекционных протоколов, не только ботокса. Мини- (они же baby-) филлеры на основе гиалуроновой кислоты замечательно корректируют линию рта, делая губы яркими, пышными и визуально не утяжеляя их. У нас в принципе нет цели "накачать" губы, мы стремимся сделать их красивыми и гармоничными. Поэтому инъекцию вводим в небольшом количестве и с архитектурно-анатомическим расчетом — чтобы преображение получилось максимально естественным и органично вписалось в черты лица. Кстати, из-за бесконечных стрессов и попыток сдержать саркастичные замечания во время "зумов" многие приучают себя поджимать губы и ходят так постоянно. Поэтому рекомендую взять с собой к косметологу несколько фотографий, где вы максимально расслаблены, чтобы специалист лучше понял, какая бьютификация и в каком объеме на самом деле потребуется».