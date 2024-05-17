Baby-филлеры, мини-блефаропластика и «нет» искусственным ямочкам на щеках: как помолодеть на 10 лет?

Тренд на бэбифейс задали не звезды k-pop сегодня, не модели-ангелы в нулевые и даже не херувимы в эпоху рококо. Еще в Средние века Прекрасные Дамы подбривали брови и линию роста волос, чтобы их лица выглядели вечно юными! А как в XXI веке получить невинный открытый взгляд, кожу без морщин и губы бантиком, рассказывают петербургские эксперты.
Разглаживаем мимические морщины
Первый признак юности: все самые бурные эмоции ярко отражаются на лице, но не отпечатываются, оставляя за собой складки — их в принципе нет на коже. А вот если вы радуетесь (или опечалены!) новой премьере в Мариинском, и между бровями прорезались задумчивые «11», а над губой появился кисет морщин, можно подумать о ботокс-улучшайзинге.
Анна Пискунова
врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Раньше ботулотоксины (или нейропротеины) использовались для «разглаживания» лиц в больших дозировках и очень локально. Результат был "ну такое" — к примеру, рот, глаза и губы двигались, а лбы «застывали». Теперь мы работаем по технологии full face или baby botox — прорабатываем все лицо, подбирая объем укола красоты под каждую область коррекции, чтобы не обездвижить ее, а снять напряжение. Шаг первый: найти "компрометирующие" мышцы (их интенсивная работа оставляет на коже заломы). Обычно начинаем с зон межбровья, лба и глаз — они активнее всех. Затем смотрим на спинку носа — на ней часто появляются "кроличьи" линии (поморщитесь, будто услышали слово "подъезд" вместо "парадная", — и увидите их). И, наконец, нижнюю треть лица — все гладко (в прямом смысле!) или обнаружили себя морщины-марионетки в уголках рта? Шаг второй: аккуратно расслабить (но не заблокировать!) мышцы инъекцией — и получить ровную кожу, отдохнувшее лицо с сохранением естественной мимики».
Не-качаем губы
По правилам золотого сечения и мнению британского пластического хирурга Джулиана Де Сильвы (именно он ежегодно публикует топ идеальных селебрити-лиц: пока ближе всех к совершенству Белла Хадид и звезда «Бриджертонов» — ждем 3-й сезон 16 мая! — Реге-Жан Пейдж). Конвенционально красивый рот должен должен быть аккуратным. А именно достаточном узким (еще один повод не принуждать себя растягивать улыбку), округлым и полным одновременно — и тут в дело вступают филлеры.
Анна Пискунова: «"Чем меньше, тем лучше" — теперь девиз всех инъекционных протоколов, не только ботокса. Мини- (они же baby-) филлеры на основе гиалуроновой кислоты замечательно корректируют линию рта, делая губы яркими, пышными и визуально не утяжеляя их. У нас в принципе нет цели "накачать" губы, мы стремимся сделать их красивыми и гармоничными. Поэтому инъекцию вводим в небольшом количестве и с архитектурно-анатомическим расчетом — чтобы преображение получилось максимально естественным и органично вписалось в черты лица. Кстати, из-за бесконечных стрессов и попыток сдержать саркастичные замечания во время "зумов" многие приучают себя поджимать губы и ходят так постоянно. Поэтому рекомендую взять с собой к косметологу несколько фотографий, где вы максимально расслаблены, чтобы специалист лучше понял, какая бьютификация и в каком объеме на самом деле потребуется».
Распахиваем взгляд
Широко открытые ясные глаза и никаких «гусиных лапок» у внешних уголков — на вершине списка маркеров молодости. А нависшие веки, «синева» и «усталые» мешки запросто могут прибавить десять лет не по паспорту (и упаднический вайб «лица с субтитрами»!). Здесь на помощь приходит блефаропластика.
Ильмир Галиев
пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника»
«Сегодня пластику век мы делаем уже с 18 лет — для коррекции "взрослящих" элементов (к примеру, глубокой носослезной борозды) и тяжелого "азиатского" века или чтобы создать эффект "широко распахнутых глаз". Методика одна, протоколы отличаются только объемом. Чем больше нужно исправить, тем выше вероятность, что нижней или верхней блефаропластики будет недостаточно и понадобится круговая операция. А если несовершенства незначительные (допустим, кожа век сохранила тонус, но наметились морщины), то мини-блефаропластика займет около 40 минут и после нее можно будет сразу отправляться по своим делам (микрошвы не видны!). Важный момент, которого не надо бояться — жир около глаз мы не удаляем полностью, где необходимо — сохраняем и перераспределяем. Это важно, чтобы периорбитальная область не выглядела "пустой" и "старой": и если все сделать правильно, то эффект омоложения сохранится минимум на 13– 15 лет. Кстати, при желании новый образ можно подчеркнуть ресницами — наращивание разрешено делать уже через месяц после блефаропластики».
P. S. Исповедуем постконсьюмеризм
Вместо фэшн-аддикции («мне надо, раз это модно!») — осознанное «приобретение» всего, что есть на рынке — от вожделенного молекулярного крема до преображения у хирурга! «Я покупаю, и у меня на это пять причин» — вот он, постконсьюмеризм (от английского post — «после» и consumerism — «потребительство»), «золотое» правило бьюти- и финансовой нравственности. Поэтому как бы ни хотелось вылечить душу ощущениями — подбирайте только действительно необходимое вместе со специалистом!
Ильмир Галиев: «Прямая ассоциация с бэбифейсом — очаровательные (но анатомические бесполезные) ямочки на щеках. Создает их или природа, или специальная операция — димплэктомия: хирург поменяет точки, в которых соединяются мягкие ткани (как бы "подошьет" их друг к другу), и так сформирует "впадинку", появляющуюся при улыбке. Важно: хороший специалист согласится провести операцию, только если кожа в тонусе, нет филлеров и не установлены нити, и точно задаст предварительный вопрос: для чего это вмешательство? Профессиональное предупреждение: ни лифтинга, ни антиэйдж-эффекта не ждите — технология их не предусматривает. Более того, если кожа не в лучшем состоянии (сухая, дряблая, с первыми морщинами), то полученная изюминка превратит в изюм все лицо. Поэтому я рекомендую выбирать операции не просто для красоты, а с выраженным оздоровительным элементом. Хотите тру бэбифейс, но щечки недостаточно круглые и "юные"? Никаких проблем — проведем липофилинг и сделаем красивые яблочки, а стволовые клетки жира в составе липофиллера еще и запустят активное обновление клеток — кожа станет гладкой, ровной и нежной».
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