Бьюти-геометрия: что такое «треугольник молодости» и как привести лицо в форму?

Как сделать так, чтобы «треугольник молодости» не стал треугольником печали? Разработали антиэйдж-стратегию с петербургскими косметологами и пластическими хирургами: ботокс в технике «ложный пуш-ап», SMAS-подтяжка и «резекция DAO».
Поднимаем скулы и омолаживаем щеки
Щеки и скулы — самая заметная зона, которая «держит» весь треугольник на молодом «высоком» уровне. Она «взрослеет» вместе с человеком: чем мы старше, тем ниже эластичность кожи и тонус мышц, меньше жировая прослойка, и тем сильнее ткани опускаются вниз. «Треугольник» теряет высоту, а лицо — форму.
Светлана Лебедева
врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Я за прицельную антиэйдж-стратегию — чтобы восстановить геометрию лица, мы всегда подбираем правильный пейринг: зона коррекции — омолаживающая процедура. Так юношески точеные черты мы получаем с помощью ботокса — расслабляем мышцы шеи и по правилу "антагониста" активируем тонус скуловых мышц. Чтобы очертить "яблочки" и мягко гармонизировать формы средней и нижней третей лица — проводим нитевой лифтинг, а если лицо в целом выглядит впалым, восполняем объем филлерами на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция (принцип действия у них один, выбор зависит от особенностей кожи). Эффект "всё везде и сразу" даст глубокий (от мышечного каркаса до эпидермиса) ультразвуковой SMAS-лифтинг — им мы уплотним и подтянем кожу, уменьшим жировые пакеты, и лицо станет скульптурнее и стройнее!»
Илона Кочнева
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Если морщины еще только намечаются, но лицо в целом выглядит усталым и потерявшим четкость очертаний, как на размытом фото, я рекомендую сделать липофилинг. Алгоритм такой: забираем жир из «ловушек» (зоны «галифе», живота, талии), перерабатываем его в "биофиллер" и восполняем им формы средней трети лица. Приятный бонус — после процедуры заметно выравниваются рельеф и плотность кожи(работают собственные стволовые клетки-регенераторы!). А если ткани лица уже серьезно потеряли тонус, то рассмотрите эндоскопический лифтинг бровей и средней зоны: овал станет четче, исчезнут брыли, черты лица зафиксируются в прежнем(молодом!) положении. Кстати, здорово работает комбинация эндоскопической подтяжки с нижней блефаропластикой — одновременно разглаживает носослезную борозду и выравнивает линию между нижним веком и скулой».
Возвращаем губам объем
Центр «треугольника молодости» — губы. Пухлые и четко очерченные в юности, с возрастом (обычно ближе к пятидесяти) они становятся тоньше, уголки опускаются вниз — это делает лицо «грустным», «недовольным» и откровенно старит.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Между прочим, красивые губы и гладкая кожа вокруг рта говорят не только о молодости, но и о здоровье: показывают, что уровень гормонов в норме. Поэтому мой первый совет: следите не только за внешними изменениями организма, но и за внутренними — регулярно сдавайте общие анализы (индивидуальный чек-лист поможет составить специалист). Второй: планируя преображение, учтите, что "универсальных" антиэйдж-процедур не бывает! Для каждой цели — свое средство. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты (процедура называется аугментацией) корректируют объем губ и разглаживают кисетные морщины — мелкие вертикальные складки над верхней губой. Биоревитализация и игольчатый RF-лифтинг выравнивают рельеф кожи. Ботулинотерапия помогает расслабить мышцы рта и избавиться от глубоких морщин, а если выполнить ее в технике "ложный пуш-ап", то губы будут выглядеть полнее! Хороший косметолог всегда учитывает множество факторов и оценивает несколько зон лица (в случае с губами — от подбородка до кончика носа) и планирует ваше преображение максимально естественно — чтобы все стало лучше, но было невозможно понять, над чем именно работал эстетист».
Галина Феденко
пластический хирург клиники «Скандинавия»
«Часто мы делаем увеличение губ не только из-за нехватки объемов, но и для работы с возрастными изменениями. Когда беспокоят опущенные уголки рта и складки-«марионетки» (вертикальные линии морщин, которые идут к подбородку, как у одноименной куклы), можно рассмотреть пластику "резекция DAO". С ее помощью мы выполним лифтинг мышц и уплотним кожу вокруг рта. Если цель — разгладить кисетные морщины, обсудите с хирургом липокоррекцию верхней губы в сочетании с ботулинотерапией и лазерной шлифовкой (такое комбо отлично зарекомендовало себя на практике). А тем, кого не устраивает, что нижние зубы слишком заметны при улыбке, рекомендую подумать про липофилинг — мы добавим губам объем и "прикроем" зубы (если только дело не в неправильном прикусе — тогда начинать стоит с посещения ортодонта)».
Подтягиваем овал
Чем изящнее и четче челюсть, тем моложе лицо. А вот когда нижняя треть становится шире линии скул, появляются брыли, а подбородок становится дряблым, то «треугольник молодости» превращается в «пирамиду старости»!
Юлия Меретякова
врач-косметолог многопрофильной Клиники имени Н.И. Пирогова
«Недостаточно острым подбородок может быть разным причинам. Первая — не хватает объема подкожно-жировой клетчатки (он "уходит" по мере взросления). Добавить его можно филлерами с гиалуронкой (они дают самый легкий, естественный результат) или с кальцием (если нужен яркий, скульптурный эффект, но без "углов Джоли"). Вторая — линию подбородка делают тяжелее "поплывшие" щеки. Поправить это можно аппаратной методикой Ultraformer MPT — она укрепляет ткани и "приподнимает" черты лица, убирая дряблость кожи и отечность. Третья — гипертонус мышц (кстати, он часто становится "побочкой" фейсбилдинга!), которые "сжимаются" и визуально искажают подбородок. Здесь поможет ботокс: расслабит мышцы шеи и челюсти, и лицо перестанет выглядеть напряженным. И мой совет: следите за осанкой и перестаньте скроллить ленту в смартфоне, прижав голову к груди, — это отличная профилактика появления второго подбородка и "колец Венеры" на шее!»
Артур Христенко
пластический хирург, врач-косметолог клиники DEGA
«"Выточить" вершину "треугольника молодости" заново и убрать все лишнее может хирургическая коррекция челюсти. Когда овал еще достаточно четкий, кожа держит тонус, но уже наметился второй подбородок — я провожу радиочастотный липолиз FaceTite. Его еще называют "миниатюрной реконструкцией": без разрезов и швов (через микропрокол) мы мягко подтягиваем лицо тепловой энергией. Бояться ожогов не нужно — специальный датчик постоянно контролирует температуру аппарата так, чтобы исключить риск любой травматизации. А когда "угол молодости" у шеи пропал (так бывает после 45– 50 лет) или даже не появлялся из-за особенностей анатомии, то идеальный вариант — платизмопластика. Операция подтягивает центральную и боковую мышцы шеи, устраняет "индюшачьи складки", убирает лишний объем под челюстью и красиво очерчивает подбородок».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
Комментарии (0)