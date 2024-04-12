Бьюти-геометрия: что такое «треугольник молодости» и как привести лицо в форму?

Чтобы понять, не «поплыл» ли с возрастом «треугольник молодости», проверяем его состояние так — мысленно рисуем линии по точкам скул, уголков рта и подбородка. Если вы их соединили и получилась ровная фигура, похожая на букву V, значит (поздравляем!) всё в порядке. А если кажется, что треугольник перевернут основанием вниз, то пора разобраться в многообразии техник омоложения (спойлер: у гиалуронки далеко не одно применение!) и скорректировать правила ухода за лицом.

Поднимаем скулы и омолаживаем щеки

Щеки и скулы — самая заметная зона, которая «держит» весь треугольник на молодом «высоком» уровне. Она «взрослеет» вместе с человеком: чем мы старше, тем ниже эластичность кожи и тонус мышц, меньше жировая прослойка, и тем сильнее ткани опускаются вниз. «Треугольник» теряет высоту, а лицо — форму.

Светлана Лебедева врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА» «Я за прицельную антиэйдж-стратегию — чтобы восстановить геометрию лица, мы всегда подбираем правильный пейринг: зона коррекции — омолаживающая процедура. Так юношески точеные черты мы получаем с помощью ботокса — расслабляем мышцы шеи и по правилу "антагониста" активируем тонус скуловых мышц. Чтобы очертить "яблочки" и мягко гармонизировать формы средней и нижней третей лица — проводим нитевой лифтинг, а если лицо в целом выглядит впалым, восполняем объем филлерами на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция (принцип действия у них один, выбор зависит от особенностей кожи). Эффект "всё везде и сразу" даст глубокий (от мышечного каркаса до эпидермиса) ультразвуковой SMAS-лифтинг — им мы уплотним и подтянем кожу, уменьшим жировые пакеты, и лицо станет скульптурнее и стройнее!»