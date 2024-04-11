Быстро пачкаются волосы! И у меня на это 5 причин (как поет гуру роскошной прически Игорь Николаев!) — и столько же способов все исправить

Кто из нас не пытался оптимизировать график мытья головы, учтя все тренировки, светские выходы и расписание генеральной уборки? Неблагодарное дело, особенно, если, несмотря на совершенный тайм-менеджмент, волосы все равно выглядят несвежими. Почему так случается и как перестать жить трендом на зализанный конский хвост второго дня, перебрав все банки в ванной и поменяв стайлинг-рутину — разбираемся с экспертом. Спойлер-откровение: перестаем бояться сульфатов!
Неправильные мытье и сушка волос
Нередко нам хочется подольше погреться под горячим душем. Однако кипяток заставляет сальные железы выделять еще больше себума. «Речная» прохлада тоже не подходит: она плохо смывает кожное сало и загрязнения с волос. Оптимальная температура воды для мытья головы — 40°C.
Второй нюанс бьюти-моциона: перед встречей с феном лучше дать волосам слегка подсохнуть естественным образом. Обжигающий воздух действует на кожу и волосы так же, как слишком горячая вода — поэтому выставляйте на гаджете температуру не выше 60-70°C. И лайфхак: чтобы появился объем, и у корней пряди не прилипали, можно немного подсушить их, направляя теплый поток от основания вверх.
Екатерина Ситникова
эксперт по корейскому бьюти-рынку
«Не забывайте о термозащите во время сушки волос феном. Она образует защитный слой, равномерно распределяя тепло и минимизируя его вредное воздействие на структуру волоса. Выбирайте невесомые текстуры в виде несмываемого спрея без масел в составе: они не утяжеляют пряди и при этом увлажняют (даже жирным волосам это необходимо!). Например, в термозащите Confume Two-Phase Treatment насытить волосы влагой и воспрепятствовать ее потере помогут пантенол, лецитин и витамин C».
Неправильно подобранный уход
Одна из самых распространенных ошибок, приводящих к быстрому загрязнению волос.
Ориентироваться при выборе шампуня следует в большей степени не на сами волосы, а на тип кожи головы и ее состояние. Например, имея жирную кожу головы и желая восстановить сухие поврежденные волосы, отдать предпочтение шампуню для сухих волос будет некорректно — это только усугубит ситуацию.
Екатерина Ситникова добавляет: «Заблуждением также является и то, что сульфаты в составе ухода несут безусловный вред, а правильным решением станет использование бессульфатного шампуня. Сульфаты отвечают за образование густой пены и вымывание жирорастворимых составляющих (силиконов, которые содержатся в большинстве уходовых средств, собственного кожного себума). При длительном применении в высокой концентрации они действительно могут принести вред чувствительной коже головы, агрессивно воздействуя на липидный барьер. Но в современных средствах процент ввода сульфатов минимален и не вредит даже при ежедневном использовании».
«Также рекомендую присмотреться к продуктам с компонентами, регулирующими выработку кожного сала: цинком, кислотами, ментолом. Последний, например, есть в 5 Probiotics Scalp Scaling Shampoo от Masil, и его сочетание с перечной мятой и салициловой кислотой помогает не только снизить выделение себума, но и отшелушить ороговевшие клетки (освежающий пилинг нужен не только лицу, но и голове!). А пробиотики в составе укрепляют кожу и волосы, делая их более стрессоустойчивыми к негативным факторам внешней среды: ветру, УФ-лучам, изменениям температуры» — уточняет Екатерина.
Нанесение бальзама или кондиционера на корни волос
Задача таких продуктов — проникнуть в волосы и улучшить их состояние, поэтому в нанесении на корни нет никакой необходимости! Маски и кондиционеры при неправильном применении могут закупорить поры кожи и образовать на ней пленку. Чтобы волосы дольше оставались чистыми, нанося уход, отступайте минимум 5 сантиметров от корней волос.
Екатерина Ситникова
эксперт по корейскому бьюти-рынку
«Обладателям жирного типа волос особенно важно, чтобы уходовые средства не утяжеляли пряди и не лишали их объема. И если в продуктах есть ценные масла, то разумно уменьшить количество таких средств. Мне нравится бальзам-ополаскиватель Jeju Prickly Pear от Flor de Man без силиконов и с экстрактом опунции: он сглаживает чешуйки и облегчает расчесывание, при этом волосы остаются легкими. Однако важно отметить, что если силиконов в продукте нет, повышается трение волос во время мытья и сушки, из-за которого могут появиться сухость и ломкость. Поэтому полностью исключать силиконы из ухода тоже не стоит».
Неправильное использование стайлинга
Особенно грешны загрязняющим эффектом пасты и воски, особенно если вы допускаете такие ошибки:
- Недостаточно тщательно смываете стайлинг. Качественно удалить его можно, промыв волосы и кожу головы шампунем 2 раза.
- Наносите стайлинг прямо на кожу головы (за исключением пудры для прикорневого объема). Это приводит к пересушиванию кожи, что, в свою очередь, стимулирует сальные железы к увеличенной выработке себума. При нанесении стайлинга старайтесь избегать зоны корней (если обратного не требует инструкция) и распределяйте средство только по длине.
- Перегружаете волосы чрезмерным количеством несмываемых продуктов. Старайтесь соблюдать меру: горошины воска зачастую вполне достаточно, и не нужно выливать на голову полбанки. Ну, и больше трех средств за раз — почти всегда много.
Нарушенный гормональный фон и неправильное питание
Повышенная жирность волос не всегда связана с типом кожи головы и внешними факторами — она может быть вызвана внутренними причинами. Например, нарушением гормонального фона, а именно — интенсивным производством тестостерона. Определить проблему и назначить лечение сможет только врач (обратиться лучше к эндокринологу, а он при необходимости привлечет к терапии гинеколога и трихолога).
Несбалансированное питание, включающее в себя большое количество жирной, соленой или копченой пищи, а также нехватка необходимых микроэлементов (витаминов группы B, фолиевой кислоты, цинка) и пищевых волокон (особенно клетчатки) усиливают секрецию кожного сала, из-за чего волосы тоже быстро становятся грязными. Как выявить дефициты и скорректировать меню — объяснит нутрициолог.
Редакция напоминает, что косметические средства имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о препарате и необходимости его применения.
Комментарии (0)