Быстро пачкаются волосы! И у меня на это 5 причин (как поет гуру роскошной прически Игорь Николаев!) — и столько же способов все исправить

Почему голова становится грязной? Сальные железы на коже выделяют себум, который нужен для удержания влаги и роста волоса. Однако чрезмерная секреция приводит к тому, что пряди перестают рассыпаться водопадом, жирнятся и во всех отношениях не радуют.

Неправильные мытье и сушка волос

Нередко нам хочется подольше погреться под горячим душем. Однако кипяток заставляет сальные железы выделять еще больше себума. «Речная» прохлада тоже не подходит: она плохо смывает кожное сало и загрязнения с волос. Оптимальная температура воды для мытья головы — 40°C.

Второй нюанс бьюти-моциона: перед встречей с феном лучше дать волосам слегка подсохнуть естественным образом. Обжигающий воздух действует на кожу и волосы так же, как слишком горячая вода — поэтому выставляйте на гаджете температуру не выше 60-70°C. И лайфхак: чтобы появился объем, и у корней пряди не прилипали, можно немного подсушить их, направляя теплый поток от основания вверх.