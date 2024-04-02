Почему аппаратные процедуры не дают эффект (и это нормально!): врач-косметолог — о постном меню, недостатке железа и гормонах

Почему перед аппаратным лифтингом грамотный косметолог просит сдать анализ на ферритин, какой бьюти-протокол выбрать вегетарианцам и о чем говорит «цирковая» гибкость конечностей — поговорили с экспертом GMT Clinic Мариной Голубевой.
В основе большинства аппаратных процедур для подтяжки кожи — синтез коллагена. Если его выработке что-то мешает, начинаются проблемы: эффект либо слабый либо его вовсе нет. Предотвратить разочарование можно, зная, какие факторы перед процедурой нужно учесть и какие дефициты восполнить.
Причина №1: обезвоженность и сухость кожи
Такие аппаратные процедуры, как мигроигольчатый RF и ультразвуковой SMAS-лифтинг требуют подготовки тканей. Чтобы методика сработала, кожа на уровне дермы и эпидермисы должна быть достаточно увлажнена. Благодаря этому старые коллагеновые волокна под воздействием RF-излучения быстрее распадутся, а кожный лоскут лучше сократится. Если говорить об ультразвуковом SMAS-лифтинге, то его волны лучше распространяются в водной среде. Поэтому как минимум за две недели до процедуры врач-косметолог может назначить биоревитализацию. Благодаря комбинированным протоколам эффект от омоложения раскрывается ярче, а восстановление проходит быстрее. Есть исследования, которые подтверждают гистологическую эффективность (то есть хороший результат на уровне клеток и тканей) сочетания инъекционных и аппаратных методик.
Если не соблюдать рекомендации, эффект от процедуры может быть не таким выраженным, а риск нежелательных явлений возрастает. Обезвоженная кожа хуже восстанавливается, поэтому организм тратит больше ресурсов на реабилитацию, а не на выработку нового коллагена.
Причина №2: недостаток белка в организме
Организм не может синтезировать белок из «ничего». Если белка недостаточно, то какие бы параметры на аппарате мы не выставили, эффект от процедуры будет слабым. Норма белка для взрослого человека — примерно 0,75 г на килограмм веса в день. Для тех, кто активно занимается спортом норма может быть увеличена до 1,2 – 1,6 г. Так, например, человеку весом 65 кг в первом случае нужно съедать в день около 49 г белка, во втором – около 97 г. Следить за количеством белка можно, ведя дневник питания или фиксируя приёмы пищи в специальных онлайн-приложениях.
Если человек придерживается принципа отказа от мясных и молочных продуктов, до и после процедуры ему будет рекомендован курс аминокислотно-заместительной терапии. Она может включать прием бадов с коллагеном и мезотерапию препаратами, которые содержат аминокислоты в составе.
Причина №3: синдром дисплазии соединительной ткани
Не всегда проблема плохой выработки коллагена связана с питанием. Особая группа пациентов в кабинете врача-косметолога — так называемые диспластики, или люди с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани (СНДСТ). В основе синдрома — недостаток синтеза коллагена или его быстрое разрушение. СНДСТ может проявляться по-разному. Внешние признаки:
- гиперэластичность кожи (кожа оттягивается на 2-3 сантиметра без боли и дискомфорта);
- гипермобильность суставов (попробуйте дотянуться большим пальцем руки до запястья!);
- видимая сосудистая сеточка как на лице, так и на теле.
Для таких пациентов протоколы аппаратных процедур могут быть скорректированы, а перед ними также рекомендована подготовка или альтернатива — например, коллагеностимулирующие инъекционные процедуры.
Причина №4: железодефицитная анемия
В условиях любых дефицитов кожа хуже реагирует на стимуляцию извне. Недостаток железа, например, провоцирует кислородную недостаточность. Клетки плохо насыщаются кислородом, а значит выработка коллагена для организма уже не первоочередная задача. Ещё один неприятный бонус от анемии — высокий риск рубцевания тканей.
Поэтому на консультации перед аппаратной процедурой врач-косметолог опрашивает пациента об образе жизни, питании, наследственных и хронических заболеваниях, общем самочувствии. При необходимости специалист может назначить общий анализ крови и/или показателей уровня железа в организме. Если анализы подтвердят анемию, то врач-косметолог направит пациента к терапевту для коррекции состояния.
Причина №5: гормональный статус
В пре- и менопаузу у женщин снижается выработка эстрогенов, которые тоже участвуют в выработке коллагена первого и третьего типа. Именно эти типы коллагена отвечают за упругость и плотность кожи. Уровень собственной гиалуроновой кислоты в этот период также уменьшается. Кожа теряет воду и становится более сухой.
Таким пациенткам может быть рекомендована консультация врача-гинеколога и эндокринолога с целью подбора заместительной гормональной терапии.
Причина №6: нарушение микроциркуляции и отечность
Отёчность ухудшает проводимость тканей в случае с микроигольчатым и ультразвуковым лифтингом, и рассеивание света во время фототерапии. Энергия нагревает жидкость в тканях, вместо того чтобы воздействовать на нужные нам мишени — коллагеновые волокна, сосуды и пигмент.
В качестве подготовке к аппаратным процедурам могут быть рекомендованы лимфодренажные процедуры: микротоковая терапия, прессотерапия, массаж лица или мезотерапия лимфодренажным препаратом. Если отёчность сопровождает пациента постоянно, может быть рекомендована консультация врача-терапевта или эндокринолога.
Текст: Наталья Афонасьева
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