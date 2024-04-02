Почему аппаратные процедуры не дают эффект (и это нормально!): врач-косметолог — о постном меню, недостатке железа и гормонах

В основе большинства аппаратных процедур для подтяжки кожи — синтез коллагена. Если его выработке что-то мешает, начинаются проблемы: эффект либо слабый либо его вовсе нет. Предотвратить разочарование можно, зная, какие факторы перед процедурой нужно учесть и какие дефициты восполнить.

Причина №1: обезвоженность и сухость кожи

Такие аппаратные процедуры, как мигроигольчатый RF и ультразвуковой SMAS-лифтинг требуют подготовки тканей. Чтобы методика сработала, кожа на уровне дермы и эпидермисы должна быть достаточно увлажнена. Благодаря этому старые коллагеновые волокна под воздействием RF-излучения быстрее распадутся, а кожный лоскут лучше сократится. Если говорить об ультразвуковом SMAS-лифтинге, то его волны лучше распространяются в водной среде. Поэтому как минимум за две недели до процедуры врач-косметолог может назначить биоревитализацию. Благодаря комбинированным протоколам эффект от омоложения раскрывается ярче, а восстановление проходит быстрее. Есть исследования, которые подтверждают гистологическую эффективность (то есть хороший результат на уровне клеток и тканей) сочетания инъекционных и аппаратных методик.

Если не соблюдать рекомендации, эффект от процедуры может быть не таким выраженным, а риск нежелательных явлений возрастает. Обезвоженная кожа хуже восстанавливается, поэтому организм тратит больше ресурсов на реабилитацию, а не на выработку нового коллагена.

Причина №2: недостаток белка в организме

Организм не может синтезировать белок из «ничего». Если белка недостаточно, то какие бы параметры на аппарате мы не выставили, эффект от процедуры будет слабым. Норма белка для взрослого человека — примерно 0,75 г на килограмм веса в день. Для тех, кто активно занимается спортом норма может быть увеличена до 1,2 – 1,6 г. Так, например, человеку весом 65 кг в первом случае нужно съедать в день около 49 г белка, во втором – около 97 г. Следить за количеством белка можно, ведя дневник питания или фиксируя приёмы пищи в специальных онлайн-приложениях.

Если человек придерживается принципа отказа от мясных и молочных продуктов, до и после процедуры ему будет рекомендован курс аминокислотно-заместительной терапии. Она может включать прием бадов с коллагеном и мезотерапию препаратами, которые содержат аминокислоты в составе.