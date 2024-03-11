Как омолодить кожу от ДНК (!) до эпидермиса — глубокой плазмотерапией, лифтингом мышц и радиочастотным пилингом?

Чтобы эффектно бросать в лицо каждому «Ну и кто теперь кому не пара, Володенька?», пора стереть с собственного лица следы усталости от зимы, морщины и купероз. А значит, стоит знать, как оценить здоровье вашей кожи — на всех уровнях!
Эксперт:
Виктория Рузанкина
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Академической» консультирует нас (и вас!), как максимально красиво ворваться в весну
Эпидермис: уменьшаем поры и выравниваем тон
Лучший способ предварительно оценить здоровье кожи в наше время — сделать no-makeup фото. Если даже в свете любимой кольцевой лампы поверхность лица выглядит потускневшей, а на ощупь она будто бы стала утолщенной, неровной, иногда даже бугристой, то пора к косметологу (хотя бы на консультацию!). Чтобы снова сделать кожу нежной, как в юности, я рекомендую игольчатый радиоволновой лифтинг: он помогает сузить расширенные поры, сгладить шероховатость, освежить тон и придать сияние (но не жирный блеск!).
Процедура выполняется на аппарате с тонкими микроиглами (поэтому после нет синяков, возможен только незначительный отек): радиочастотной энергией «отшелушиваем» старые клетки — и спустя неделю кожа становится более ровной и глянцевой (и мы снова в тренде на glass skin!). А если хочется получить еще и выраженный эффект лифтинга — разгладить, к примеру, лоб или подтянуть овал, — можно сделать курс из 2–4 сеансов.
Дерма: стираем купероз и пигментацию
Любителям поэтических прогулок по Таврическому и уличного спорта, регулярно забывающим про санскрин и колдкрем (защищает ткани и сосуды от холода!), посвящается. Если на лице появились сосудистые звездочки, заметные возрастные и фотоморщинки, а сама кожа сухая и раздраженная, значит, нужно заняться дермой. Этот слой под эпидермисом хранит в себе клетки молодости — фибробласты, которые создают «строительный материал», коллаген и эластин.
С возрастом их работа замедляется, и тут очень хорошо помогает лазерное омоложение или фототерапия широкополосным импульсным светом — ткани уплотняются, пигментация светлеет, исчезает купероз. Лицо «успокаивается» и меньше реагирует на типичную для петербургской весны перемену погоды: не краснеет ни от холода и ветра, ни от внезапного тепла. Обращаю внимание, что глубину воздействия и длительность сеанса (в среднем до 40 минут) косметолог всегда подбирает индивидуально: с учетом возраста, толщины, увлажненности, тонуса, тургора и — что очень важно — чувствительности кожи.
Под кожей: снимаем отеки и приводим мышцы в тонус
Если кажется, что вы постоянно выглядите утомленно и «припухло» (как после длительного перелета в Европу с пересадками и недосыпом), то не кажется. Когда брови, веки и даже скулы устало «сползают» вниз, то, скорее всего, начала уменьшаться подкожно-жировая прослойка — обычно это происходит ближе к 35–40 годам. В самом начале этого процесса хорошо восстанавливают «молодые» объемы биоревитализанты Novacutan SBio или Profhilo.
А вот если носогубные складки уже стали явно выраженными, углубились носощечная и носослезная борозды, лицо выглядит «тяжелым», то лучше подумать про SMAS-лифтинг. Аппарат последовательно направляет ультразвуковые лучи на разную глубину кожи (даже в каркас — апоневротический слой), а они подтягивают связки, делают плотнее и компактнее жировые пакеты, сокращают излишки тканей и скульптурируют лицо, убирая с него несколько лет. Реабилитация здесь не требуется, единственный момент — в течение 7 дней кожа будет чуть чувствительнее, чем обычно.
В клетках: запускаем восстановление
В поисках Священного Грааля — способа сохранить четкий овал и гладкую кожу на десятилетия, нужно обратиться к «сердцу» организма — клеточным структурам. Правильно выстроив свою бьюти-стратегию, мы эпигенетически (не редактируя ДНК, а улучшая работу генов и организма в целом) можем настроить «молодой режим» кожи. Логика простая: клетки постоянно делятся (чтобы жить), но при этом всё больше повреждаются и быстрее стареют — кожа становится тонкой и воспаленной, медленнее регенерирует. Здесь поможет плазма крови, обогащенная тромбоцитами (PRP-терапия!): восстановит, омолодит клетки и снимет воспаление, которое накапливается в коже годами.
Хочу предупредить: специалисты-альтернативщики часто выдают модные авторские схемы лечения за эпигенетические. Но их легко вычислить: просто попросите показать действующий медицинский сертификат, документы на аппараты и уколы красоты — ответ будет отрицательным. Мой главный совет: за безопасной и эффективной косметологией обращайтесь в профессиональную клинику, а не к «частнику».
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