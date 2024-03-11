Как омолодить кожу от ДНК (!) до эпидермиса — глубокой плазмотерапией, лифтингом мышц и радиочастотным пилингом?

Эпидермис: уменьшаем поры и выравниваем тон

Лучший способ предварительно оценить здоровье кожи в наше время — сделать no-makeup фото. Если даже в свете любимой кольцевой лампы поверхность лица выглядит потускневшей, а на ощупь она будто бы стала утолщенной, неровной, иногда даже бугристой, то пора к косметологу (хотя бы на консультацию!). Чтобы снова сделать кожу нежной, как в юности, я рекомендую игольчатый радиоволновой лифтинг: он помогает сузить расширенные поры, сгладить шероховатость, освежить тон и придать сияние (но не жирный блеск!).

Процедура выполняется на аппарате с тонкими микроиглами (поэтому после нет синяков, возможен только незначительный отек): радиочастотной энергией «отшелушиваем» старые клетки — и спустя неделю кожа становится более ровной и глянцевой (и мы снова в тренде на glass skin!). А если хочется получить еще и выраженный эффект лифтинга — разгладить, к примеру, лоб или подтянуть овал, — можно сделать курс из 2–4 сеансов.

Дерма: стираем купероз и пигментацию

Любителям поэтических прогулок по Таврическому и уличного спорта, регулярно забывающим про санскрин и колдкрем (защищает ткани и сосуды от холода!), посвящается. Если на лице появились сосудистые звездочки, заметные возрастные и фотоморщинки, а сама кожа сухая и раздраженная, значит, нужно заняться дермой. Этот слой под эпидермисом хранит в себе клетки молодости — фибробласты, которые создают «строительный материал», коллаген и эластин.

С возрастом их работа замедляется, и тут очень хорошо помогает лазерное омоложение или фототерапия широкополосным импульсным светом — ткани уплотняются, пигментация светлеет, исчезает купероз. Лицо «успокаивается» и меньше реагирует на типичную для петербургской весны перемену погоды: не краснеет ни от холода и ветра, ни от внезапного тепла. Обращаю внимание, что глубину воздействия и длительность сеанса (в среднем до 40 минут) косметолог всегда подбирает индивидуально: с учетом возраста, толщины, увлажненности, тонуса, тургора и — что очень важно — чувствительности кожи.