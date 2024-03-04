Липофиллеры, комбо-моделирование и боди-менеджмент (что это?): пластические хирурги — о том, как постройнеть и получить пропорции мечты до белых ночей

Когда стоит идти к пластическим хирургам?

Похудеть и постройнеть можно самостоятельно (никакая мифическая «широкая кость» здесь не помеха!), поэтому улучшайзинг фигуры всегда начинаем с правильного питания и спортзала. А вот если упражнения и диета как минимум 6 месяцев не дают серьезных улучшений, то причину пора искать с врачом.

Амит Хатри: «На вопрос "Почему у меня не получается постройнеть?" может быть три ответа. Первый связан с возрастными изменениями: запасы коллагена и эластина (строительных протеинов!) в организме заканчиваются, и под действием гравитации все ткани — от связок и мышц до кожи — теряют тонус и опускаются. Второй причиной можно назвать резкий набор или потерю веса, из-за которых нарушается метаболизм, жир "рассредотачивается" по телу, а кожа растягивается. И, наконец, серьезная трансформация фигуры происходит после родов. У молодых мам часто возникает расхождение прямых мышц живота (диастаз), теряет форму грудь, остаются складки растянутой кожи, а из-за смены гормонального фона набранное за беременность уходит с трудом. Первые два случая пластическим хирургам под силу решить самостоятельно, а в последнем мы работаем над возвращением фигуры и организма в форму (и в норму) вместе с гинекологами».

Как понять, какая именно мне нужна операция?

Понадобится ли вам в ближайшее время или через 10 лет подтянуть бедра и скорректировать талию, пластический хирург определит по «паспорту фигуры»: соотношению мышц и жира и особенностям их распределения на теле.