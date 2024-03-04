Липофиллеры, комбо-моделирование и боди-менеджмент (что это?): пластические хирурги — о том, как постройнеть и получить пропорции мечты до белых ночей

Как предсказать будущее фигуры без натальной карты? И зачем после операции записываться к косметологу? Отвечаем на самые животрепещущие вопросы.
Когда стоит идти к пластическим хирургам?
Похудеть и постройнеть можно самостоятельно (никакая мифическая «широкая кость» здесь не помеха!), поэтому улучшайзинг фигуры всегда начинаем с правильного питания и спортзала. А вот если упражнения и диета как минимум 6 месяцев не дают серьезных улучшений, то причину пора искать с врачом.
Амит Хатри: «На вопрос "Почему у меня не получается постройнеть?" может быть три ответа. Первый связан с возрастными изменениями: запасы коллагена и эластина (строительных протеинов!) в организме заканчиваются, и под действием гравитации все ткани — от связок и мышц до кожи — теряют тонус и опускаются. Второй причиной можно назвать резкий набор или потерю веса, из-за которых нарушается метаболизм, жир "рассредотачивается" по телу, а кожа растягивается. И, наконец, серьезная трансформация фигуры происходит после родов. У молодых мам часто возникает расхождение прямых мышц живота (диастаз), теряет форму грудь, остаются складки растянутой кожи, а из-за смены гормонального фона набранное за беременность уходит с трудом. Первые два случая пластическим хирургам под силу решить самостоятельно, а в последнем мы работаем над возвращением фигуры и организма в форму (и в норму) вместе с гинекологами».
Как понять, какая именно мне нужна операция?
Понадобится ли вам в ближайшее время или через 10 лет подтянуть бедра и скорректировать талию, пластический хирург определит по «паспорту фигуры»: соотношению мышц и жира и особенностям их распределения на теле.
Александр Яклашкин
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Мы пользуемся классификацией по морфотипам (ее разработал петербургский врач-терапевт, академик Михаил Черноруцкий еще в XX веке!). Люди-эндоморфы обычно выглядят "мягкими" и "округлыми": к набору лишнего веса они склонны больше остальных (особенно в области плеч и бедер), поэтому чаще приходят с запросом на липосакцию. У мезоморфов широкое мускулистое тело практически без подкожно-жировой клетчатки, поэтому им с возрастом иногда необходим лифтинг кожи. А у эктоморфов узкая фигура и слабая мускулатура, жира почти нет — поэтому они хотят добавить объем и сделать более плавными очертания фигуры. Но это не универсальное деление! Как правило, в каждом человеке смешиваются признаки разных морфотипов, а значит, и стратегию коррекции тела мы всегда подбираем персонально».
Чем поможет бодимоделирование?
Удивительно и факт: пластические хирурги даже «лишним» объемам находят полезное применение. Собственный жир приживается в любой части тела на 100 %: удаляем его из «ловушек» (зоны галифе, талии, спины) и превращаем в универсальный биофиллер для губ, груди, ягодиц и даже пресса!
Амит Хатри
пластический хирург Клиники имени Н. И. Пирогова
«Чтобы использовать жир в позитивном ключе, мы действуем пошагово. Сначала проводим липосакцию по аппаратной VASER-методике. Вы легко ее перенесете, потому что она не травмирует мышцы, кости и минимально затрагивает сосуды: ультразвук разбивает жировую ткань и превращает ее в эмульсию, которая безопасно выводится из тела.Что важно: клетки жира (адипоциты) при этом не разрушаются, так что мы сразу приступаем к следующему этапу — волюмизации фигуры (то есть придаем объемы там, где их не хватает!). Кстати, личное наблюдение — с помощью этой технологии очень красиво получается выгравировать «кубики» на животе! И обратите внимание: если, оценив состояние тканей, хирург советует вам не просто липосакцию, а ее сочетание с лифтингом (бодимоделирование) — это не маркетинговый ход, а признак хорошего эстетиста. Например, при сильном похудении нужно не только вернуть молодые объемы там, где они пропали (чаще всего на руках, декольте, животе), но и подтянуть лишнюю кожу».
Почему все советуют комбинировать процедуры?
Лайфхак из сферы тайм-менеджмента — сочетать разные типы операций (зачем дважды переносить наркоз и реабилитацию, если можно все сделать одномоментно?). Например, вау-результат дает дерматолипэктомия (одновременное удаление избытков и жира, и кожи) — на теле буквально не остается ничего лишнего!
Александр Яклашкин: «Комбинирование разных операций дает не только более впечатляющий результат, но и экономит время. Бессмысленно устранять только объем и не работать с тканями, потому что кожа не успевает сократиться за уходящим жиром, появляются «пустые» складки. В работе с ними есть нюансы, каждой части тела — своя операция. Брахиопластика убирает «крылья» на внутренней стороне плеч, глютеопластика подтягивает бедра и ягодицы, круропластика корректирует форму и объем голеней. А если хочется в целом "подсушить" фигуру или сделать формы более пышными, то можно объединить любую из процедур еще и с липоскульптурированием».
А как же косметология?
Прессотерапия, массаж и обертывания технически не способны радикально удалять лишнее — существенно постройнеть только после них не получится. Зато после пластики косметология незаменима! Потому что именно аппаратные и инъекционные процедуры запускают внутри организма активную регенерацию, помогая восстанавливаться и сохранять результат операции.
Амит Хатри: «Мы вытачиваем фигуру как скульпторы, а косметологи работают со здоровьем и качеством тканей тела: от мышечного каркаса до эпидермиса. Восстанавливающие программы мы обычно составляем вместе с коллегами, чтобы быстрее исчезли постоперационные синяки, сошли отеки и зажили ткани в области шва. Подключаем лимфодренажный массаж, фотодинамическую и эндосфера-терапию, микротоки, биоревитализацию и коллагеностимуляцию. Кстати, еще эти процедуры продлевают эффект нашей работы: укрепляют кожу, повышают плотность и эластичность — и никаких "апельсиновых корочек" на подтянутых бедрах».
Александр Яклашкин: «Насколько хорошо организм «отзывается» на любые бьюти-манипуляции, зависит от нашего здоровья в целом. Поэтому любые процедуры назначаются только после чек-апов, налаживания ЗОЖ-рутины (от питания до тренировок) и, при необходимости, посещения других специалистов: эндокринолога, терапевта, дерматолога. Хирургу важно знать, что метаболизм в норме, нет острых и хронических заболеваний, сильного стресса, дефицита микроэлементов (особенно коллагена и витамина D). Потому что только в этом случае операция пройдет безопасно. А когда "внутри" тело в порядке — можно создавать внешнюю красоту!»
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