Гид по ретинолу: как получить фарфоровую кожу без морщин, высыпаний и пигментации?

Почему ретинол сейчас так популярен? Это все-таки медицинский тренд или космецевтический хайп?

Любой хайп рождается на тренде, но начать нужно не с этого. Что такое ретинол? Это одна из форм витамина А (так что дальше «ретинол» и «витамин А» будем использовать как синонимы — Прим. ред.), которая сейчас активно и совершенно не зря используется при дерматологическом лечении и уходе: устраняет и морщины, и пигментацию, и постакне.

Поэтому ответ на вопрос такой: ретинол популярен, потому что хорошо работает и не повреждает кожу (этот миф живет со времен, когда в косметологии использовалась только достаточно жесткая форма ретинола — ретиноевая кислота). В лечении определенного пула проблем — это тренд. А в контексте, когда из каждого ЗОЖ-блога раздается «Вам обязательно нужен ретинол» — хайп.

Но ведь витамин А все-таки необходим любому человеку?

В принципе, конечно, нужен: он важен для здоровья глаз и репродуктивных органов, для обновления клеток тканей. Если у организма обнаружена потребность в ретиноле или даже его дефицит, то в зависимости от ситуации (универсального решения нет!) врач порекомендует, в какой форме это восполнить. Например, одному человеку понадобятся таблетки, второму — крем, а третий начнет с коррекции питания (витамин А в большом количестве содержится в печени, шпинате, молочных продуктах, оранжевых овощах и фруктах: моркови, тыкве, дыне etc.). Но отмечу, домашняя маска из тыквы кожу не улучшит, потому что ее частицы просто не проникнут в ткани, чтобы поработать там. Гораздо больше пользы и удовольствия принесут запеканка или суп.

Про таблетки понятно, но получается, что крем тоже нельзя использовать без консультации с врачом?

Лучше вообще любые лекарственные и косметические средства применять только после того, как обсудите свой случай со специалистом. Но все же нельзя сказать, что ретинол запрещен для самостоятельного использования, это не рецептурный препарат.

Условно здоровой коже кремы и сыворотки с небольшим содержанием витамина А (0,25-0,5%) ничего плохого не сделают. Но! Если есть травмы, явная краснота, купероз или розацеа, то нужно десять раз подумать перед тем, как покупать что-то по собственному усмотрению, ведь проблему можно спровоцировать и усугубить. А вот при акне витамин А применять можно и часто нужно, но здесь лучше посоветоваться с доктором, чтобы установить точную причину воспалений. Совершенно исключено самолечение дерматологических проблем в период беременности и кормления.