Гид по ретинолу: как получить фарфоровую кожу без морщин, высыпаний и пигментации?

Какое значение имеет процент витамина А в препарате, можно ли нанести крем с ретинолом и выйти на солнце, избежав пигментации «а-ля леопардовый принт», и чем хорош голливудский пилинг — рассказала врач-косметолог-дерматолог GMT Clinic Александра Сёмова.
Почему ретинол сейчас так популярен? Это все-таки медицинский тренд или космецевтический хайп?
Любой хайп рождается на тренде, но начать нужно не с этого. Что такое ретинол? Это одна из форм витамина А (так что дальше «ретинол» и «витамин А» будем использовать как синонимы — Прим. ред.), которая сейчас активно и совершенно не зря используется при дерматологическом лечении и уходе: устраняет и морщины, и пигментацию, и постакне.
Поэтому ответ на вопрос такой: ретинол популярен, потому что хорошо работает и не повреждает кожу (этот миф живет со времен, когда в косметологии использовалась только достаточно жесткая форма ретинола — ретиноевая кислота). В лечении определенного пула проблем — это тренд. А в контексте, когда из каждого ЗОЖ-блога раздается «Вам обязательно нужен ретинол» — хайп.
Но ведь витамин А все-таки необходим любому человеку?
В принципе, конечно, нужен: он важен для здоровья глаз и репродуктивных органов, для обновления клеток тканей. Если у организма обнаружена потребность в ретиноле или даже его дефицит, то в зависимости от ситуации (универсального решения нет!) врач порекомендует, в какой форме это восполнить. Например, одному человеку понадобятся таблетки, второму — крем, а третий начнет с коррекции питания (витамин А в большом количестве содержится в печени, шпинате, молочных продуктах, оранжевых овощах и фруктах: моркови, тыкве, дыне etc.). Но отмечу, домашняя маска из тыквы кожу не улучшит, потому что ее частицы просто не проникнут в ткани, чтобы поработать там. Гораздо больше пользы и удовольствия принесут запеканка или суп.
Про таблетки понятно, но получается, что крем тоже нельзя использовать без консультации с врачом?
Лучше вообще любые лекарственные и косметические средства применять только после того, как обсудите свой случай со специалистом. Но все же нельзя сказать, что ретинол запрещен для самостоятельного использования, это не рецептурный препарат.
Условно здоровой коже кремы и сыворотки с небольшим содержанием витамина А (0,25-0,5%) ничего плохого не сделают. Но! Если есть травмы, явная краснота, купероз или розацеа, то нужно десять раз подумать перед тем, как покупать что-то по собственному усмотрению, ведь проблему можно спровоцировать и усугубить. А вот при акне витамин А применять можно и часто нужно, но здесь лучше посоветоваться с доктором, чтобы установить точную причину воспалений. Совершенно исключено самолечение дерматологических проблем в период беременности и кормления.
Если крем все-таки выписали, как он будет работать?
Хитрый вопрос, потому что определяет это назначение крема. Любая формула создается по конкретной задаче — в какие клетки и ткани, на какую глубину проникнуть, какой процесс запустить. Препарат работает на уровне эпидермиса (поверхностного слоя кожи) или дермы (структуры под эпидермисом). Глобально он на клеточном уровне, помогает организму повысить выработку коллагена 1 типа (отвечает за увлажнение) и 3 типа (отвечает за плотность и эластичность), замедлить старение, уменьшить выработку кожного сала. Последний пункт подчеркнем и подпишем сверху «при этом поры ретинол не сужает».
Далее действие средства направляется на три цели. Первая — борьба с гиперпигментацией. Ретинол прекрасно регулирует меланогенез или деление клеток-меланоцитов, формирующих нежеланные темные пятна, и обеспечивает этим прекрасное высветление и ровный фарфоровый цвет кожи. Тут есть нюанс: чем «моложе» пигмент, тем быстрее он будет исчезать, поэтому устранение следов «солнечного» старения и пятнышек, образовавшихся, например, после беременности, не откладывайте на годы.
Вторая цель ретинола — сглаживание всех видов морщин: от тонких, едва заметных, до глубоких возрастных, и устранение неровностей кожи из-за наслоения старых и новых клеток (гиперкератоза). Как мы говорили, витамин стимулирует обновление тканей, а это, в свою очередь, повышает плотность кожи и корректирует ее рельеф.
Отсюда вытекает и третий эффект ретинола — терапия высыпаний и воспалений. Чтобы с ними справиться, нужно активизировать в коже регенерацию. А в основе регенерации лежит опять же процесс клеточного обновления. Здесь все просто. :)
Как наносить ретинол?
Обычная рекомендация — один раз в день, перед сном. При этом важно не падать на подушку сразу, не трогать лицо руками и не принимать поцелуи в щечку — нужно дать средству впитаться.
Если жизнь сложилась так, что в один день вы нанесли ретинол утром и вышли на солнце, то сохраняйте спокойствие. Вопреки распространенным заблуждениям, пигментными пятнами лицо ни в коем случае не пойдет, «молекулы красоты» на солнце просто разрушатся. Поэтому эффект будет не минус, а просто грустный ноль.
Принципиальный момент: затрагивайте средством только лицо, но не шею (если другое вы не согласовали с врачом). Кожа на этих зонах отличается по структуре и может совершенно различно отреагировать. Никому же не хочется в сезон, когда пора снимать шарфы, открыть миру шею с экстремальным шелушением и проходить так пару недель (история из жизни).
А говорят, что кожа на лице тоже обязательно будет шелушиться, это так?
Если мы регулируем обновление клеток, это значит, верхние «отмершие» клетки должны куда-то деваться, освобождая место новым, молодым. Поэтому примерно на 3-5 день после применения крема старый слой начнет «отшелушиваться», что займет в среднем, 2 или 3 дня (ремарка: помогать ему и сдергивать руками не следует!). А после лицо будет выглядеть гладким, свежим и сияющим!
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Похоже на волшебный крем Воланда!
Нет, давайте все-таки будем смотреть правде в глаза — ретинолом мы только (хотя и этого очень много!) укрепляем и выравниваем кожу, подтягиваем лицо. Но если есть, допустим, рыхлость на уровне подкожно-жировой клетчатки или ПЖК (находится под дермой), слабость мышц SMAS-слоя (он расположен под ПЖК), они все равно будут заметны. Именно поэтому нужно заниматься бьютификацией одновременно на всех уровнях организма.
То есть ретинол не может заменить аппараты красоты?
Почему же? Некоторые — вполне. Особенно это актуально для людей в элегантном возрасте. Дело в том, что многие процедуры сейчас направлены на омоложение за счет стимулирования клеток соединительной ткани (фибробластов) к производству собственного коллагена кожи. Однако, чем старше человек, тем бессмысленнее запуск синтеза этого белка, так его ресурс просто со временем заканчивается.
Если все обстоит именно так, вместо аппарата я могу выписать хороший крем, который обеспечит и уплотнение, и лифтинг. Да, полностью лицо он не разгладит, но зато придаст ему ухоженность и здоровый вид. Кстати, одна моя пациентка любопытно описала свое отношение к такому одновременному про- и анти-эйдж результату словами Коко Шанель (по крайней мере, Интернет приписывает цитату ей): «Лучше у меня будет морщинка на лице, чем стрелка на чулке».
В профессиональной косметологии, а не в домашнем уходе витамин А используется?
Разумеется. Как раз недавно мы с коллегами обсуждали на семинаре его применение в пилингах. Великолепно показывают себя процедуры с сочетанием витамина А и салициловой кислоты, которые дают эффект «суперфреш», плюс держит высокую планку так называемый «голливудский» или «желтый» пилинг (между прочим, любимец моей мамы). Это серьезный эстетический протокол, при котором мы используем пятипроцентный ретинол, поэтому часто проводить его нельзя (максимум раз в месяц!). Зато результат того стоит — лицо практически моментально подтягивается, кожа становится упругой и матовой, как будто бы в реальной жизни наложили бьюти-фильтр, который не пропадет, если убрать телефон. Хоть сейчас фотографироваться на документы, камера ничего не испортит.
Редакция напоминает, что косметические средства имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о препарате и необходимости его применения.
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