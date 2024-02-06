4 способа эстетичной коррекции губ (и никаких «уточек»!) у пластического хирурга

Чтобы получить заветную арку Купидона и омолодить линию рта идем на хейлопластику, липомоделирование и — неожиданно! — преображение носа.
Липо-инъекции вместо филлеров
Увеличить объем и смоделировать форму губ можно не только филлерами, но и липофилингом — инъекциями собственного жира. Хирург заберет его, например, с подбородка, талии, бедер или внутренней стороны плеч и перенесет в губы. Рисков аллергии или отторжений нет, «родные» клетки легко приживаются в организме.
Александр Яклашкин
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Выполняется липофилинг так: тонкой иглой-канюлей через точечные проколы (после процедуры даже не нужно накладывать швы) мы вводим специально очищенный и подготовленный жир в губы — и они становятся наполненными, симметричными и пышными, и никакого эффекта "уточки". Перенесенный жир никуда не уходит, поэтому часто даже пропадает необходимость каждые полгода-год подкалывать ботокс. Еще процедура выполняет "рефреш"-функцию, потому что собственные стволовые клетки освежают и омолаживают ткани. Именно поэтому жировую эмульсию теперь используют не только для восполнения утраченных объемов, но и для "улучшайзинга" кожи — такая процедура называется нанолипофилингом».
Пластика по-французски
Хейлопластика (хирургическая коррекция губ) — это уже давно не только про исправление деформаций (например, «расщелин» на челюсти и губе), но и про бьютификацию, и про омоложение — нужно только выбрать подходящий метод.
Александр Яклашкин
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Есть три вида хейлопластики, которые отличаются по методу работы хирурга и тем, какого результата можно достичь операцией. Если из-за возраста губы стали тоньше и опустились, а ткани потеряли тонус и тургор, то мы выполняем коррекцию по методу "булхорн" (от английского "бычьи рога" — из-за схожей формы разреза). Действуем поэтапно: сначала убираем лишние ткани, затем проводим лифтинг, чтобы сделать губы выше и полнее. А если хотим устранить асимметрию губ, скорректировать недостаток объема, сформировать красивую линию верхней губы (та самая арка Купидона!), приподнять уголки и убрать эффект "грустного" лица — действуем через небольшие доступы внутри рта по методам V-Y или "Париж" (оба получили свои названия по очертаниям разрезов, похожих на буквы или Эйфелеву башню). Предупреждаю, любая хейлопластика — это не операция одного дня, поэтому внесите в расписание время на восстановление. У каждого оно индивидуальное, но, как правило, не меньше 2–3 недель».
Исправить, но не трогать
Губы — одна из самых чувствительных частей тела (загуглите «сенсорный гомункулус» — это карта рецепторов), поэтому они требуют к себе очень деликатного отношения. Зная это, пластические хирурги пошли дальше хейлопластики (которая по-прежнему в некоторых случаях незаменима) и теперь улучшают губы, даже не трогая их.
Алексей Гаврильченко
пластический хирург клиники DEGA
«Поднять уголки губ или изменить статическое положение рта (чем он ниже, тем старше выглядит человек!), тем самым сделав улыбку более молодой и открытой, можно благодаря эндоскопическому лифтингу средней трети лица или хирургическому SMAS-лифтингу. Другой кейс из практики: выполняя ринопластику, мы уменьшаем и приподнимаем опущенный кончик носа (а вслед за ним и верхнюю губу), одновременно сокращаем расстояние между ртом и носом — и губы тоже становятся выразительнее. Изменения минимальные, на долю миллиметра, но люди всегда замечают, какими гармоничными, аккуратными и "легкими" стали черты. А еще часто бывает, что мы вообще не затрагиваем нижнюю часть лица, но на нее процедура тоже влияет. Так, при антиэйдж-подтяжке верхней трети мы "открываем" глаза, убираем морщинки, делаем взгляд моложе — и вот уже вы не отвлекаетесь на возрастные несовершенства, а обращаете внимание, например, на красивые губы!».
Пригласите стоматолога
Командная работа врачей — маркер профессионализма. Так что если хирург или косметолог отправляет на консультацию к стоматологу — проверить, не связаны ли несовершенства улыбки, например, с неправильным прикусом — записываемся на консультацию.
Алексей Гаврильченко
пластический хирург клиники DEGA
«Частый случай — тканей губ как бы не хватает, челюсть слишком оголяется и улыбка получается "десневой". Так может быть из-за короткой верхней уздечки, которую нужно подрезать. Эстетически "прикрыть" губой зубы, немного расслабив ее и увеличив объем, могут косметологи с помощью инъекций ботокса, но сначала лучше разобраться в ситуации с хирургом-стоматологом. Бывает и так, что ортодонтической коррекции для исправления улыбки недостаточно, тогда с коллегами работаем сообща — сначала они корректируют прикус, внешний вид или даже нехватку зубов, а потом мы гармонизируем область рта. Но есть один момент: и виниры, и брекет-системы визуально немного увеличивают губы, так что точно определить, нужна ли вам хейлопластика или другая процедура, мы решим на консультации уже после окончания работы стоматолога».
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