4 способа эстетичной коррекции губ (и никаких «уточек»!) у пластического хирурга

Липо-инъекции вместо филлеров

Увеличить объем и смоделировать форму губ можно не только филлерами, но и липофилингом — инъекциями собственного жира. Хирург заберет его, например, с подбородка, талии, бедер или внутренней стороны плеч и перенесет в губы. Рисков аллергии или отторжений нет, «родные» клетки легко приживаются в организме.

Александр Яклашкин пластический хирург клиники A3BEAUTE «Выполняется липофилинг так: тонкой иглой-канюлей через точечные проколы (после процедуры даже не нужно накладывать швы) мы вводим специально очищенный и подготовленный жир в губы — и они становятся наполненными, симметричными и пышными, и никакого эффекта "уточки". Перенесенный жир никуда не уходит, поэтому часто даже пропадает необходимость каждые полгода-год подкалывать ботокс. Еще процедура выполняет "рефреш"-функцию, потому что собственные стволовые клетки освежают и омолаживают ткани. Именно поэтому жировую эмульсию теперь используют не только для восполнения утраченных объемов, но и для "улучшайзинга" кожи — такая процедура называется нанолипофилингом».

Пластика по-французски

Хейлопластика (хирургическая коррекция губ) — это уже давно не только про исправление деформаций (например, «расщелин» на челюсти и губе), но и про бьютификацию, и про омоложение — нужно только выбрать подходящий метод.