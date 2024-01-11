Какие косметологические процедуры лучше работают вместе?

Почему хорошая кожа начинается с домашнего ухода?

Алина Томашева: «Забота о молодости лица — это всегда мультифункциональный алгоритм, за который отвечает не только косметолог. Если мы хорошо увлажняем, очищаем и тонизируем кожу, то минимизируем вероятность возникновения сухости, шелушения, закупоренных пор, синдрома гиперчувствительности. Рекомендую в любое время года пользоваться средствами с SPF (да, и даже в Петербурге!), а в холодный сезон дополнять уход колд-кремами, чтобы защитить лицо и руки от морщин, пигментации, трещин и переохлаждения.

Важный нюанс — внешность определяют внутренние процессы, поэтому во время осмотра мы проводим тесты состояния кожи и можем направить на специальные чек-апы:вовремя выявленный и устраненный дефицит (например, коллагена и гиалуроновой кислоты) помогает овалу лица сохранить четкость, а тканям — плотность, эластичность и упругость. А идеальной кожа становится, если сложить вместе грамотную домашнюю рутину и профессиональный уход (как у косметолога, так и у дерматолога)».

Чего ждать после одной процедуры и через пару месяцев?

Юлия Меретякова: «Современная косметология уже давно не ограничивается монопротоколами — сейчас принято сочетать аппаратные технологии с инъекционными методиками, чтобы они усиливали и поддерживали друг друга. Еще один плюс сочетания процедур — добиться накопительного эффекта, чтобы преображение получилось долгосрочное и результат нарастал постепенно. Обычно уже после первой манипуляции мы видим, как выравнивается цвет кожи, спадает отечность, а итог "глубинных" процессов (обычно это подтяжка мягких тканей) приходит за несколько недель и достигает пика через 3–4 месяца.

Но нужно понимать, что некоторые несовершенства может убрать только пластическая хирургия. Например, с дряблостью и снижением тонуса кожи справится косметология, а вот ее избытки (брыли, "индюшачью" шею) устранит уже операция».