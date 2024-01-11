Какие косметологические процедуры лучше работают вместе?

Парные выступления SMAS-лифтинга, фотоомоложения и уколов красоты освежают (и защищают от холода) кожу и завоевывают сердца.
Эксперты:
Юлия Меретякова
врач-косметолог Клиники им. Н. И. Пирогова
Алина Томашева
врач-косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Почему хорошая кожа начинается с домашнего ухода?
Алина Томашева: «Забота о молодости лица — это всегда мультифункциональный алгоритм, за который отвечает не только косметолог. Если мы хорошо увлажняем, очищаем и тонизируем кожу, то минимизируем вероятность возникновения сухости, шелушения, закупоренных пор, синдрома гиперчувствительности. Рекомендую в любое время года пользоваться средствами с SPF (да, и даже в Петербурге!), а в холодный сезон дополнять уход колд-кремами, чтобы защитить лицо и руки от морщин, пигментации, трещин и переохлаждения.
Важный нюанс — внешность определяют внутренние процессы, поэтому во время осмотра мы проводим тесты состояния кожи и можем направить на специальные чек-апы:вовремя выявленный и устраненный дефицит (например, коллагена и гиалуроновой кислоты) помогает овалу лица сохранить четкость, а тканям — плотность, эластичность и упругость. А идеальной кожа становится, если сложить вместе грамотную домашнюю рутину и профессиональный уход (как у косметолога, так и у дерматолога)».
Чего ждать после одной процедуры и через пару месяцев?
Юлия Меретякова: «Современная косметология уже давно не ограничивается монопротоколами — сейчас принято сочетать аппаратные технологии с инъекционными методиками, чтобы они усиливали и поддерживали друг друга. Еще один плюс сочетания процедур — добиться накопительного эффекта, чтобы преображение получилось долгосрочное и результат нарастал постепенно. Обычно уже после первой манипуляции мы видим, как выравнивается цвет кожи, спадает отечность, а итог "глубинных" процессов (обычно это подтяжка мягких тканей) приходит за несколько недель и достигает пика через 3–4 месяца.
Но нужно понимать, что некоторые несовершенства может убрать только пластическая хирургия. Например, с дряблостью и снижением тонуса кожи справится косметология, а вот ее избытки (брыли, "индюшачью" шею) устранит уже операция».
Что сделает лицо стройным и подтянутым?
Юлия Меретякова: «Мне нравится сочетание инъекций препаратов полимолочной кислоты и SMAS-лифтинга. Первые запускают в коже выработку нового строительного белка, коллагена (мы даже называем процедуру "королева коллагеностимуляции"!), а второй метод отлично справляется с подтяжкой глубоких структур лица (связочного аппарата и подкожно- жировой клетчатки) ультразвуком. Благодаря этой технологии мы укрепляем фундамент, на котором кожа держится, устраняем рыхлость мягких тканей (ведь в таком состоянии они легко притягивают влагу и создают отечность), делаем жировые пакеты меньше, а лицо — стройнее.
Алгоритм применения "уколов красоты" и лифтинга такой: сначала подтяжка, потом — введение полимолочной кислоты. Это не процедура "на выход" — небольшой период реабилитации все же будет. Зато через некоторое время вас ждет вау-эффект плотной, подтянутой и гладкой кожи без морщин и дряблых складок, который в первые месяцы будет только усиливаться! Надолго ли сохранится результат, зависит от множества факторов, в том числе и от генетики: например того, как отреагирует ваша кожа на стимуляцию выработки коллагена (в среднем процесс запускается на 8–9 месяцев)».
Как убрать сухость и сгладить морщинки?
Алина Томашева: «Один из моих любимых приемов — сочетание контурной пластики и фотоомоложения. Инъекции сглаживают морщины и гармонизируют черты лица с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты — для воссоздания объемов, например, в области висков, носослезной борозды, губ, подбородка, углов нижней челюсти. А еще контурная пластика восполняет гидробаланс кожи и создает запас влаги в дерме, что особенно важно в период морозов и пересушивания горячим отоплением.
Но для наилучшего результата только этого может быть недостаточно: если необходимо поработать с тоном и тургором кожи, сузить поры, скорректировать работу сальных желез, добиться эффекта лифтинга, я рекомендую добавить IPL-терапию — омоложение импульсным светом. Процедура работает не хуже фотошопа: стирает пигментацию, сосудистые сеточки и следы постакне, выравнивает цвет лица, сужает поры и снижает жирность кожи, а также за счет прогрева дермы стимулирует синтез нового коллагена.
Выполнение обеих процедур — фотоомоложения и контурной пластики — возможно последовательно за один сеанс. Это дает мгновенное преображение, экономит время на визит к косметологу и реабилитацию. Восстановление проходит быстро: после IPL-терапии возможно покраснение, а после инъекций — легкий отек и небольшие синячки, которые сойдут в течение недели».
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