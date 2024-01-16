Маркер молодости: какие части тела выдают реальный возраст и как это исправить антиэйдж-пластикой?

Омолодить бедра и зону бикини

Поддерживать гидролипидный баланс и тонус кожи в нижней части тела можно спортом (особенно плаванием), самоограничением на загар и солярий, лимфодренажным массажем. А вот врожденные особенности анатомии, потерю наполненности и растяжение тканей из-за больших колебаний веса или беременности скорректирует хирург: липофилингом, лифтингом или интимным омоложением.

Владислав Спицын пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA «Если бедра стали дряблыми, а ягодицы потеряли высоту, на них появились мелкие морщины, складки-"плюшки" и неровности, похожие на целлюлит, то нам нужен комбо-протокол. Мы исправляем ситуацию так: ягодицы наполняем, округляем и поднимаем с помощью жира, забранного из "донорской" зоны с его избытком (например, живота), а в зоне бедер делаем хирургический лифтинг. Что касается интимной зоны, то здесь метод зависит от области коррекции: иногда нужны липофилинг и подтяжка, иногда лабиопластика по специальной методике, сохраняющей чувствительность, иногда кольпорафия для восстановления анатомии внутренних структур. А в зоне бикини, которая полнеет или наоборот пустеет после родов, мы чаще всего проводим липосакцию или лифтинг, которые часто дополнительно сочетаем с коррекцией живота (абдоминопластикой) — это позволяет добиться наиболее гармоничных контуров тела».

Бьютифицировать мочки и уши

Про то, что уши легко могут состарить образ, мало кто помнит. Но как только мочка растягивается, ушная раковина «плывет», кожа сохнет, появляются морщинки и складки — это становится очевидно! Профилактика простая: не пренебрегать кремом (в том числе солнцезащитным, ведь особенно ультрафиолет истощает кожу в верхней области уха, на «завитке») и пореже носить тяжелые серьги.

Александр Яклашкин пластический хирург клиники A3BEAUTE «Уши редко стареют изолированно — обычно мочка опускается вслед за тканями лица, вытягиваясь из закругленной в выпрямленную, а форма раковины меняется, потому что в хрящевой ткани, мышцах и коже уменьшаются ресурсы коллагена и эластина и они теряют свою упругость и тонус. Если все эти причины привели к тому, что образовались избытки кожи, то мы аккуратно убираем их и подтягиваем, фиксируя область коррекции в более высоком положении (незаметный тонкий рубчик прячется в складке у мочки). А если мягкие ткани потеряли объем и "опустели" — омолаживаем их липофилингом. Собственного жира для такой процедуры нужно совсем немного, и его можно забрать, например, из субментальной зоны, скорректировав заодно второй подбородок. Одномоментное устранение лишних "тянущих вниз" объемов с ушей и нижней трети заметно освежает лицо, делая его изящнее и аккуратнее».

Смоделировать торс и подтянуть грудь

Признаки старения груди и зоны декольте у мужчин и женщин примерно одинаковы: кожа истончается и растягивается, становится дряблой, появляются морщины, ткани опускаются. Для профилактики сухости и пигментации нужно обязательно использовать средства с достаточным уровнем SPF и не забывать про домашний уход.

Александра Мошкалова пластический хирург клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА» «Анатомически кожа у мужчин плотнее, поэтому она стареет гораздо медленнее, а вот у женщин ткани молочных желез уже к 30 годам начинают терять свой тургор и естественную высоту — особенно после беременности и кормления. Область декольте (от ключицы до верхней границы груди) обычно бьютифицируют коллеги-косметологи инъекциями и аппаратными процедурами: для уплотнения, увлажнения, выравнивания цвета кожи и повышения ее тургора, а вот красоту самой груди можно вернуть с помощью пластической хирургии. Для женщин есть три основных способа: липофилинг — когда мы восполняем объем молочных желез собственной жировой тканью женщины, увеличивающая маммопластика — когда восстанавливаем форму и объем груди с помощью имплантов, мастопексия — когда подтягиваем грудь, удаляя избытки кожи. Последние два метода часто объединяем в одну комплексную операцию для более естественного и эстетичного результата. Мужчинам же коррекция груди чаще нужна не по причине возрастных изменений, а при гормональном дисбалансе (гинекомастии), из-за которого в области грудных желез происходит разрастание жировой ткани — и это мы исправляем при помощи липосакции».

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