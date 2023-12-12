6 крутых малоинвазивных операций (без следов и серьезной реабилитации) от петербургских пластических хирургов

Узнали, как радиочастотный лифтинг, пьезоринопластика и нанолипофилинг стали проводниками бодипозитива и антиэйджа.
Разгладить лоб эндоскопической подтяжкой
Эндоскопические методики, которые пришли на замену глубокой пластике — хит! Короткие антиэйдж-операции (без заметных следов, зато с быстрой двухнедельной реабилитацией) омолаживают и убирают 10 лет с лица.
Егор Парыгин
пластический хирург Клиники им. Н. И. Пирогова
«Лоб и вся верхняя треть выглядят старше и массивнее по разным причинам: иногда дело только в возрасте, иногда в генетике, а иногда и в стрессе (известная аксиома: не хочешь лишних морщин — расслабься и не нервничай!). И в большинстве случаев решает проблему эндоскопический лифтинг: разглаживает кожу на лбу и приподнимает насупленные брови, делая лицо более открытым и легким. Операция делается через небольшие разрезы и не оставляет рубцов! Открою секрет: "углы молодости" у нас не только на нижней челюсти, но и у внешней (латеральной) стороны глаз. Если там есть нависание тканей, то и все лицо получает угрюмый, уставший, "недоброжелательный" вид. А эндоскопическая подтяжка лба (особенно в сочетании с верхней блефаропластикой!) красиво "открывает" внешний угол глаза, делая взгляд молодым и ясным».
Освежить взгляд височным лифтингом
Антиэйдж-хедлайнеры в пластической хирургии — локальные операции, которые находят настоящую причину маркеров возраста и точечно ее корректируют. Так омоложение происходит и естественнее, и эффективнее.
Дмитрий Типикин
врач высшей категории, пластический хирург клиники GRANDMED
«Одна из самых популярных операций в моей практике — височный лифтинг, то есть коррекция опустившихся бровей и внешних уголков глаз (иногда это проявляется и у молодых из-за особенностей строения и состояния тканей). Благодаря этой методике мы деликатно "открываем" и омолаживаем взгляд — без шаблонных "кошачьих" глаз, но с учетом индивидуальных особенностей лица. Подтяжку проводим через два небольших доступа по линии роста волос (после операции их не заметит даже парикмахер!) — такая малотравматичная операция занимает около часа, а восстановление после нее идет не больше двух недель. Височный лифтинг отлично сочетается с блефаропластикой — вместе они устраняют нависание верхних век и гармонизируют положение бровей, поднимая их наружную часть».
Смоделировать нос электричеством
Исправить нос можно, не используя молоток и долото (в прямом смысле!). Теперь за создание идеального профиля отвечают «высокие энергии» — аккуратно и при- цельно совершенствует форму костей пьезоэлектричество.
Юлия Лебедева
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Лучше всего принцип "щадящей» хирургии иллюстрирует современный метод коррекции носа — пьезоринопластика. Она не затрагивает мягкие ткани — слизистую, хрящи, сосуды и нервы, а воздействует только на твердые (но без смещения или ломания!). Мы "скульптурируем" кости не вручную, а с помощью специального аппарата и мягко действующей энергии (пьезоэлектричества) и так корректируем горбинку, сужаем или убираем искривление носа. Риск повреждения во время процедуры близок к нулю (мы не применяем силу, а значит не можем случайно передавить и сломать кость), не бывает гематом и кровоизлияний. Поэтому восстановление занимает всего 7–10 дней, а "выдают" операцию только лангета и пластырная повязка на носу! И что еще важно: благодаря своей атравматичности пьезоринопластика позволяет получить более естественный и предсказуемый результат».
Подтянуть кожу лица и тела RF-энергией
Убрать лишние объемы, получить гладкую кожу без морщин и выглядеть моложе (желательно сразу и без швов!) — разве мы многого
хотим? «Нет!» — отвечают пластические хирурги и пускают в дело RF-лифтинг.
Максим Красносельских
пластический хирург, косметолог клиники эстетической медицины DEGA
«Я очень люблю метод радиочастотной подтяжки — это суперспособ получить эффект стройного и "отдохнувшего" лица: заострить "углы молодости" на челюсти и даже избавиться от второго подбородка. А если совместить процедуру с эндоскопическим лифтингом, можно устранить морщины на лбу, поднять брови и скулы. Другой комбопротокол: объединить технологию с липосакцией и поработать с телом — так можно очертить талию и уменьшить внутреннюю сторону бедер. Принцип действия такой: гибкой и очень тонкой канюлей (она даже не оставляет следов!) в зону коррекции направляется импульсная радиочастотная энергия, которая уплотняет, подтягивает мягкие ткани и расщепляет подкожно-жировую клетчатку — отечность и лишний объем уходят, заломы и складки кожи расправляются. Процедура не оставляет послеоперационных отеков и синяков благодаря использованию во время операции специального сосудосуживающего раствора — так мы сохраняем все ткани в целости».
Омолодить лицо и руки липофилингом
Кисти рук стареют уже с 30 лет (и говорят о возрасте чуть ли не больше, чем лицо!). Чтобы убрать сухость кожи, разгладить морщинки и восстановить эластичность, пластические хирурги используют липофилинг — коррекцию собственным жиром человека.
Гузель Абзалева
пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника»
«С помощью липофилинга мы удаляем "ушки" на бедрах, складки в зоне галифе и придаем небольшой дополнительный объем ягодицам, увеличиваем грудь, очерчиваем контур скул (очень красивый результат получается, если одновременно скорректировать "впавшие" после потери веса щеки!). Липофилингом можно выровнять поверхность рубцов и шрамов, а еще омолодить руки. С возрастом объем тканей на тыльной поверхности кистей сокращается, кожа истончается, начинают просвечивать сосуды и сухожилия. И на помощь здесь приходит липофилинг, который отлично маскирует эти недостатки. Процедура безболезненена и малотравматична (она выполняется через маленькие проколы, так что никаких шрамов!), и обычно результат мы получаем за один раз. Исключение — если область коррекции достаточно большая (обычно это грудь и ягодицы), тогда могут понадобиться два или три этапа. Обязательно обсудите это с вашим пластическим хирургом, когда будете составлять бьюти-план!».
Запустить клеточное обновление кожи
Липосакция и липомоделирование — методы давно известные. С их помощью можно удалить жир оттуда, где есть излишки, наполнить им зоны, где объема мало (например, грудь и ягодицы), и даже перераспределить подкожно-жировую клетчатку так, чтобы подчеркнуть талию и рельеф мышц (результат сохраняется навсегда). А недавно этот список пополнился «антиэйдж-инъекциями» из собственного жира.
Татьяна Качанова
пластический хирург клиники ForMe
«Клеточное омоложение с помощью нанолипофилинга проводится так: мы аккуратно забираем лишний жир без нарушения контуров тела (обычно с низа живота или внутренней стороны колен) и после обработки получаем насыщенную стволовыми клетками эмульсию (которую дополнительно обогащаем витаминами и гиалуроновой кислотой). А после вводим ее в зоны коррекции: лицо, шею, декольте, кисти рук — компоненты проникают в ткани и запускают внутри активную регенерацию, делая кожу гладкой, эластичной и плотной, выравнивая тон и повышая тонус. Проводить процедуру можно в любом возрасте (ко мне приходят люди от 25 до 80 лет), главное, чтобы кожный покров был чистым и здоровым. Вернуться к активной жизни можно быстро — домой при хорошем самочувствии мы отпускаем уже через 6 часов, а спорт допустим через 10–14 дней. Эффект от нанолипофилинга сохраняется в среднем три года, а поддерживать его я рекомендую плазмотерапией, инъекциями аминокислот, мезотерапией и биоревитализацией — эти процедуры питают, укрепляют и увлажняют кожу».
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