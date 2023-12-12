6 крутых малоинвазивных операций (без следов и серьезной реабилитации) от петербургских пластических хирургов

Разгладить лоб эндоскопической подтяжкой

Эндоскопические методики, которые пришли на замену глубокой пластике — хит! Короткие антиэйдж-операции (без заметных следов, зато с быстрой двухнедельной реабилитацией) омолаживают и убирают 10 лет с лица.

Егор Парыгин пластический хирург Клиники им. Н. И. Пирогова «Лоб и вся верхняя треть выглядят старше и массивнее по разным причинам: иногда дело только в возрасте, иногда в генетике, а иногда и в стрессе (известная аксиома: не хочешь лишних морщин — расслабься и не нервничай!). И в большинстве случаев решает проблему эндоскопический лифтинг: разглаживает кожу на лбу и приподнимает насупленные брови, делая лицо более открытым и легким. Операция делается через небольшие разрезы и не оставляет рубцов! Открою секрет: "углы молодости" у нас не только на нижней челюсти, но и у внешней (латеральной) стороны глаз. Если там есть нависание тканей, то и все лицо получает угрюмый, уставший, "недоброжелательный" вид. А эндоскопическая подтяжка лба (особенно в сочетании с верхней блефаропластикой!) красиво "открывает" внешний угол глаза, делая взгляд молодым и ясным».

Освежить взгляд височным лифтингом

Антиэйдж-хедлайнеры в пластической хирургии — локальные операции, которые находят настоящую причину маркеров возраста и точечно ее корректируют. Так омоложение происходит и естественнее, и эффективнее.

Дмитрий Типикин врач высшей категории, пластический хирург клиники GRANDMED «Одна из самых популярных операций в моей практике — височный лифтинг, то есть коррекция опустившихся бровей и внешних уголков глаз (иногда это проявляется и у молодых из-за особенностей строения и состояния тканей). Благодаря этой методике мы деликатно "открываем" и омолаживаем взгляд — без шаблонных "кошачьих" глаз, но с учетом индивидуальных особенностей лица. Подтяжку проводим через два небольших доступа по линии роста волос (после операции их не заметит даже парикмахер!) — такая малотравматичная операция занимает около часа, а восстановление после нее идет не больше двух недель. Височный лифтинг отлично сочетается с блефаропластикой — вместе они устраняют нависание верхних век и гармонизируют положение бровей, поднимая их наружную часть».

Смоделировать нос электричеством

Исправить нос можно, не используя молоток и долото (в прямом смысле!). Теперь за создание идеального профиля отвечают «высокие энергии» — аккуратно и при- цельно совершенствует форму костей пьезоэлектричество.