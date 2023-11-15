Эндоскопическое омоложение, лифтинг торса и реконструкция груди: вот пластические операции, которые выбирают мужчины

Как получить идеальное тело (если спортзал не помогает!) и нужно ли делать имитацию «кубиков»? Что уберет 10 лет с лица и лишнюю кожу после похудения? Рассказывают петербургские хирурги.
Как омолодить лицо одной операцией?
Пока боксеры и борцы исправляют с помощью реконструктивных операций переломанные носы и уши, петербуржцы, которым хорошо выглядеть положено по статусу (от CEO корпораций до артистов с солдаутом в «Ледовом»), приходят к пластическим хирургам за эстетикой — гладкой кожей без морщин и подтянутой шеей.
Денис Агапов
сооснователь и главный врач клиники эстетической медицины DEGA
«В мужской психологии многое все еще завязано на понятии "силы". Но мы уже давно не в каменном веке: теперь авторитетнее не тот, кто больше, а тот, кто может обеспечить себе здоровую жизнь (в том числе подтянутые мышцы, четкий силуэт, гладкую кожу без заломов) и в 40, и в 70 лет. По моим наблюдениям, одна из самых популярных операций у мужчин сейчас — эндоскопический лифтинг шеи, подбородка и средней зоны лица (так называемый треугольник молодости "нижнее веко — носогубная складка — скуловая зона"). Это малоинвазивная методика, с помощью которой мы аккуратно перемещаем и фиксируем ткани в более высоком положении через незаметные доступы. Наша задача — поработать над кричащими признаками старения (дряблостью, птозом, морщинами), но по принципу "лучше недотянуть, чем перетянуть", поэтому подтяжку по максимуму мужчинам мы никогда не предлагаем — лицо как наливное яблоко и высокие скулы в маскулинную эстетику ну никак не вписываются. Кстати, после пластики мужчины охотнее и осознаннее идут к косметологу (на биоревитализацию, RF-лифтинг, лазерную шлифовку и процедуры неоколлагенеза) — так легче поддерживать результат операции и улучшать фактуру кожи, ведь расширенные поры, постакне и сосудистую сеточку исправляет вовсе не хирург, а косметолог».
Чем убрать мешки под глазами
У мужчин плотная и тяжелая кожа, поэтому и область вокруг глаз стареет более выраженно, чем у женщин. Морщины — «гусиные лапки», глубокая носослезка и «уставший» взгляд появляются еще до сорока и добавляют к реальному возрасту пять, а иногда и все пятнадцать лет.
Денис Саканов
пластический хирург клиники GRANDMED
«В тройке самых популярных запросов, с которыми ко мне приходят, — убрать мешки под глазами, насупленность бровей и нависание век. Вместе они дают отечный и нездоровый вид, а исправляются блефаропластикой. Это общее название для нескольких видов операций — одного "золотого стандарта" нет, все индивидуально и подбирается по анатомии конкретного лица. Если взгляд тяжелый и "заплывший" — нужно удалить избытки кожи и подкожно-жировой клетчатки. Для этого делаем полноценную верхнюю или нижнюю блефаропластику или даже сочетаем их. А когда зона век выглядит достаточно молодо, но под глазами выделяются "мешки" (на медицинском языке — жировые пакеты) — удаляем их лазером через слизистую нижнего века (и без послеоперационных рубцов!). В целом, если кожа и мышцы в хорошем состоянии, а овал четкий, одной блефаропластики бывает достаточно, чтобы полностью омолодить все лицо — поэтому это главная процедура, за которой обращаются мужчины после 45 лет».
Как создать мужественный торс?
Иногда «бюст» может вырасти и у мужчины: из-за гормонального сбоя и появления грудной железы (которой от природы быть не должно) или лишнего веса. И если во втором случае могут помочь диета и спорт, то с первым справится только пластика.
Гузель Абзалева
пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника»
«Удалить "женственную" форму груди (такую патологию у мужчин называют гинекомастией) может хирург с помощью специальной операции — мастэктомии. Обычно ее приходится комбинировать с липосакцией, потому что кроме железистой ткани в таких случаях бывает еще и лишняя подкожно- жировая клетчатка. Важный нюанс: перед операцией нужно обязательно получить допуск у эндокринолога! Процедуру можно проводить, только убедившись, что гормональный фон спокойный. В процессе операции мы удаляем железу (чтобы грудь не "ввалилась" и не осталось "впадинки"), а затем аккуратно восстанавливаем физиологическую форму и создаем красивые контуры. Следы вмешательства не будут заметны: разрезы делаются совсем небольшие, а швы рассасываются быстро и почти не оставляют следов. Кстати, заново железистая ткань не сформируется, но вот увеличение груди из-за набора веса и возвращение к «поплывшему» виду н е исключены. Рецидив советую предупреждать так: следить за здоровьем, заниматься спортом и минимизировать количество алкоголя».
Что вернет плоский живот?
Лепить с помощью хирургов кубики пресса, рельеф грудных мышц и контуры спины петербуржцы пока не торопятся (и предпочитают «строить тело» по старинке — в «качалке»). А вот убрать живот и бока, подтянуть кожу после похудения — запрос вполне популярный.
Владимир Головатинский
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«У мужчин выше уровень тестостерона (этот гормон в том числе ускоряет обмен веществ), больше мышц и меньше подкожного жира, поэтому похудеть и смоделировать фигуру "своими силами", в спортзале, нам проще. Но есть несколько проблемных зон, которые затруднительно исправить самостоятельно. Например, если человек сильно сбросил вес, объемы ушли, но на животе, руках, груди остались излишние складки кожи, мы проводим хирургический лифтинг проблемной зоны, локально сокращая и подтягивая ткани. Кстати, операция дает еще и мощный антиэйдж-эффект — минус 10 лет! А вот "спасательный круг" в районе живота (эта зона сама по себе "жировая ловушка", и лишние отложения здесь могут появиться даже у худых) убираем липомоделированием: аккуратно перераспределяем подкожно-жировую клетчатку и устраняем ее избыток — так очертания талии получаются натуральными и скульптурными. Процедура малоинвазивная, после нее даже не нужно накладывать швы, поэтому и восстановление проходит достаточно быстро: облегающие футболки можно носить уже через пару недель, а заниматься спортом — через 2–3 месяца».
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