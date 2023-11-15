Эндоскопическое омоложение, лифтинг торса и реконструкция груди: вот пластические операции, которые выбирают мужчины

Как омолодить лицо одной операцией?

Пока боксеры и борцы исправляют с помощью реконструктивных операций переломанные носы и уши, петербуржцы, которым хорошо выглядеть положено по статусу (от CEO корпораций до артистов с солдаутом в «Ледовом»), приходят к пластическим хирургам за эстетикой — гладкой кожей без морщин и подтянутой шеей.

Денис Агапов сооснователь и главный врач клиники эстетической медицины DEGA «В мужской психологии многое все еще завязано на понятии "силы". Но мы уже давно не в каменном веке: теперь авторитетнее не тот, кто больше, а тот, кто может обеспечить себе здоровую жизнь (в том числе подтянутые мышцы, четкий силуэт, гладкую кожу без заломов) и в 40, и в 70 лет. По моим наблюдениям, одна из самых популярных операций у мужчин сейчас — эндоскопический лифтинг шеи, подбородка и средней зоны лица (так называемый треугольник молодости "нижнее веко — носогубная складка — скуловая зона"). Это малоинвазивная методика, с помощью которой мы аккуратно перемещаем и фиксируем ткани в более высоком положении через незаметные доступы. Наша задача — поработать над кричащими признаками старения (дряблостью, птозом, морщинами), но по принципу "лучше недотянуть, чем перетянуть", поэтому подтяжку по максимуму мужчинам мы никогда не предлагаем — лицо как наливное яблоко и высокие скулы в маскулинную эстетику ну никак не вписываются. Кстати, после пластики мужчины охотнее и осознаннее идут к косметологу (на биоревитализацию, RF-лифтинг, лазерную шлифовку и процедуры неоколлагенеза) — так легче поддерживать результат операции и улучшать фактуру кожи, ведь расширенные поры, постакне и сосудистую сеточку исправляет вовсе не хирург, а косметолог».

Чем убрать мешки под глазами

У мужчин плотная и тяжелая кожа, поэтому и область вокруг глаз стареет более выраженно, чем у женщин. Морщины — «гусиные лапки», глубокая носослезка и «уставший» взгляд появляются еще до сорока и добавляют к реальному возрасту пять, а иногда и все пятнадцать лет.