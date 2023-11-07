Строим планы: на какие процедуры у косметолога записаться за месяц, пару недель и даже несколько дней до Нового года?

To-do list петербуржца в ноябре-декабре: купить билеты на «Щелкунчика» и вовремя записаться к любимому бьюти-специалисту. Рассказываем, когда идти на RF-лифтинг тела (мермейдкор-платья требуют идеальных бедер!) и как стереть с лица морщины (и весь этот год) лазерным омоложением.
В ноябре: провести чек-ап кожи и подтянуть овал лица
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Если в память о пляжах в Комарово у вас остался не только загар, но и гиперпигментация, а с первыми холодными ветрами с Балтики на коже появились акне и розацеа, сама она стала сухой и раздраженной — рекомендую встретиться с косметологом, нутрициологом и эндокринологом, чтобы проверить и скорректировать уровень витаминов и микроэлементов и подобрать правильную терапию. Качество нашей кожи напрямую зависит от общего самочувствия (особенно — от состояния ЖКТ!), поэтому комплексная стратегия поможет организму хорошо "откликнуться" на все эстетические процедуры и надолго сохранить полученный эффект. Если вы хотите подтянуть овал, уплотнить кожу и придать ей сияние, советую пройти курс фотоомоложения и микроигольчатого RF-лифтинга — он стимулирует производство коллагена, активирует процессы регенерации тканей и не требует восстановления. А если нужно быстро разгладить морщинки и скульптурировать лицо, предлагаю рассмотреть разовые процедуры: ботулинотерапию и ультразвуковое SMAS-омоложение. Результат после них мы получаем всего за один сеанс — кожа становится гладкой, упругой и эластичной».
За 4 недели: стереть морщины и постакне
Елизавета Гинтовт
к. м. н., врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Чтобы убрать с лица усталость от прошедших 360+ дней, я рекомендую сделать глубокую шлифовку на аппарате CO2RE Candela, которая, как бьюти-фильтр, разгладит морщины, устранит следы постакне, улучшит тон и "освежит" лицо. Лазер прогревает ткани, разрушает "поврежденные" и "старые" клетки, стимулируя образование здоровых молодых — все несовершенства как бы "выпариваются", оставляя гладкую и чистую кожу. После такой процедуры потребуется реабилитация, поэтому делать ее нужно за несколько недель до важной даты: восстановление (спутники которого — "корочки" на коже и шелушение) займет как минимум 7–8 дней. Шлифовка отлично сочетается с курсами биоревитализации (уколы всем известной гиалуроновой кислоты) и PRP-терапии (инъекции богатой тромбоцитами плазмы крови) — они усиливают восприимчивость кожи к воздействию лазера и ускоряют заживление. Если запереться в загородном доме и ждать, пока все следы воздействия пройдут, не получается, есть средства деликатнее — например, фракционный фототермолиз Frax на системе Nordlys. Действие лазера выравнивает рельеф кожи, сокращает поры, уменьшает пигментацию и поверхностные морщинки, а покраснения и легкая отечность после процедуры проходят за пару дней».
За 2 недели: сделать лифтинг тела
Анна Ратникова
главный врач prevent-age курорта «Первая Линия»
«Мой совет — за пару недель до праздников записаться на курс теплового RF-омоложения. Эти процедуры усиливают выработку молекул молодости — коллагена и эластина, — и мы сразу получаем видимый лифтинг эффект. Раньше методику применяли только для поверхностной подтяжки кожи, а сейчас мы сочетаем ее с технологиями для лимфодренажа, липолиза и улучшения кровообращения: тонизируем и укрепляем ткани тела на глубоком уровне и сохраняем результат на несколько лет. Например, мультиполярный протокол Venus Legasy, соединяющий RF-излучение, вакуум и электромагнитные импульсы, расправит глубокие мимические морщины, уменьшит объемы талии, сократит целлюлит и очертит бедра и ягодицы (результат такого комбо "закрепляется" после первой же процедуры!). Еще одна супер-способность термолифтинга — интимное женское омоложение. Процедуры на платформе BTL Exilis аккуратно и безболезненно прогревают область коррекции и за 8 минут сеанса запускают в организме синтез коллагена, возвращая тканям чувствительность, тонус и эстетическую привлекательность».
За 10 дней: освежить цвет лица
Юлия Меретякова
врач-косметолог многопрофильной Клиники имени Н.И. Пирогова
«Когда до новогодней ночи осталось всего ничего, приходит время уходовых рефреш-протоколов с эффектом "здесь и сейчас" (и без реабилитации!). Замечательно увлажняет и питает кожу безынъекционная мезотерапия. Я предпочитаю работать с аппаратом Dermadrop, который действует так: волна концентрированного кислорода доставляет в эпидермис сыворотку из гиалуроновой кислоты, пептидов и аминокислот. Другой sos-метод, который даже за один сеанс заметно разгладит морщины и запустит клеточную регенерацию, — эстетическое омоложение широкополосным светом BBL Forever Young. Технология хорошо освежает цвет лица и меняет усталый серый подтон, "впитавший" в себя свет офисных ламп, на здоровый персиковый. Она же способна и на более серьезный апгрейд внешности: курс процедур (которым можно открыть 2024-й) уберет пигментацию, устранит дряблость и сделает незаметными капилляры».
За 5 дней: удалить отеки и выровнять тон
Диана Радченко
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Туристской»
«Накануне праздника выбирайте процедуры быстрой бьютификации — такие как нехирургическое фотоомоложение M22 с лифтинг-эффектом. С помощью световой импульсной энергии мы нагреваем волокна коллагена и стимулируем уплотнение тканей — кожа становится эластичной и матовой. А если добавить к процедуре LDM-терапию (ультразвуковой массаж), то получается мульти-результат: овал лица подтягивается, кожа выравнивается, проходят отеки, минимизируются черные точки, сужаются расширенные поры. Рекомендую вписать курс M22 в планер на будущий год, чтобы сиять и в День святого Валентина, и на 8 Марта, и на Ивана Купалу — все 365 дней. А заодно убрать сосудистые звездочки, поверхностные морщины, пигментные пятна и постакне. И фотоомоложение, и LDM-массаж проводят комплексом из 5–7 процедур: первое — каждые три-четыре недели (на восстановление заложите до трех дней!), а второй — еженедельно».
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