Строим планы: на какие процедуры у косметолога записаться за месяц, пару недель и даже несколько дней до Нового года?

главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»

«Если в память о пляжах в Комарово у вас остался не только загар, но и гиперпигментация, а с первыми холодными ветрами с Балтики на коже появились акне и розацеа, сама она стала сухой и раздраженной — рекомендую встретиться с косметологом, нутрициологом и эндокринологом, чтобы проверить и скорректировать уровень витаминов и микроэлементов и подобрать правильную терапию. Качество нашей кожи напрямую зависит от общего самочувствия (особенно — от состояния ЖКТ!), по­этому комплексная стратегия поможет организму хорошо "откликнуться" на все эстетические процедуры и надолго сохранить полученный эффект. Если вы хотите подтянуть овал, уплотнить кожу и придать ей сияние, советую пройти курс фотоомоложения и микроигольчатого RF­-лифтинга — он стимулирует производство коллагена, активирует процессы регенерации тканей и не требует восстановления. А если нужно быстро разгладить морщинки и скульптурировать лицо, предлагаю рассмотреть разовые процедуры: ботулинотерапию и ультразвуковое SMAS­-омоложение. Результат после них мы получаем всего за один сеанс — кожа становится гладкой, упругой и эластичной».