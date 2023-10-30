Как убрать второй подбородок без пластической операции? Врач-косметолог — про аминокислоты, идеальную осанку и запуск коллагеногенеза

Начнем с интересного психо-косметологического факта. В первую очередь, когда мы смотрим друг на друга, то обращаем внимание на сегмент, который врачи-эстетисты называют S1. Он включает глаза, губы, зону между бровями и подчелюстную (субментальную) зону.

Все знают, что морщины «гусиные лапки» в уголках глаз, носогубные складки и вертикальные морщины «11» в межбровье, надо профилактировать. Но вот заботу о подбородке далеко не каждый включает в свою бьюти-рутину! Не зная триггер-факторы для появления в этой части лица различных несовершенств, люди очень часто удивляются, когда внезапно после 30 лет между шеей и челюстью обнаруживают дополнительный объем — тот самый «второй» подбородок.

Причина № 1. Этнический детерминизм

Идеальные пропорции лица можно определить так: расстояния от верхней линии роста волос до точки между бровями, от этой точки и до края носа, от края носа и до подбородка — должны быть равны.

Однако у многих девушек славянского типа последний «отрезок» меньше, так как у них есть анатомическая особенность — форма лица «сердечком» с миниатюрным подбородком. Из-за того, что объема в этой области как бы «не хватает» для того, чтобы ткани лица располагались гармонично, и и создается иллюзия «второго подбородка».

Решение: сделать подбородок выразительнее и четче с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Причина № 2. Ткани теряют плотность

Эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка, мышцы — все структуры нашего организма, как правило, стареют вместе, и это, конечно, отражается на внешности. Контуры лица теряют четкость, оно выглядит одутловатым.

Главная причина того, что ткани становятся слабее — недостаток белка. И здесь есть любопытный нюанс — весь поступающий белок организм распределяет так, что коже он достается практически в последнюю очередь: первыми дефицит восполняют мозг, кости, мышцы и суставы!

Решение: следить за уровнем белка в организме и обязательно корректировать дисбаланс. Подобрать подходящие добавки поможет нутрициолог, а самолечением заниматься ни в коем случае не нужно!

Люди, придерживающиеся вегетарианства и веганства, должны особенно тщательно следить за тем, чтобы в их организме не создавался дефицит белка. Это ни в коем случае не призыв к изменению философии питания — дополнительные аминокислоты можно получать и не из животной пищи.