Как убрать второй подбородок без пластической операции? Врач-косметолог — про аминокислоты, идеальную осанку и запуск коллагеногенеза

Точеная линия челюсти, стройная шея и угол молодости, о который можно порезаться — новый бьюти-фетиш! Эксперт GMT Clinic Александра Сёмова, рассказала нам о том, как держать единственный подбородок — под контролем, а голову, которой кажется, что все от лишнего веса, — в холоде.
Начнем с интересного психо-косметологического факта. В первую очередь, когда мы смотрим друг на друга, то обращаем внимание на сегмент, который врачи-эстетисты называют S1. Он включает глаза, губы, зону между бровями и подчелюстную (субментальную) зону.
Все знают, что морщины «гусиные лапки» в уголках глаз, носогубные складки и вертикальные морщины «11» в межбровье, надо профилактировать. Но вот заботу о подбородке далеко не каждый включает в свою бьюти-рутину! Не зная триггер-факторы для появления в этой части лица различных несовершенств, люди очень часто удивляются, когда внезапно после 30 лет между шеей и челюстью обнаруживают дополнительный объем — тот самый «второй» подбородок.
Причина № 1. Этнический детерминизм
Идеальные пропорции лица можно определить так: расстояния от верхней линии роста волос до точки между бровями, от этой точки и до края носа, от края носа и до подбородка — должны быть равны.
Однако у многих девушек славянского типа последний «отрезок» меньше, так как у них есть анатомическая особенность — форма лица «сердечком» с миниатюрным подбородком. Из-за того, что объема в этой области как бы «не хватает» для того, чтобы ткани лица располагались гармонично, и и создается иллюзия «второго подбородка».
Решение: сделать подбородок выразительнее и четче с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
Причина № 2. Ткани теряют плотность
Эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка, мышцы — все структуры нашего организма, как правило, стареют вместе, и это, конечно, отражается на внешности. Контуры лица теряют четкость, оно выглядит одутловатым.
Главная причина того, что ткани становятся слабее — недостаток белка. И здесь есть любопытный нюанс — весь поступающий белок организм распределяет так, что коже он достается практически в последнюю очередь: первыми дефицит восполняют мозг, кости, мышцы и суставы!
Решение: следить за уровнем белка в организме и обязательно корректировать дисбаланс. Подобрать подходящие добавки поможет нутрициолог, а самолечением заниматься ни в коем случае не нужно!
Причина № 3. Возрастные изменения
Со временем наш организм производит все меньше коллагена и эластина — и из-за недостатка этих белков-«кирпичиков» наша кожа становится тоньше и слабее, теряет упругость и эластичность. Лицо как бы «падает» вниз.
Решение: аппаратная стимуляция коллагена комбо-протоколом из микроигольчатого RF-лифтинга с биоревитализацией гиалуроновым «коктейлем» PROFHILO; инъекционные протоколы препаратов коллагена или коллагеностимуляторов.
Ремарка: если мы понимаем, что организм не даст хороший ответ на стимулирование коллагена (обычно так бывает у женщин в возрасте) — хорошим решением становится лифтинг специальными нитями с насечками. Мы фиксируем на них подкожные ткани в более высоком положении — а сохраняются они на этом уровне, благодаря формированию по «вектору» нитей нового каркаса соединительной ткани.
Другое возрастное изменение — напряжение мышцы шеи или платизмы (она располагается от ключицы до нижней челюсти). Когда мышца становится слишком «жесткой», на ней появляются тяжи и вертикальные морщины, ткани кожи провисают. Проверить напряжение мышцы очень легко — нужно посмотреть на человека, когда он произносит звук «ы», широко артикулируя. Если видно тяжи — ситуацию пора исправлять.
Решение: расслабить мышцу шеи с помощью ботулинотерапии.
Причина № 4. Избыток подкожно-жировой клетчатки
Многие люди считают, что если причина кроется в «жире», то единственное, что здесь можно и нужно делать — устранять его. Это не совсем верно, поскольку жир нужен нашему организму — он отвечает за уровень гормонов и поддерживает производство коллагена, о важности которого мы говорили выше. Поэтому тактика работы с лишним жиром такая: «усадить» его, уменьшив в объеме, но ни в коем случае не «расщеплять» и не удалять полностью.
Решение: ультразвуковой SMAS-лифтинг на сертифицированных аппаратах — Ulthera System и Ultraformer (они неинвазивно работают на глубине мышечно-апоневротического каркаса кожи до 4,5 мм и до 6 мм соответственно и действуют моментально!) и микроигольчатая RF-терапия; инъекционный протокол Mesosculpt - его называют непрямым липолитиком, поскольку он «перенастраивает» обмен веществ и подтягивает зону инъекции, при этом сохраняя жировые клетки.
Ремарка: прямые липолитики, которые именно разрушают жировые клетки, на лице и в зоне под челюстью применять нельзя!
Причина № 5. Ортодонтический вопрос
Здесь есть два ключевых фактора: возрастное укорочение и смещение челюстей назад и их неправильное смыкание (проще говоря — неправильный прикус). Оба обстоятельства препятствуют равномерному распределению тканей на лице и приводят к появлению «зон провисания», в том числе ко второму подбородку. У меня было несколько пациенток, которым здорово помогла исправить форму подбородка именно коррекция прикуса. А мы уже поддерживали получившийся результат эстетически.
Решение: обратиться к стоматологу.
Причина № 6. Неправильные привычки
Решение: проверить себя по нашему чек-листу ниже и исправиться.
- На лице уход не «заканчивается». Не обделяйте вниманием и ежедневными кремами и сыворотками шею и декольте.
- Оценить упругость кожи можно самостоятельно с помощью щипкового теста: двумя пальцами захватите небольшую складку кожи на 5 секунд, затем отпустите ее и наблюдайте. Если кожу было достаточно сложно собрать, но при этом она быстро распрямилась, на ней не осталось видимых заломов — результат отличный. В других случаях — над тургором нужно поработать. И начать, скорее всего, — с изменения рациона и насыщения его полезными жирами, белком и клечаткой.
- Обязательно поддерживайте свой вес стабильным! Его колебания растягивают кожу и могут привести к эффекту индюшачьей шеи.
- Занимайтесь спортом — особенно хороша йога. Она отлично тонизирует тело (включая голову) и укрепляет все группы мышц.
- Следите за осанкой всегда и везде — например, когда, забыв обо всем, листаете ленту в пробке перед сном.
Как «почувствовать» свою идеальную осанку?
- Сядьте ровно;
- Сведите лопатки;
- Поднимите лопатки вверх;
- «Сбросьте» их из этой позиции.
Положение тела, к которому вы пришли — ваша правильная осанка.
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