Бьюти-инсайд: что такое tweakments-процедуры и могут ли они заменить все филлеры, нити и операции сразу?

В чем плюсы tweakments Про tweakments заговорили несколько лет назад — вместе с трендом на естественность и тотальным принятием себя. Новый термин получился из игры слов по-английски (tweak — «подправлять» и treatments — «лечение»), а обозначают им незаметные окружающим и почти безболезненные косметологические процедуры (когда вроде ничего радикально не поменялось, но стало гораздо лучше). Плюсы такого улучшайзинга — неинвазивность, практически отсутствующий период восстановления и моментальный эффект.

Подтянуть силуэт без хирургии

За что многие любят tweakments — видимый эффект можно получить без радикальной операции. Например, если лицо и фигура выглядят «поплывшими», это больше не повод записываться на лифтинг всех зон сразу — подтянуть мышечный слой можно с помощью ультразвука.

Григорий Ибрагимов врач-дерматовенеролог, косметолог, миколог, трихолог медицинского центра «СМ-Клиника» «Сейчас и у мужчин, и у женщин сформировался интересный запрос на комбо-эффект: лифтинг и "сушку" (устранение жировых отложений) всего тела — лица, бедер, живота, рук и ног. Чаще всего я закрываю эту задачу SMAS лифтингом на основе новой (полностью безболезненной!) технологии Centerless — она направляет ультразвуковые волны в слои дермы, подкожной клетчатки и мышечный каркас, тонизируя и подтягивая их. Сделать воздействие аппарата максимально точным помогают не только разные датчики, но и составленная специалистом "карта" проблемных зон — так можно за одну процедуру поднять уголки губ, убрать второй подбородок и нависание бровей, разгладить кожу и сократить целлюлит В среднем для стабильного результата советую курс из 2–3 процедур с промежутком в 4 –6 месяцев. Закрепить эффект можно с помощью поддерживающей терапии: одна процедура SMAS-лифтинга в год сохранит четкие контуры лица и тела на пять лет и больше».

Стереть первые морщинки

Неподвижные лбы и каменные лица — почти дурной тон! Поэтому даже ботокс теперь становится щадящим и превращается в бэби-ботокс — знакомое средство применяют в меньших концентрации и объеме (чтобы не блокировать мышцы), но максимально «прицельно».