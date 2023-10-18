Бьюти-инсайд: что такое tweakments-процедуры и могут ли они заменить все филлеры, нити и операции сразу?

Петербургские косметологи составили для нас свой топ любимых протоколов: воздушный массаж и ультразвук — для рельефных мышц и подтянутой фигуры, фототерапия и молекулы красоты — для матовой кожи.
В чем плюсы tweakments
Про tweakments заговорили несколько лет назад — вместе с трендом на естественность и тотальным принятием себя. Новый термин получился из игры слов по-английски (tweak — «подправлять» и treatments — «лечение»), а обозначают им незаметные окружающим и почти безболезненные косметологические процедуры (когда вроде ничего радикально не поменялось, но стало гораздо лучше). Плюсы такого улучшайзинга — неинвазивность, практически отсутствующий период восстановления и моментальный эффект.
Подтянуть силуэт без хирургии
За что многие любят tweakments — видимый эффект можно получить без радикальной операции. Например, если лицо и фигура выглядят «поплывшими», это больше не повод записываться на лифтинг всех зон сразу — подтянуть мышечный слой можно с помощью ультразвука.
Григорий Ибрагимов
врач-дерматовенеролог, косметолог, миколог, трихолог медицинского центра «СМ-Клиника»
«Сейчас и у мужчин, и у женщин сформировался интересный запрос на комбо-эффект: лифтинг и "сушку" (устранение жировых отложений) всего тела — лица, бедер, живота, рук и ног. Чаще всего я закрываю эту задачу SMAS лифтингом на основе новой (полностью безболезненной!) технологии Centerless — она направляет ультразвуковые волны в слои дермы, подкожной клетчатки и мышечный каркас, тонизируя и подтягивая их. Сделать воздействие аппарата максимально точным помогают не только разные датчики, но и составленная специалистом "карта" проблемных зон — так можно за одну процедуру поднять уголки губ, убрать второй подбородок и нависание бровей, разгладить кожу и сократить целлюлит В среднем для стабильного результата советую курс из 2–3 процедур с промежутком в 4 –6 месяцев. Закрепить эффект можно с помощью поддерживающей терапии: одна процедура SMAS-лифтинга в год сохранит четкие контуры лица и тела на пять лет и больше».
Стереть первые морщинки
Неподвижные лбы и каменные лица — почти дурной тон! Поэтому даже ботокс теперь становится щадящим и превращается в бэби-ботокс — знакомое средство применяют в меньших концентрации и объеме (чтобы не блокировать мышцы), но максимально «прицельно».
Яна Железнова
врач-дерматовенеролог, косметолог клиники DEGA
«Когда нужно минимизировать признаки старения, первое, на что рекомендую обратить внимание, — это ботулинотерапия. Но вопреки стереотипам, наша цель здесь не “заморозить” лицо, а использовать ботокс локализовано — только в областях, которым действительно нужна коррекция (например, в вертикальных “хмурых” складках между бровями, похожих на цифру 11). С помощью инъекций мы снимаем гипертонус мышц, сохраняем их подвижность, разглаживаем морщины и выравниваем рельеф кожи. Кстати, у процедуры и есть нестандартное прочтение — можно мягко поднять уголки губ, которые с возрастом имеют склонность опускаться, красиво омолодить зону рта и предупредить обвисание тканей. И еще важная ремарка: идеального и универсального бьюти-протокола нет — советую начать с небольшой, рассчитанной конкретно под вас, дозировки ботокса и увеличить ее, если потребуется».
Выровнять тон кожи
Еще одна причина популярности tweakments — такие методы прекрасно дружат с тайм-менеджментом. Их можно вписать в расписание деловых встреч, ужинов и тренировок — много времени на посещение косметолога не нужно, реабилитация либо очень короткая, либо отсутствует. А фототерапия сэкономит время еще и на макияже: после нее тон кожи выравнивается, поры сокращаются, лоб сияет (а не блестит!) — отличный повод отказаться от тонального крема.
Юлия Куделько
врач-дерматовенеролог, косметолог многопрофильной Клиники имени Н. И. Пирогова
«BBL-омоложение широкополосным импульсным светом очень здóрово стирает с кожи изъяны — уменьшает расширенные сосуды, удаляет пигментацию, выравнивает цвет. Мы применяем достаточно интенсивное световое воздействие и тем самым запускаем метаболизм, регенерацию и работу клеток, выработку необходимых дерме аминокислот на генном уровне. Сколько раз проводить BBL — всегда индивидуальный вопрос. Если нужен яркий анти-эйдж эффект — делаем 3 процедуры с интервалом в месяц, если лечим сосудистые проблемы или розацеа — встречаемся каждую неделю-две, чтобы провести 5-7 сеансов. Кстати, можно чередовать опции омоложения, терапии и даже реабилитации! Один из режимов аппарата, например, ускоряет восстановление после блефаропластики».
Убрать отеки и напряжение мышц
Маст-хэв для всех, кто ведет «компьютерный» сидячий образ жизни — аппаратный массаж сжатым воздухом или прессотерапия. Он восстанавливает тонус сосудов и снимает мышечное напряжение так же незаметно, как мы приобретаем их в течение рабочего дня (но гораздо приятнее!).
Ольга Тимкина
к. м. н., врач-физиотерапевт, реабилитолог, трихолог клиники GRANDMED
«Волнообразное давление тело, которое возникает в процессе прессотерапии через специальный “надувной” костюм, воздействует на ноги, живот и поясницу, улучшает кровообращение, насыщая ткани кислородом. Процедуру можно назвать отличным лимфодренажем — она помогает организму быстро вывести всю лишнюю жидкость и токсины. Поэтому я часто назначаю прессотерапию для профилактики целлюлита, коррекции веса, восстановления после пластических операций на теле (например, липосакции) и длительных перелетов. Советую делать 5-10 процедур 2-3 раза в неделю — мышцы расслабятся, в теле появится настоящая (не метафорическая!) легкость, оно перестанет отекать и можно будет сменить оверсайз-бомбер на приталенный жакет Ferragamo».
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