50+: обязательные косметологические процедуры для вечной молодости и красоты

врач-косметолог клиники «МЕДИ на Невском»

«После 50 лет у женщин достаточно сильно меняется уровень гормонов, кожа становится более чувствительной, а сосуды и артерии — более хрупкими. C этого времени уход должен стать особенно деликатным и комплексным. Поэтому я работаю в команде с гинекологом и эндокринологом, чтобы подобрать оптимальный протокол в каждом конкретном кейсе. Одна из моих любимых процедур — химический пилинг PRX-T33. В его формуле — стратегически важные трихлоруксусная и койевая кислоты и перекись водорода: они глубоко проникают в дерму и дают тканям сигнал производить строительные протеины — коллаген и эластин. Как результат — заметно повышаются тонус и эластичность кожи, светлеют пигментные пятна и разглаживаются морщины. Тех, кто пилинг раньше не делал, иногда смущают "кислоты" в его составе, но я всегда объясняю, что, несмотря на название, эти ингредиенты действуют мягко и подходят даже чувствительной коже (а после процедуры на лицо наносится смягчающий крем-эмолент!). Более того, именно эти компоненты помогают обойтись без восстановительного периода. Курс подбираю индивидуально, в среднем — 4–7 процедур с интервалом в одну-две недели. И прежде провожу биоревитализацию, лимфодренаж или детокс-протокол — делать пилинг изолированно не рекомендую (лицо нужно готовить к химической стимуляции кислотами, иначе не будет нужного эффекта!)»