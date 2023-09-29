50+: обязательные косметологические процедуры для вечной молодости и красоты

Пятьдесят — это новые тридцать пять (все мы смотрим «И просто так» — продолжение «Секса в большом городе»): идеальный возраст, чтобы отправиться на поиски своей тру-лав или хотя бы классного косметолога, который расскажет, как сохранить «треугольник молодости» и почему стоит ближе познакомиться с трехкомпонентным пилингом и контурной коррекцией гиалуронкой.
Как получить глянцевую гладкую кожу?
Елена Лисукова
врач-косметолог клиники «МЕДИ на Невском»
«После 50 лет у женщин достаточно сильно меняется уровень гормонов, кожа становится более чувствительной, а сосуды и артерии — более хрупкими. C этого времени уход должен стать особенно деликатным и комплексным. Поэтому я работаю в команде с гинекологом и эндокринологом, чтобы подобрать оптимальный протокол в каждом конкретном кейсе. Одна из моих любимых процедур — химический пилинг PRX-T33. В его формуле — стратегически важные трихлоруксусная и койевая кислоты и перекись водорода: они глубоко проникают в дерму и дают тканям сигнал производить строительные протеины — коллаген и эластин. Как результат — заметно повышаются тонус и эластичность кожи, светлеют пигментные пятна и разглаживаются морщины. Тех, кто пилинг раньше не делал, иногда смущают "кислоты" в его составе, но я всегда объясняю, что, несмотря на название, эти ингредиенты действуют мягко и подходят даже чувствительной коже (а после процедуры на лицо наносится смягчающий крем-эмолент!). Более того, именно эти компоненты помогают обойтись без восстановительного периода. Курс подбираю индивидуально, в среднем — 4–7 процедур с интервалом в одну-две недели. И прежде провожу биоревитализацию, лимфодренаж или детокс-протокол — делать пилинг изолированно не рекомендую (лицо нужно готовить к химической стимуляции кислотами, иначе не будет нужного эффекта!)»
Что вернет «треугольник молодости» (и избавит «треугольника печали»)?
Денис Барбинов
врач-косметолог, дерматолог медицинского центра «СМ-Клиника»
«За наш тонус и силу мышц отвечает гиалуроновая кислота, запасы которой с взрослением уменьшаются. Поэтому мягкие ткани лица слабеют — появляются и углубляются носогубные складки, а губы становятся тоньше. Скорректировать "треугольник молодости" (зону между скулами и подбородком) можно контурной пластикой, а значит, инъекциями препаратов-филлеров на основе гиалуроновой кислоты с коллагеном, витаминами и пептидами. Их главные плюсы — гипоаллергенность и гелеобразная структура, позволяющая придать тканям нужный объем. Морщины "выталкиваются" наружу и кожа в зоне введения препарата становится ровной и плотной, рубцы разглаживаются, "носогубки" расправляются, а губы приобретают выразительную форму. Этот эффект легко объясним: гиалуронка увлажняет и стимулирует процессы естественного обновления кожи. В зависимости от области коррекции нужно от 1 до 8 уколов красоты, а результат будет заметен сразу и продержится от 6 месяцев до полутора лет, если соблюдать важные правила восстановления после процедуры: пить больше воды, на три дня отказаться от алкоголя, острой пищи и походов в сауну и баню».
Как устранить пигментацию быстро и без фильтров?
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Изменения на коже — это не всегда про возраст: они могут быть связаны и с эндокринными заболеваниями, и просто с тем, что человек пренебрегает SPF-средствами. Для коррекции пигментных пятен я рекомендую методы фототерапии или фото-омоложения. Механизм здесь следующий: под воздействием световых импульсов защитные клетки-макрофаги "депигментируют" или "осветляют" участки кожи, где есть избыток цвета. Как правило, нужно не менее 5 процедур с интервалом в 2–4 недели в зависимости от фототипа — уровня чувствительности кожи к солнцу. Тогда результат депигментации закрепится, цвет лица и тела станет здоровым и ровным, улучшится дермальный каркас, а расширенные сосуды станут менее заметными. Кстати, лечение светом (фотодинамическая терапия) используется не только в качестве антиэйдж-процедуры — с его помощью можно справиться на клеточном уровне с заболеваниями кожи (даже связанными с высоким онкориском)».
Чем подтянуть овал лица и какой коктейль лучше «Космополитена»?
Галина Шумейко
врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«За молодость нашей кожи отвечает SMAS — апоневротический слой мышечной ткани. С возрастом мышцы ослабевают, снижается выработка протеинов соединительной ткани, лицо "плывет", появляются дряблость и "усталый" вид. Для людей 50+ это особенно актуально: точки фиксации апоневротического слоя слабеют и смещают ткани вниз. Чтобы устранить эти проблемы, я провожу SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer MPT. Ультразвуковые волны проникают в глубокие слои дермы и мышечного каркаса (до 4,5 мм), прогревают ткани, тем самым подтягивая их и запуская синтез новых волокон коллагена и эластина. Лицо и тело приходят в тонус: исчезают брыли, сглаживаются морщины, появляются четкие линии овала, моделируется силуэт. Советую обратить внимание на комбо такого лифтинга с процедурой MPT toning — мы наносим на кожу мезококтейль из антиоксидантов, пептидов и гиалуроновой кислоты. Сыворотка и ультразвуковые волны усиливают действие друг друга, так что лицо выглядит подтянутым, свежим — что приятно! — сразу, без периода реабилитации».
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