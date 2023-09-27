Анти-эйдж ринопластика, липофилинг носогубок и умный лифтинг: вот самые крутые процедуры от пластических хирургов

Как быстро восстановиться после операции, чем расправить мимические морщины и может ли коррекция губ омолодить лицо? Вместе с врачами из Петербурга разобрались в хайлайтсах эстетической медицины прямо сейчас.
Почему результат работы хирурга должен быть незаметен?
Леонид Украинский
пластический хирург клиники GRANDMED
«Тренды в пластической хирургии часто связаны не только с модой, но и с развитием медицины как науки. Почему раньше делали агрессивные подтяжки, которые спустя время превращались в "улыбку Джокера"? Ответ: думали, что все возрастные изменения связаны исключительно с гравитацией, птозированием (опущением) и растяжением тканей — и поэтому упорно тянули их вверх. А сегодня мы знаем: морщинки, брыли, второй подбородок — это еще и следствие потери объемов лица. Значит и корректировать их нужно не "натягивая и отрезая лишнее", а возвращая тканям правильную и гармоничную наполненность. Здесь нам на помощь приходит липофилинг: лишний жир извлекается, например, из зоны живота или бедер с помощью липосакции и после очистки и обработки вводится в зоны коррекции. Так можно восполнить объем в области вокруг глаз и у висков, "расправить" носогубные складки и сделать подбородок изящнее. Жир содержит собственные стволовые клетки и биологически активные компоненты, так что регенерация проходит быстро и органично, а эффект сохраняется надолго — с помощью синтетических филлеров такого результата не добиться! Липофилинг отлично сочетается с глубокой подтяжкой лица Deep Plаnе Facelift, которая позволяет перемещать ткани, не натягивая их».
Владимир Головатинский
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Интересный факт — популярность процедур может быть связана с менталитетом! В некоторых странах считается, что операция должна быть заметна — это показатель статуса и достатка. А в российской медицине хороший тон — нативность. Я думаю, что врач должен оценивать свое мастерство так: когда моего пациента осмотрит коллега-хирург, увидит ли он следы пластики? Если не заметит — это хороший, правильный результат. И дело здесь не столько в эстетике (все-таки это субъективный фактор), сколько в анатомии. Например, блефаропластику можно делать двумя техниками: жиросохраняющей и резекционной (удаляющей). Многие думают, что второй вариант лучше, ведь он наверняка избавляет от мешков под глазами — но это не так.
На самом деле подкожно-жировая клетчатка — это своеобразная "подушка" для наших глаз, и если ее удалить полностью, то вся периорбитальная область "ввалится" — так вместо омоложения человек получит изможденный вид. А при жиросохраняющем типе операции врач устранит излишки тканей, подтянет кожу век и аккуратно перераспределит объемы подкожного жира — получится эффект распахнутых молодых глаз».
Как комбо-операции экономят время?
Юлия Юнусова
пластический хирург клиники DEGA
«Проводить одновременно пластические операции как на теле, так и на лице — это и про грамотный тайм-менеджмент, и про экологичное отношение к медицинским ресурсам. Я, например, люблю сочетать хейлопластику (коррекцию губ) и височный лифтинг — в результате получается эффект "нового отражения в зеркале". Изменение формы и наполненности губ бьютифицирует всю нижнюю треть лица, а височный лифтинг освежает и разглаживает лоб, избавляет уголки глаз от "гусиных лапок", слегка приподнимает и заостряет область скул, делая овал более подтянутым. За счет одновременной коррекции разных зон создается впечатление, что все лицо с тало моложе и выразительнее. При этом радикальной трансформации, с которой некоторые ошибочно ассоциируют пластические операции, не происходит — ведь хирург работает очень локально и бережно».
Гузель Абзалева
пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника»
«У объединения операций есть большой эмоциональный плюс — за один раз прорабатываются все беспокоящие "проблемные" зоны и человек расслабляется, перестает себя стесняться. Есть и другой очевидный профит: "выпадать из жизни", чтобы восстановиться, легче один раз после большой процедуры (и одного наркоза!), чем несколько раз — после череды маленьких. По моим наблюдениям, сегодня в топе — Mommy Makeover, комплекс восстановления фигуры после родов и кормления. Многие молодые мамы испытывают стресс, причем по разным причинам: от гормональной перестройки до нового (и бессонного!) образа жизни, а изменения во внешности (избытки кожи и жировой ткани на животе, провисание груди) становятся дополнительным триггером. Диеты и физическая нагрузка помогают не всегда. Тогда хирург индивидуально подбирает комбо из трех операций: абдоминопластики — коррекции формы живота с перемещением и гармонизацией положения пупка, липосакции — удаления излишков жира — и маммопластики — увеличения имплантами, подтяжки или уменьшения груди. С помощью Mommy Makeover можно достаточно быстро прийти в свою дородовую форму, а время и эмоции потратить на ребенка, семью, работу и другие важные для женщины вещи».
Что дает мягкий анти-эйдж эффект?
Екатерина Матусевич
пластический хирург многопрофильной клиники «АБИА»
«Раньше на радикальную анти-эйдж пластику приходили только ближе к шестидесяти, а сейчас многие готовы к ней уже в 40 лет (или раньше!). Задача хорошего хирурга — не проводить серьезное вмешательство без показаний, а подобрать операцию персонально под человека, изучив и спрогнозировав, как будет меняться его внешность дальше. Я, как правило, рекомендую методики омоложения, которые почти не меняют черты и не оставляют видимых рубцов, но при этом хорошо корректируют начинающиеся возрастные изменения. При появлении признаков старения средней и нижней третей лица предлагаю операцию S-Lift, чтобы сделать овал лица четче и приподнять уголки губ. А чтобы поднять брови, "открыть" глаза и стереть усталость со всей верхней трети лица — фронто-темпоральный лифтинг. Процедуры малотравматичные, потому что хирург работает через небольшие разрезы, с очень коротким (всего 2 недели!) периодом реабилитации, а результат в прямом смысле налицо и надолго — сохраняется минимум на 5–10 лет».
Дмитрий Акуличев
пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Сегодня люди стали больше думать о себе и своем истинном "я", которое не хочется потерять после операции — отсюда и мода на естественность. Например, мало кто знает, что очень красивым и при этом органичным анти-эйдж эффектом обладает ринопластика! И вот почему: в юном возрасте нос всегда немного приподнят, с низкой спинкой и маленькими хрящами. А с годами хрящи растут, кончик опускается вниз — все это придает лицу более возрастной вид. Так что при выполнении ринопластики часто нужно понизить спинку носа (иногда — убрать горбинку), приподнять и сузить его, чтобы он выглядел элегантнее. Все вместе дает удивительный результат: черты лица практически не меняются, но более аккуратный нос делает общий вид молодым и открытым. Если я провожу ринопластику для человека в возрасте 30–35 лет (без видимых признаков старения кожи и ослабления мышц лица), то может получиться так, что еще долгое время никакие другие омолаживающие операции ему будут не нужны».
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