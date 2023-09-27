Анти-эйдж ринопластика, липофилинг носогубок и умный лифтинг: вот самые крутые процедуры от пластических хирургов

пластический хирург клиники A3BEAUTE

«Интересный факт — популярность процедур может быть связана с менталитетом! В некоторых странах считается, что операция должна быть заметна — это показатель статуса и достатка. А в российской медицине хороший тон — нативность. Я думаю, что врач должен оценивать свое мастерство так: когда моего пациента осмотрит коллега-хирург, увидит ли он следы пластики? Если не заметит — это хороший, правильный результат. И дело здесь не столько в эстетике (все-таки это субъективный фактор), сколько в анатомии. Например, блефаропластику можно делать двумя техниками: жиросохраняющей и резекционной (удаляющей). Многие думают, что второй вариант лучше, ведь он наверняка избавляет от мешков под глазами — но это не так.

На самом деле подкожно-жировая клетчатка — это своеобразная "подушка" для наших глаз, и если ее удалить полностью, то вся периорбитальная область "ввалится" — так вместо омоложения человек получит изможденный вид. А при жиросохраняющем типе операции врач устранит излишки тканей, подтянет кожу век и аккуратно перераспределит объемы подкожного жира — получится эффект распахнутых молодых глаз».