Мастер маскировки: кому и для чего нужен эндоскопический лифтинг в 25, 30, 35 и 40+?

35+: Устранить морщины

К 35 годам организм теряет примерно 10 % подкожно-жировой клетчатки, которая питает и поддерживает кожу — затем каждые 5–10 лет уходит еще по 5 %. Когда объем в лице уменьшается, проявляются мышцы и растягивается кожа. Тут наша основная задача — скорректировать «выдвинувшееся» и «нависшее» верхнее веко и самые разные морщинки: у рта (их еще называют «кисетные»), под глазами («кроличьи») и у внешних уголков глаз («гусиные лапки»). В этом помогает эндоскопический лифтинг верхней и средней третей или даже полное омоложение всего лица в сочетании с блефаропластикой. Вместе операции позволяют превентивно очертить овал лица, подтянуть височную область и веки, перераспределить подкожно- жировую клетчатку в периорбитальной области, чтобы кожа около глаз стала плотной и ровной — и вот вы уже выглядите на несколько лет моложе!

40+: Подтянуть овал лица

К 40–50 годам лицевые мышцы уже не держат ткани так, как раньше, и лицо «сползает». Тут я рекомендую сделать три процедуры. Во-первых, в зоне лба, скул и висков — разгладить, подтянуть кожу и сократить ее избытки эндоскопическим лифтингом верхней трети лица. Во-вторых, поднять мускульный каркас хирургическим (не ультразвуковым!) методом SMAS-пластики мышечного слоя, чтобы избавиться от брылей, второго подбородка и глубоких морщин. В-третьих, скорректировать избыток и растяжение тканей вокруг глаз с помощью блефаропластики. Операции можно (и часто нужно) совместить: тогда после восстановления (оно займет примерно 2 месяца) получится эффект волшебного преображения из «печеного» яблочка в «наливное».

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