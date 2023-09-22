Мастер маскировки: кому и для чего нужен эндоскопический лифтинг в 25, 30, 35 и 40+?

Составили вам супер-естественную анти-эйдж стратегию (для любого возраста!) вместе с пластическим хирургом клиники A3BEAUTE Юлии Лебедевой.
Юлия Лебедева
пластический хирург клиники A3BEAUTE
Когда ко мне приходят с запросом «убрать признаки старения, но так, чтобы пластика не была очевидной», я всегда советую эндоскопический лифтинг. Потому что это очень деликатная операция! Врач работает через незаметные микродоступы в волосистой части головы — перемещает и фиксирует мягкие ткани лица в более высоком положении, не оставляя следов вмешательства, даже маленьких рубцов. И эффект налицо: омоложение на 7–15 лет без необходимости в дополнительных косметологических процедурах еще очень долгое время!
25+: Убрать «грустный» взгляд
Если вы выглядите старше своих лет — это, скорее всего, связано с генетикой (или нездоровым образом жизни!). Обычно это выражается в заметном птозе (опущении) бровей, который обеспечивает вам «грустный» и тяжелый взгляд. В этом случае я провожу эндоскопический лифтинг верхней трети лица: чтобы мягко подтянуть зону коррекции, освежить лоб и заодно предупредить появление там первых морщинок. Переживать о том, что операция проходит около глаз и висков, где ткани тонкие и нежные, не стоит — благодаря эндоскопу (он показывает врачу все труднодоступные места на мониторе!) риск повреждения сосудов и нервов сводится к нулю.
30+: Стереть следы усталости
Ближе к 30 на лице проявляются признаки старения, схожие с последствиями бессонной ночи, посвященной горящим дедлайнам: лицо выглядит усталым, выражены мешки под глазами, появляется некоторая насупленность бровей. В этом случае я предлагаю добавить к эндоскопическому лифтингу аккуратную трансконъюнктивальную блефаропластику — эту операцию часто называют «бесшовной», потому что доступы хирург делает лазером на внутренней стороне слизистой глаза и поэтому следы вмешательства совсем не видны. Благодаря такому комбо лицо выглядит открытым и свежим: разглаживаются морщинки у глаз, взгляд становится «распахнутым».
35+: Устранить морщины
К 35 годам организм теряет примерно 10 % подкожно-жировой клетчатки, которая питает и поддерживает кожу — затем каждые 5–10 лет уходит еще по 5 %. Когда объем в лице уменьшается, проявляются мышцы и растягивается кожа. Тут наша основная задача — скорректировать «выдвинувшееся» и «нависшее» верхнее веко и самые разные морщинки: у рта (их еще называют «кисетные»), под глазами («кроличьи») и у внешних уголков глаз («гусиные лапки»). В этом помогает эндоскопический лифтинг верхней и средней третей или даже полное омоложение всего лица в сочетании с блефаропластикой. Вместе операции позволяют превентивно очертить овал лица, подтянуть височную область и веки, перераспределить подкожно- жировую клетчатку в периорбитальной области, чтобы кожа около глаз стала плотной и ровной — и вот вы уже выглядите на несколько лет моложе!
40+: Подтянуть овал лица
К 40–50 годам лицевые мышцы уже не держат ткани так, как раньше, и лицо «сползает». Тут я рекомендую сделать три процедуры. Во-первых, в зоне лба, скул и висков — разгладить, подтянуть кожу и сократить ее избытки эндоскопическим лифтингом верхней трети лица. Во-вторых, поднять мускульный каркас хирургическим (не ультразвуковым!) методом SMAS-пластики мышечного слоя, чтобы избавиться от брылей, второго подбородка и глубоких морщин. В-третьих, скорректировать избыток и растяжение тканей вокруг глаз с помощью блефаропластики. Операции можно (и часто нужно) совместить: тогда после восстановления (оно займет примерно 2 месяца) получится эффект волшебного преображения из «печеного» яблочка в «наливное».
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