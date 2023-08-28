Как подготовить кожу к осени (и холодам)? Рассказываем про 6 обязательных компонентов бьюти-рутины

С приходом осени лицо не должно становиться грустным и серым (и тем более — лиловым, золотым, багряным по Бунину). Но если это вдруг случилось — дело может быть в неправильном демисезонном уходе! Как сохранить и освежить загар или тщательно хранимую петербургскую бледность, получить естественный румянец, укрепить клеточный каркас — нам рассказала врач-эксперт. А мы нашли сыворотки, крема и пилинги — потенциальных кандидатов в косметичку!
Татьяна Волкова, врач-косметолог Иль де Ботэ
При смене сезонов снижается содержание влаги в коже. Это приводит к неприятной сухости и стянутости, и, если нет коррекции — к избыточной выработке кожного сала (чтобы как раз компенсировать недостаток влаги). А с падением температуры и усилением ветра кожа подвергается интенсивному воздействию внешней среды. Значит, подбирая средства для ухода осенью, важно всеми силами усиливать кожный барьер: увлажнять, укреплять, восстанавливать (при этом избавляя от лишнего!).
Пилинги и скрабы
Конец лета и начало осени — оптимальное время для скрабов и пилингов, так как солнце уже не так вредит коже, а холод еще не начал воздействовать на эпидермис. Обновляющие средства помогут избавиться от омертвевших клеток, улучшить циркуляцию крови и тем самым насытить ткани кислородом. Выбирайте деликатные формулы без абразивных частиц (например, частицы соли могут травмировать кожу!) с натуральными растительными компонентами и кислотами, которые тонизируют и восстанавливают дерму.
Выбор редакции: пилинг SKIN HERO от ERBORIAN.
Масла
Они — источник питания для вашего эпидермиса. В частности, масло шиповника богато витамином C, который выравнивает тон кожи и стимулирует производство строительного белка — коллагена, а в семенах подсолнечника большая концентрация линолевой кислоты, незаменимой для поддержания эластичности кожного покрова. Полезны для лица в осенний период и масла жожоба, авокадо, винограда. Они хорошо снимают воспаления, увлажняют и придают сияние (но не оставляют на Т-зоне нелюбимый всеми блеск). Замечательно масла работают в комбинации с витаминами С и Е. Использовать их нужно утром и вечером, нанося разогретое в ладонях средство массажными движениями на очищенное лицо.
Выбор редакции: масло с антиоксидантами от BLOOR.
Увлажняющие сыворотки
Содержат активные компоненты, растительные экстракты и витамины, которые помогают клеткам и тканям регенерировать и обновляться. Обратите внимание на средства, в составе которых есть гиалуроновая кислота (один из сильнейших увлажняющих ингредиентов — одна молекула притягивает 1000 молекул воды!). Они устраняют сухость, смягчают выраженность пигментации, снимают раздражение и усталую «серость» с лица, а поэтому и с души. Наносите сыворотку на очищенную кожу по направлению от центра к периферии утром и вечером.
Выбор редакции: сыворотка BRIGHT PLUS от CLARINS.
Витамин А
Известный как ретинол микроэлемент способствует быстрому естественному обновлению клеток. Он уменьшает видимость и выраженность с морщин и пигментации, корректирует текстуру и цвет лица, добавляет свежести. Кроме того, витамин А ускоряет выработку коллагена и в лучших традициях анти-эйдж терапии поддерживает молодость кожи. Отдавайте предпочтение ночным продуктам с ретинолом, поскольку во время сна эпидермис наиболее восприимчив к микроэлементам. Можно выбрать крем, в составе которого есть также коллаген и комплекс масел с антиоксидантным эффектом.
Выбор редакции: восстанавливающий крем для лица NIGHT RECOVERY A-CREAM от MINUS 417.
Витамин Е
Мощный антиоксидант, который защищает эпидермис от воздействия свободных радикалов, предотвращая старение. Включение в рацион продуктов, богатых этим витамином, или его прием курсом (хорошо в сочетании с цинком и растительными экстрактами!) станет значительным вкладом в здоровье кожи. В комбинации эти компоненты не только поддержат гидро-липидный кожи изнутри и предотвратят обезвоживание, но и укрепят структуру волос и ногтей.
Выбор редакции: комплекс Shine от ELEMAX.
Коллаген
Под действием постоянных ультрафиолетовых лучей в коже разрушается коллаген, из-за чего ее эластичность снижается, появляются морщинки и шелушения. Чтобы подтянуть лицо (без инъекций и операций) и разгладить кожу после жаркого сезона, важно восполнить дефицит этого белка. Выбирайте косметические средства с ним или включайте в ежедневное меню продукты, которые способствуют его синтезу: рыбу, яйца и богатые витамином C овощи. Еще один вариант — пропить курс коллагена с витамином С. Это не только вернет лицу свежий румянец, а коже — упругость, но и поддержит барьерные свойства эпидермиса и всего организма в преддверии холодов.
Выбор редакции: комплекс COLLAGEN BOMB от BEAUTY INSIDE.
Редакция напоминает, что косметические средства имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о препарате и необходимости его применения.
Комментарии (0)