Как подготовить кожу к осени (и холодам)? Рассказываем про 6 обязательных компонентов бьюти-рутины

Татьяна Волкова, врач-косметолог Иль де Ботэ При смене сезонов снижается содержание влаги в коже. Это приводит к неприятной сухости и стянутости, и, если нет коррекции — к избыточной выработке кожного сала (чтобы как раз компенсировать недостаток влаги). А с падением температуры и усилением ветра кожа подвергается интенсивному воздействию внешней среды. Значит, подбирая средства для ухода осенью, важно всеми силами усиливать кожный барьер: увлажнять, укреплять, восстанавливать (при этом избавляя от лишнего!).

Пилинги и скрабы

Конец лета и начало осени — оптимальное время для скрабов и пилингов, так как солнце уже не так вредит коже, а холод еще не начал воздействовать на эпидермис. Обновляющие средства помогут избавиться от омертвевших клеток, улучшить циркуляцию крови и тем самым насытить ткани кислородом. Выбирайте деликатные формулы без абразивных частиц (например, частицы соли могут травмировать кожу!) с натуральными растительными компонентами и кислотами, которые тонизируют и восстанавливают дерму.

Выбор редакции: пилинг SKIN HERO от ERBORIAN.

Масла

Они — источник питания для вашего эпидермиса. В частности, масло шиповника богато витамином C, который выравнивает тон кожи и стимулирует производство строительного белка — коллагена, а в семенах подсолнечника большая концентрация линолевой кислоты, незаменимой для поддержания эластичности кожного покрова. Полезны для лица в осенний период и масла жожоба, авокадо, винограда. Они хорошо снимают воспаления, увлажняют и придают сияние (но не оставляют на Т-зоне нелюбимый всеми блеск). Замечательно масла работают в комбинации с витаминами С и Е. Использовать их нужно утром и вечером, нанося разогретое в ладонях средство массажными движениями на очищенное лицо.

Выбор редакции: масло с антиоксидантами от BLOOR.

Увлажняющие сыворотки

Содержат активные компоненты, растительные экстракты и витамины, которые помогают клеткам и тканям регенерировать и обновляться. Обратите внимание на средства, в составе которых есть гиалуроновая кислота (один из сильнейших увлажняющих ингредиентов — одна молекула притягивает 1000 молекул воды!). Они устраняют сухость, смягчают выраженность пигментации, снимают раздражение и усталую «серость» с лица, а поэтому и с души. Наносите сыворотку на очищенную кожу по направлению от центра к периферии утром и вечером.

Выбор редакции: сыворотка BRIGHT PLUS от CLARINS.