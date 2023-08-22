Ореховое масло, кристаллы сахара и (разумеется!) гиалуронка: главные компоненты летне-осеннего ухода за губами

Растительные экстракты

Это концентрированные вытяжки из растений, которые содержат большое количество полезных веществ. Все они богаты витаминами, способствующими заживлению и защите эпидермиса. Например, шалфей обладает антисептическим и антиоксидантным действием, алоэ вера — увлажняющим и смягчающим , а вишня восстанавливает и омолаживает кожу. Наносить средство с растительным экстрактом лучше перед сном за 5 минут на чистые губы, чтобы микроэлементы хорошо впитались и смогли подействовать в полной мере.

Выбор редакции: маска Cherry Lip Mask от SEPHORA COLLECTION.

Целебные травы

Натуральные лекарства — так можно назвать ряд целебных трав, положительно влияющих на состояние губ. Центелла азиатская восстанавливает естественный барьер кожи, дикая ромашка замедляет процессы старения клеток, а розмарин выступает в роли антиоксиданта и оказывает успокаивающее действие. Особенное внимание в летне-осеннее время стоит обратить на уходовые средства с лакрицей (солодкой), снижающей выработку меланина, которая активизируется под воздействием солнечных лучей. Обратите внимание на препараты с травами и кристаллами сахара — они не только деликатно отшелушивают, но и уменьшают вероятность появления пигментных пятен. Обычно рекомендуется небольшое количество продукта нанести на очищенную кожу, после чего легкими массирующими движениями пройтись по всей поверхности и смыть влажным ватным диском. Такую процедуру достаточно проделывать 2-3 раза в неделю, чтобы не травмировать чувствительную область губ.

Выбор редакции: скраб 7 herbs scrub от ERBORIAN.

Керамиды

Гидролипидная мантия — природный барьер, который защищает кожу от потери влаги и воздействия окружающей среды. Одним из ключевых компонентов этой пленки являются керамиды — особый класс жиров (липидов), благодаря которым кожа сохраняет влагу и выглядит здоровой. А в пост-летний период губы, пережившие жару, особенно нуждаются в восполнении этих микроэлементов. Хорошо, если в составе есть дополнительные компоненты, например пчелиный воск, который создает дополнительный защитный слой и питает клетки. При этом важно грамотно и дозированно наносить эмульсию (читайте инструкции — иногда достаточно 1 капли!) на кожу и контур губ, чтобы восстановить рельеф и предупредить обезвоживание тканей, но не «перегрузить» их. Как правило, использовать средство можно несколько раз в день, но перед нанесением помады важно дождаться, чтобы оно полностью впиталось.

Выбор редакции: крем CELL SHOCK от SWISS LINE.

Редакция напоминает, что косметические средства имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о препарате и необходимости его применения.