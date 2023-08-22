Ореховое масло, кристаллы сахара и (разумеется!) гиалуронка: главные компоненты летне-осеннего ухода за губами

Очевидный, но полезный для напоминания факт: ультрафиолетовые лучи, которые не утрачивают своей опасности от сезона к сезону, и перепады температуры наносят большой ущерб одному из самых чувствительных участков лица — губам. Поэтому, чем ближе время плотных помад, тем внимательнее нужно быть, чтобы не столкнуться с сухостью, шелушением и трещинками! Узнали у врача-эксперта, какие ингредиенты в косметике помогут спокойно пережить переход из лета в осень, и сделали свою подборку спасительных средств.
Татьяна Волкова, врач-косметолог Иль де Ботэ
В конце лета самое важное — восстановить гидролипидный баланс губ после отпуска в жарком климате (или работы в раскаленном городе!), одновременно подготовить их к холодам и никогда (на будущее — даже зимой) не забывать о защите от солнца. Стратегия должна включать в себя комплекс из увлажнения, питания, восстановления и повышения барьерных свойств кожи. Для этого советую подбирать средства с натуральными маслами, гиалуроновой кислотой, растительными компонентами и керамидами.
Натуральные масла
Помогают улучшить структуру губ и сохранить их упругость. Они проникают в глубокие слои кожи, восстанавливают клетки, повышая их защитные функции. Масло жожоба, семян шиповника, лесного ореха или касторовое — выбор за вами. Наиболее эффективно работают средства, в составе которых есть смесь нескольких разных масел. Комбинация таких компонентов создает защитный барьер и интенсивно питает кожу. Масло также дает натуральный полупрозрачный оттенок — хорошее решение для сухих губ, если хочется придать им цвет без нанесения помады.
Выбор редакции: масло-блеск Lip Comfort Oil от Clarins.
Гиалуроновая кислота
Главная способность компонента — сохранение влаги в клетках (что особенно важно в теплый период!) и защита от неблагоприятных внешних факторов, именно поэтому кожа после его использования становится более гладкой. А в сочетании с упомянутыми выше маслами с гиалуроновая кислота работает еще лучше — хорошо заживляет мелкие ранки и блокирует вредное действие UVA-лучей. Кстати, увлажняющие и питательные средства с таким составом можно применять в качестве базы перед нанесением помады и карандаша.
Выбор редакции: бальзам Ultra-Conditioning Lip Balm от ELEMIS.
Растительные экстракты
Это концентрированные вытяжки из растений, которые содержат большое количество полезных веществ. Все они богаты витаминами, способствующими заживлению и защите эпидермиса. Например, шалфей обладает антисептическим и антиоксидантным действием, алоэ вера — увлажняющим и смягчающим , а вишня восстанавливает и омолаживает кожу. Наносить средство с растительным экстрактом лучше перед сном за 5 минут на чистые губы, чтобы микроэлементы хорошо впитались и смогли подействовать в полной мере.
Выбор редакции: маска Cherry Lip Mask от SEPHORA COLLECTION.
Целебные травы
Натуральные лекарства — так можно назвать ряд целебных трав, положительно влияющих на состояние губ. Центелла азиатская восстанавливает естественный барьер кожи, дикая ромашка замедляет процессы старения клеток, а розмарин выступает в роли антиоксиданта и оказывает успокаивающее действие. Особенное внимание в летне-осеннее время стоит обратить на уходовые средства с лакрицей (солодкой), снижающей выработку меланина, которая активизируется под воздействием солнечных лучей. Обратите внимание на препараты с травами и кристаллами сахара — они не только деликатно отшелушивают, но и уменьшают вероятность появления пигментных пятен. Обычно рекомендуется небольшое количество продукта нанести на очищенную кожу, после чего легкими массирующими движениями пройтись по всей поверхности и смыть влажным ватным диском. Такую процедуру достаточно проделывать 2-3 раза в неделю, чтобы не травмировать чувствительную область губ.
Выбор редакции: скраб 7 herbs scrub от ERBORIAN.
Керамиды
Гидролипидная мантия — природный барьер, который защищает кожу от потери влаги и воздействия окружающей среды. Одним из ключевых компонентов этой пленки являются керамиды — особый класс жиров (липидов), благодаря которым кожа сохраняет влагу и выглядит здоровой. А в пост-летний период губы, пережившие жару, особенно нуждаются в восполнении этих микроэлементов. Хорошо, если в составе есть дополнительные компоненты, например пчелиный воск, который создает дополнительный защитный слой и питает клетки. При этом важно грамотно и дозированно наносить эмульсию (читайте инструкции — иногда достаточно 1 капли!) на кожу и контур губ, чтобы восстановить рельеф и предупредить обезвоживание тканей, но не «перегрузить» их. Как правило, использовать средство можно несколько раз в день, но перед нанесением помады важно дождаться, чтобы оно полностью впиталось.
Выбор редакции: крем CELL SHOCK от SWISS LINE.
Редакция напоминает, что косметические средства имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о препарате и необходимости его применения.
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