От маммопластики до IPL-омоложения! 6 эффективных процедур для красивой груди

Почему операции комбинируют?

Гузель Абзалева: «Если в области груди появились растяжки, ткани опустились и в целом не хватает объема (что актуально для молодых мам и женщин старше 50 лет), я предлагаю провести вместе маммопластику и мастопексию (подтяжку груди с помощью удаления излишков кожи и перемещения соска и ареолы в более высокое положение). Комбинированные операции делают грудь не только более полной, высокой и округлой, но и точно сохраняют желаемую форму — работа с кожей помогает исключить эффекты “водопада” (когда молочная железа опускается над имплантом) и “мяча в носке” (когда имплант “падает” в молочную железу). Оптимальный вариант — маммопластика с якорной или Т-образной подтяжкой: этот метод позволяет врачу убрать всю (!) лишнюю ткань и придать груди наиболее правильную форму. Нужно учитывать, что реабилитация в таком случае проходит три месяца, то есть несколько дольше, чем после одной мастопексии, восстановление при которой занимает месяц-полтора. Главные ограничения на эти периоды — исключено ношение любых тяжестей, физические нагрузки и подъем рук на 80 градусов и выше».

Для чего нужен липофилинг?

Гузель Абзалева: «Хирургическая коррекция груди показана не всем — иногда можно обойтись малоинвазивными процедурами. Если нужно увеличить бюст на полразмера (и заодно расправить мелкие морщинки и заломы на коже!) или если есть риск, что импланты не приживутся, я делаю деликатную коррекцию груди собственной подкожно-жировой клетчаткой человека. Отличный эффект дает липофилинг, проведенный с использованием жира, удаленного из проблемной зоны (обычно — бедер): так одновременно грудь становится объемнее, а ноги — изящнее. Специальной подготовки здесь не требуется, но от алкоголя и курения я настоятельно прошу воздерживаться несколько дней (а лучше неделю!) до и после операции. Полностью организм восстановится через 2–3 месяца».

Как помогут инъекции?

Леся Кирсанова: «Один из самых действенных косметологических протоколов бьютификации груди — инъекции “молекул красоты”. Препараты на основе гиалуроновой кислоты (биоревитализанты) восполняют гидрорезерв дермы — уменьшают или устраняют появившиеся из-за сухости морщины (с этим сталкиваются даже молодые женщины до 30 лет!). Оптимальный результат достигается благодаря курсу процедур из 3–5 сеансов 1–2 раза в год. А препараты на основе полимолочной кислоты, например Sculptra, и гидроксиапатита кальция — Radiesse действуют в глубоких слоях кожи, стимулируют естественную выработку коллагена, укрепляют внутреннюю структуру шеи и зоны декольте, восстанавливают ее плотность и разглаживают рельеф. Такие инъекции назначаются, если кожа стала тонкой и дряблой, по явились глубокие поперечные и продольные морщины. Чтобы исправить ситуацию, достаточно 2–3 процедур в течение года, а эффект курса сохраняется до двух лет».