От маммопластики до IPL-омоложения! 6 эффективных процедур для красивой груди

Узнали у петербургских пластических хирургов и косметологов, почему маммопластика — не единственный способ получить бюст а-ля мадам Дюбарри (вы уже смотрели фильм о фаворитке французского короля с Джонни Деппом в роли Людовика XV?) и как стереть возраст (и следы летнего солнца!) с области декольте с помощью лазеров, светолечения и инъекций «молекул красоты».
Врачи-эксперты:
Гузель Абзалева
пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника»
Леся Кирсанова
к. м. н., врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Егор Колесников
пластический хирург клиники ForMe
Как ухаживать за кожей
Леся Кирсанова: «Красивая, подтянутая грудь — далеко не всегда результат генетической лотереи или пластической операции. Все начинается с антиэйдж-профилактики и ежедневного ухода за областью шеи и декольте: кожа здесь нежная, с небольшим количеством сальных желез и подкожно-жировой клетчатки, поэтому она склонна к сухости и дряблости. Со временем недостаток увлажнения и злоупотребление загаром, возрастные изменения и привычка спать на боку приводят к появлению морщин, пигментации, снижению тонуса тканей. Вернуть бюсту внешнюю привлекательность может целый спектр процедур — от пластической хирургии до малоинвазивной инъекционной и аппаратной косметологии».
Когда нужна маммопластика?
Егор Колесников: «Несмотря на расхожее мнение, маммопластика — это не только увеличение груди, но и ее коррекция с помощью имплантов. Операция гармонизирует и размер, и форму, и высоту бюста. Чаще всего я рекомендую ее женщинам, которым необходимо устранить асимметрию, придать объем молочным железам, скорректировать зону ареол. На первой консультации я всегда предлагаю примерить “сайзеры” (имитаторы имплантов), чтобы женщина вживую оценила “новую” грудь. Обычно маммопластика под общей анестезией занимает 45 минут, сложная операция с подтяжкой—до 4 часов. Первичная реабилитация длится около месяца — в это время необходимо носить специальное компрессионное белье, исключить спорт и сон на животе. Сауны и бани нельзя посещать два месяца. Полное восстановление длится до полугода, так что приступать к обычным видам активности и планировать каникулы лучше по согласованию с врачом. Обращаю внимание: через год (в некоторых случаях — через полтора) нужно обязательно прийти к хирургу на контрольный осмотр, чтобы он оценил окончательный результат операции».
Почему операции комбинируют?
Гузель Абзалева: «Если в области груди появились растяжки, ткани опустились и в целом не хватает объема (что актуально для молодых мам и женщин старше 50 лет), я предлагаю провести вместе маммопластику и мастопексию (подтяжку груди с помощью удаления излишков кожи и перемещения соска и ареолы в более высокое положение). Комбинированные операции делают грудь не только более полной, высокой и округлой, но и точно сохраняют желаемую форму — работа с кожей помогает исключить эффекты “водопада” (когда молочная железа опускается над имплантом) и “мяча в носке” (когда имплант “падает” в молочную железу). Оптимальный вариант — маммопластика с якорной или Т-образной подтяжкой: этот метод позволяет врачу убрать всю (!) лишнюю ткань и придать груди наиболее правильную форму. Нужно учитывать, что реабилитация в таком случае проходит три месяца, то есть несколько дольше, чем после одной мастопексии, восстановление при которой занимает месяц-полтора. Главные ограничения на эти периоды — исключено ношение любых тяжестей, физические нагрузки и подъем рук на 80 градусов и выше».
Для чего нужен липофилинг?
Гузель Абзалева: «Хирургическая коррекция груди показана не всем — иногда можно обойтись малоинвазивными процедурами. Если нужно увеличить бюст на полразмера (и заодно расправить мелкие морщинки и заломы на коже!) или если есть риск, что импланты не приживутся, я делаю деликатную коррекцию груди собственной подкожно-жировой клетчаткой человека. Отличный эффект дает липофилинг, проведенный с использованием жира, удаленного из проблемной зоны (обычно — бедер): так одновременно грудь становится объемнее, а ноги — изящнее. Специальной подготовки здесь не требуется, но от алкоголя и курения я настоятельно прошу воздерживаться несколько дней (а лучше неделю!) до и после операции. Полностью организм восстановится через 2–3 месяца».
Как помогут инъекции?
Леся Кирсанова: «Один из самых действенных косметологических протоколов бьютификации груди — инъекции “молекул красоты”. Препараты на основе гиалуроновой кислоты (биоревитализанты) восполняют гидрорезерв дермы — уменьшают или устраняют появившиеся из-за сухости морщины (с этим сталкиваются даже молодые женщины до 30 лет!). Оптимальный результат достигается благодаря курсу процедур из 3–5 сеансов 1–2 раза в год. А препараты на основе полимолочной кислоты, например Sculptra, и гидроксиапатита кальция — Radiesse действуют в глубоких слоях кожи, стимулируют естественную выработку коллагена, укрепляют внутреннюю структуру шеи и зоны декольте, восстанавливают ее плотность и разглаживают рельеф. Такие инъекции назначаются, если кожа стала тонкой и дряблой, по явились глубокие поперечные и продольные морщины. Чтобы исправить ситуацию, достаточно 2–3 процедур в течение года, а эффект курса сохраняется до двух лет».
Как работают лазеры
Леся Кирсанова: «Лазерная шлифовка — отличное средство для обновления кожи декольте. Световой луч проникает в дерму, стимулируя процессы регенерации: повышается тургор, эластичность и гладкость кожи, становятся малозаметными морщины, растяжки, выравнивается рельеф и цвет. На реабилитацию нужно 4–5 дней, а полный курс составляет 3–5 процедур. В последнее время набирают популярность пикосекундные лазеры с фото акустической технологией: они позволяют проводить ремоделирование кожи (альтернативную шлифовке процедуру без прогрева тканей) практически без реабилитации — в среднем восстановление занимает всего два часа! Энергия лазера за одну триллионную долю секунды “долетает” от аппарата до нужного уровня тканей и за счет высокой мощности (которой можно осветить ночной Париж!) стирает любую пигментацию, сужает поры, улучшает рельеф кожи, одномоментно тонизируя и уплотняя ее».
Кому нужна IPL-терапия
Леся Кирсанова: «Убрать пигментацию и уменьшить количество сосудов (которые особенно заметны под тонкой кожей груди) может фотолечение с помощью импульсного света (например, на аппаратах Nordlys и Elos Plus). Курс IPL-терапии состоит из 3–5 процедур, которые я рекомендую проводить в холодное время года — в период восстановления лучше избегать активного солнца. Особенность технологии — в использовании светофильтров, которые позволяют не только работать на поверхности кожи и выравнивать ее цвет, но и направлять лучи глубже — активировать выработку организмом собственных волокон коллагена и эластина, чтобы кожа в зоне декольте стала молодой и упругой».
Главный совет на лето от Гузели Абзалевой.«Не забывайте, что обез воживание, часто вызванное длительным пребыванием на солнце, — одна из основных причин раннего старения лица и тела. Ультрафиолетовые лучи быстро (и заметно!) снижают качество кожи, “выпаривая” из нее влагу и создавая тем самым “солнечные” морщины. Поэтому важно защищать себя кремами с SPF-фильтрами — лучше с показателем защиты 30 и выше, не загорать, когда солнце агрессивнее всего — с 12 до 15 часов, и обязательно закрывать грудь и зону декольте плотной “дышащей” тканью».
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