Микромассаж, азотная плазма и световая терапия: вот лучшие летние процедуры для красоты лица, тела (и души!)

Хедлайнеры лета — аппаратные процедуры на уровне клетки и на частоте ультразвука. Как с их помощью правильно подчеркнуть загар, уменьшить поры, омолодить кожу (и не потратить на это весь отпуск!), узнали у петербургских косметологов.
Врачи-эксперты:
Ирина Стрелкова
врач-косметолог клиники «МЕДИ»
Алина Суворова
врач-косметолог медицинского центра «СМ-Клиника»
Омолодить кожу
Световая терапия Heleo4 использует лучи разного спектра и длины (правильно реагировать на них коже помогает специальный гель-фотосенсибилизатор — «ловец» света), которые активируют регенерацию тканей и очищают эпидермис от старых, поврежденных клеток, стимулируя создание молодых и здоровых.
Алина Суворова: «Универсальная (и это ее главный плюс!) методика омоложения световыми волнами одинаково хороша как для борьбы с мелкими морщинами и птозом, так и для лечения акне, розацеа, атопического дерматита и псориаза. А еще она защищает кожу от фотостарения и сглаживает последствия избыточного УФ-воздействия в виде сухости, стянутости и пигментации (да, наше летнее северное солнце тоже опасно!). Я люблю Heleo4 за отсутствие боли (обычно даже не нужна анестезия) и быстрое восстановление без каких-либо побочных эффектов. Как правило, рекомендую курс из 7–10 ежедневных процедур — этого достаточно, чтобы освежить и выровнять цвет лица. Но если световое лечение нужно для реабилитации после более серьезных эстетических вмешательств — например, лазерной шлифовки или блефаропластики (или даже для подготовки к ним), то количество и частота процедур определяются строго индивидуально».
Запустить регенерацию
Особый газ, насыщенный ионами разного заряда, или азотная плазма энергетически воздействует на дерму, прогревая, но не повреждая ее. За счет повышения температуры в тканях вырабатывается коллаген, запускаются естественные процессы восстановления — кожа становится ровной и матовой (и никаких расширенных жарой пор!).
Алина Суворова: «Процедура хорошо устраняет возрастные изменения от морщинок до начальной стадии птоза верхних век, осветляет пигментные пятна, убирает рубцы и шрамы. За счет бактерицидного действия азотная плазма может даже вылечить такое грибковое заболевание, как микоз кожи! Главное в методике (я использую технологию Neogen) — многофункциональность. Для каждой цели предусмотрен свой режим: для увлажнения и запуска метаболизма — легкое воздействие, для коррекции шрамов и рубцов — более мощное. Продолжительность курса зависит от его задач: чтобы стереть усталость и выровнять цвет лица, обычно достаточно 1–3 процедур с интервалом в месяц, а лечение розацеа и акне требует от 4 до 10 с промежутком в две недели. Во время терапии нет болевых ощущений, максимум —чувствуется легкое тепло, так что применять анестезию в большинстве случаев не нужно и период восстановления минимален».
Убрать сухость
Микромассаж двумя видами ультразвуковых волн вызывает в коже вибрации, которые ускоряют метаболизм и активизируют работу клеток в тканях. Методика дает комбо-эффект — безболезненно устраняет главные «летние» проблемы (обезвоженность и высыпания) и при этом не требует реабилитации после процедур.
Ирина Стрелкова: «С помощью ультразвука можно не только механически убрать с поверхности кожи загрязнения, чешуйки, отмершие клетки, но и насытить ее увлажняющими и питательными компонентами — причем неинвазивным методом, абсолютно без повреждений. А параллельно простимулировать кровоснабжение и регенерацию. В результате уменьшаются морщины и воспаления, цвет лица становится свежим и здоровым. Такой массаж имеет накопительный эффект, поэтому я рекомендую курс минимум из 5 процедур (стандартный протокол — от 6 до 12) два раза в неделю. Это просто маст-хэв после отпуска на пляже — выравнивает тон и восстанавливает гидролипидный баланс кожи, “уставшей” от активного и жаркого солнца».
Освежить цвет
Отшелушивание старых клеток («спасибо« им за серую кожу!) — само по себе полезное средство омоложения. А еще эта процедура повышает эффект от кремов, эссенций, сывороток и любых аппаратных методик. После нее питательные вещества из бьюти-эмульсий, свет, тепло и другие полезные энергии быстрее и глубже проникают в здоровые ткани.
Ирина Стрелкова: «С возрастом способность организма к “самоочищению” снижается — растет наслоение старых клеток в эпидермисе, и он утолщается. Поэтому лицо выглядит тусклым. Пилинги (от англ. peel — "скоблить", "снимать шелуху") или удаление ороговевшего слоя кожи специальными средствами с фруктовыми или AHA-кислотами (гликолевой, трихлоруксусной) и сильным антиоксидантом-витамином С очищают, “облегчают” и подтягивают кожу, выравнивают ее поверхность, сокращают поры, придают здоровый блеск и легкий румянец. Летом от городской пыли и жары спасают миндальный и пировиноградный пилинги — одни из самых щадящих по своей формуле: они хорошо переносятся даже склонной к аллергии и высыпаниям, гиперчувствительной кожей».
Скорректировать силуэт
Дерматония (массаж на аппарате со специальными тефлоновыми шариками) ускоряет обмен веществ, кровообращение и насыщение тканей кислородом: жир расщепляется быстрее и лишняя влага в организме не задерживается. Технология справится и со вторым подбородком, и со «спасательным кругом» на талии, и с «ушками» на бедрах, так что подготовиться к пляжу можно в самые сжатые сроки.
Ирина Стрелкова: «Рефлексогенный массаж с созданием переменного вакуума (отрицательного давления) роликами разного диаметра заметно улучшает микроциркуляцию и клеточное питание как в верхнем, так и в глубоких слоях кожи. После процедуры я отмечаю выраженный эффект лимфодренажа и лифтинга — с лица и тела как будто бы спадает лишний объем; скулы, “угол молодости”, шея и силуэт в целом становятся более четко очерченными, кожа — гладкой, плотной и эластичной (это особенно радует тех, кто борется с целлюлитом). Массаж любой зоны я советую проводить не меньше 5 раз (точное число определяется индивидуально), дважды в неделю».
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