Микромассаж, азотная плазма и световая терапия: вот лучшие летние процедуры для красоты лица, тела (и души!)

Омолодить кожу

Световая терапия Heleo4 использует лучи разного спектра и длины (правильно реагировать на них коже помогает специальный гель-фотосенсибилизатор — «ловец» света), которые активируют регенерацию тканей и очищают эпидермис от старых, поврежденных клеток, стимулируя создание молодых и здоровых.

Алина Суворова: «Универсальная (и это ее главный плюс!) методика омоложения световыми волнами одинаково хороша как для борьбы с мелкими морщинами и птозом, так и для лечения акне, розацеа, атопического дерматита и псориаза. А еще она защищает кожу от фотостарения и сглаживает последствия избыточного УФ-воздействия в виде сухости, стянутости и пигментации (да, наше летнее северное солнце тоже опасно!). Я люблю Heleo4 за отсутствие боли (обычно даже не нужна анестезия) и быстрое восстановление без каких-либо побочных эффектов. Как правило, рекомендую курс из 7–10 ежедневных процедур — этого достаточно, чтобы освежить и выровнять цвет лица. Но если световое лечение нужно для реабилитации после более серьезных эстетических вмешательств — например, лазерной шлифовки или блефаропластики (или даже для подготовки к ним), то количество и частота процедур определяются строго индивидуально».

Запустить регенерацию

Особый газ, насыщенный ионами разного заряда, или азотная плазма энергетически воздействует на дерму, прогревая, но не повреждая ее. За счет повышения температуры в тканях вырабатывается коллаген, запускаются естественные процессы восстановления — кожа становится ровной и матовой (и никаких расширенных жарой пор!).

Алина Суворова: «Процедура хорошо устраняет возрастные изменения от морщинок до начальной стадии птоза верхних век, осветляет пигментные пятна, убирает рубцы и шрамы. За счет бактерицидного действия азотная плазма может даже вылечить такое грибковое заболевание, как микоз кожи! Главное в методике (я использую технологию Neogen) — многофункциональность. Для каждой цели предусмотрен свой режим: для увлажнения и запуска метаболизма — легкое воздействие, для коррекции шрамов и рубцов — более мощное. Продолжительность курса зависит от его задач: чтобы стереть усталость и выровнять цвет лица, обычно достаточно 1–3 процедур с интервалом в месяц, а лечение розацеа и акне требует от 4 до 10 с промежутком в две недели. Во время терапии нет болевых ощущений, максимум —чувствуется легкое тепло, так что применять анестезию в большинстве случаев не нужно и период восстановления минимален».