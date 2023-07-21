4 главных вопроса о ринопластике – отвечает пластический хирург

Почему 3D-визуализация не работает?

Сейчас перед операцией часто предлагают сделать 3D-визуализацию внешности и увидеть, как будет смотреться на лице «новый» нос. Я считаю, что это больше инструмент продажи медицинской услуги. Показать будущую форму носа в объеме непросто: компьютер не сможет учесть все нюансы строения лица, которые есть в реальности, — и на экране окажется неправдоподобное изображение. Поэтому в первую очередь рекомендую смотреть на опыт хирурга: фото работ до и после скажут о его квалификации гораздо больше. Обязательно поговорите с врачом, узнайте, специализируется ли он (и как давно!) именно на ринопластике, уточните, какой тип операции вам предлагают и какого результата ожидать.

Некоторые думают, что нос можно изменить как угодно, например, сделать невероятно тонким, маленьким или острым. Это не так — абсолютно любой вид можно придать пластилину, а лицо — это живая ткань с определенными особенностями, и полностью его поменять без риска осложнений нельзя.

Операция оставит следы?

Ринопластика — общее слово для разных по методикам операций, которые нужны, чтобы сделать нос гармоничным. Это и «открытая», и «закрытая» ринопластика, и септопластика, которую делают не по эстетическим, а по медицинским показаниям — чтобы исправить искривление перегородки и улучшить дыхание. Технологию подбираем индивидуально: на первом приеме обсуждаем беспокоящие человека проблемы, способы их устранения, эстетический результат.