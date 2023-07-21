4 главных вопроса о ринопластике – отвечает пластический хирург

Кто в 2023 году отвечает за идеальный профиль — искусственный интеллект или врач? Можно ли делать операцию летом? Рассказывает пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА» Виталий Горбань.
Почему 3D-визуализация не работает?
Сейчас перед операцией часто предлагают сделать 3D-визуализацию внешности и увидеть, как будет смотреться на лице «новый» нос. Я считаю, что это больше инструмент продажи медицинской услуги. Показать будущую форму носа в объеме непросто: компьютер не сможет учесть все нюансы строения лица, которые есть в реальности, — и на экране окажется неправдоподобное изображение. Поэтому в первую очередь рекомендую смотреть на опыт хирурга: фото работ до и после скажут о его квалификации гораздо больше. Обязательно поговорите с врачом, узнайте, специализируется ли он (и как давно!) именно на ринопластике, уточните, какой тип операции вам предлагают и какого результата ожидать.
Некоторые думают, что нос можно изменить как угодно, например, сделать невероятно тонким, маленьким или острым. Это не так — абсолютно любой вид можно придать пластилину, а лицо — это живая ткань с определенными особенностями, и полностью его поменять без риска осложнений нельзя.
Операция оставит следы?
Ринопластика — общее слово для разных по методикам операций, которые нужны, чтобы сделать нос гармоничным. Это и «открытая», и «закрытая» ринопластика, и септопластика, которую делают не по эстетическим, а по медицинским показаниям — чтобы исправить искривление перегородки и улучшить дыхание. Технологию подбираем индивидуально: на первом приеме обсуждаем беспокоящие человека проблемы, способы их устранения, эстетический результат.
Виталий Горбань
пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Чаще всего для придания симметрии, коррекции спинки носа и «сглаживания» горбинки я делаю закрытую структурную ринопластику. Эта (одна из самых деликатных во всей пластической хирургии!) операция проводится с максимальным сохранением анатомии лица и с использованием собственных (биосовместимых, не вызывающих отторжения и не зависящих от импорта!) хрящевых трансплантатов. Она проходит строго под общей анестезией, не требует длительной реабилитации и не оставляет заметных швов — ведь врач работает через внутриносовые доступы.
Доктор, а это больно?
Восстановление после ринопластики не слишком длительное: лангету врач снимет примерно через неделю, а синяки под глазами пройдут спустя 7–10 дней. Это время лучше провести в домашнем режиме, не забывать про контрольные осмотры и терапию (обычно это обезболивающие препараты и сосудосуживающие капли, чтобы было легче дышать). Сложностей с дыханием в период реабилитации не будет (если только организм человека не предрасположен к рубцеванию в полости носа — но и это не критично). Переживать из-за небольшой заложенности, которая чувствуется в первое время, не нужно, это нормальная индивидуальная особенность тканей, которая не влияет на результат операции.
Полное восстановление в среднем занимает три месяца — горячие ванны, бани и алкоголь на это время лучше поставить на паузу, а во время отпуска и активного загара пользоваться SPF-средствами и чаще отдыхать в тени.
Правда ли, что нос станет хрупким?
Идеальный (и правильный!) итог ринопластики, который сохраняется навсегда, — аккуратные ноздри, ровный и симметричный нос с прямо направленным кончиком, который гармонично вписывается в пропорции лица. Конструкция носа восстановится через месяц-полтора после операции — а значит, он не «съедет», не станет более хрупким, не сломается о подушку (это один из главных страхов, как ни удивительно!) и останется таким, каким врачего сделал. От человека сохранность результата, конечно, тоже зависит: в течение нескольких недель после операции нельзя заниматься любым контактным спортом и носить очки — необходимо исключить риск травм и давление на переносицу (и весь носовой скелет!), пока ткани восстанавливаются.
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