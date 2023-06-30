Вот самые эффективные (и эффектные!) способы навсегда расстаться со вторым подбородком

Чтобы устранить лишний объем в подчелюстной (на медицинском — субментальной) зоне, петербургские пластические хирурги способы на все. Рассказываем, в каких случаях подходит липосакция, в каких — платизмопластика, в чем разница между фейс- и SMAS -лифтингом и когда процедуры лучше совместить.
Врачи-эксперты:
Сергей Брагилев
пластический хирург клиники GRANDMED
Александр Давыдов
заведующий отделением пластической хирургии, пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника»
Артур Христенко
пластический хирург, врач-косметолог клиники DEGA
Валерия Шипунова
пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
А что вообще такое второй подбородок?
Александр Давыдов: «Вторым подбородком принято называть локальное жировое отложение и обвисание кожи в подчелюстной зоне. Часто люди думают, что оно появляется только с возрастом, когда замедляется метаболизм, а ткани лица теряют эластичность и опускаются. На самом деле проблема может обнаружиться даже в юности! Факторы риска самые разные: и анатомические особенности строения лица, и резкие колебания веса, и наследственная предрасположенность, и даже плохая осанка или неправильная подушка!»
Сергей Брагилев: «У многих в зоне шеи у лица есть "жировая ловушка" — в таких местах организм накапливает запасы, и даже при сильном похудении избавиться от жира в них непросто. Влияет на появление второго подбородка и состояние кожи, подкожно- жировой клетчатки и мышечного слоя. Определив, что именно не в порядке, можно выбрать подходящую процедуру, которая позволит решить проблему».
Кому подойдет липосакция?
Александр Давыдов: «Чаще всего липосакцию рекомендуют молодым людям, до 35 лет, у которых дефект связан с неравномерным или избыточным жировым отложением в зоне нижней челюсти. Все дело в том, что эффект от процедуры будет заметен только при достаточно эластичной и упругой коже».
Валерия Шипунова: «Операция проходит так: избыток подкожно-жировой клетчатки мы удаляем с помощью специальной канюли через небольшие (до 5 миллиметров!) надрезы за ушами и под подбородком, тем самым создавая туннели соединительной ткани, которые сокращаются и подтягивают шейно-подбородочную зону. Процедура выполняется строго под общей анестезией — а если человеку она не подходит, то операция противопоказана».
Сергей Брагилев: «После липосакции накладывается компрессионная повязка, благодаря чему кожа, из-под которой убрали жир, как бы "придавливается" и "приклеивается" к тканям. Это в том числе помогает сформировать молодую и четкую линию шеи».
Валерия Шипунова: «Что касается замены липосакции лазерным липолизом (неинвазивной косметологической процедурой, при которой жировые клетки расщепляются в процессе прогревания дермы) — на мой взгляд, эта технология не дает такого же четкого результата, как операция».
Когда нужно платизмопластика
Артур Христенко: «За подтяжкой платизмы (подкожной мышцы шеи) обычно обращаются люди от 40 лет и старше, так как с возрастом ткань, соединяющая ее с кожей, становится рыхлой и приводит к обвисанию. Поэтому липосакция тут не поможет, а хирургам надо работать с мышечным слоем, убирать кольца Венеры и брыли».
Александр Давыдов: «Платизмопластика — омолаживающая хирургическая процедура, которая поднимает мягкие ткани и тонкий слой мышц, расположенных по обеим сторонам шеи. Операция увеличивает четкость линий от угла челюсти до подбородка, восстанавливает эстетику лица и устраняет второй подбородок, возникший из-за птоза».
Сергей Брагилев: «Если проблемы связаны с возрастной потерей упругости кожи, платизму подтягивают вбок (встаньте у зеркала и попробуйте руками "натянуть" шею вверх и в сторону — и увидите, как изменилась нижняя треть лица!). А если у человека вдобавок короткая и объемная шея, тогда показана срединная платизмопластика с воздействием на мышцы сбоку и по центру — для получения максимального тонуса кожи и создания красивого шейно-подбородочного угла».
Что работает в комплексе
Сергей Брагилев: «Если внешний вид беспокоит из-за жирового отложения в области подбородка и невыраженной нижней челюсти, из-за которой профиль "сглаживается" и ткани лица теряют тонус, я предлагаю совместить вышеперечисленные процедуры с увеличивающей пластикой подбородка — ментопластикой. Это позволяет одновременно удалить лишние объемы, подтянуть кожу и гармонизировать лицо, а результат сохранится навсегда, ведь подбородок уже не уменьшится».
Александр Давыдов: «Для полноценного омоложения, когда контуры лица опустились, прорезались глубокие морщины, появились складки у рта, брыли и второй подбородок, подойдет комбинация платизмопластики, липосакции и хирургического фейслифтинга, при котором удаляются излишки мягких тканей. Вместе они дают более органичный результат».
Артур Христенко: «Для комплексной проработки проблем, которые затронули лицо и шею (обычно это актуально в возрасте 40–50 лет), я использую свой авторский метод ESP Lifting, включающий платизмопластику, глубокий хирургический SMAS-лифтинг на уровне мышечно-апоневротического слоя кожи и малоинвазивное эндоскопическое омоложение — при таком сочетании учитываются все нюансы положения и состояния тканей (и их слоев!). Так за одну операцию (и один наркоз!) мы устраняем все несовершенства и следы возраста: процедура снимает тяжесть и усталость с лица, раскрывает взгляд, поднимает скулы, убирает носогубные складки и брыли, возвращает шее стройность, упругость и ровный рельеф. Визуальных следов вмешательства практически не остается — разрезы "прячутся" со стороны слизистой рта и в зоне волосистой части головы. Первичная реабилитация после операции занимает месяц, а полная — около полугода, при этом результат сохраняется минимум на 10–15 лет».
Как поддержать (и удержать!) эффект
Сергей Брагилев: «Ускорить восстановление и усилить эффект пластической операции можно с помощью косметологических методов. Например, когда я выполняю фейслифтинг, параллельно со мной работает коллега, который проводит неинвазивную лазерную шлифовку лица, — эта вспомогательная процедура вызывает приток крови и способствует быстрой регенерации тканей, выравнивает рельеф кожи и сужает поры».
Александр Давыдов: «Рекомендую обратить внимание на LPG-массаж лица — он повышает тонус мышц, усиливает кровообращение, оказывает дренажный эффект, и инъекции углекислого газа (карбокситерапию), которые снимают отечность, тонизируют кожу и ускоряют расщепление жира. Начать курс можно примерно через месяц после операции — когда сняты швы, а хирург оценил процесс восстановления и дал свое разрешение на дополнительные процедуры».
Валерия Шипунова: «Практика показывает, что в реабилитационном периоде хорошо помогают микротоковая терапия и фейсбилдинг, которые повышают интенсивность лимфооттока и схождения послеоперационных отеков, а также процедуры по поддержанию тургора кожи — биоревитализация и мезотерапия. Также важно быть в стабильном весе, следить за гормонами, поэтому я советую не пренебрегать занятиями спортом и регулярными обследованиями у эндокринолога».
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