Вот самые эффективные (и эффектные!) способы навсегда расстаться со вторым подбородком

А что вообще такое второй подбородок?

Александр Давыдов: «Вторым подбородком принято называть локальное жировое отложение и обвисание кожи в подчелюстной зоне. Часто люди думают, что оно появляется только с возрастом, когда замедляется метаболизм, а ткани лица теряют эластичность и опускаются. На самом деле проблема может обнаружиться даже в юности! Факторы риска самые разные: и анатомические особенности строения лица, и резкие колебания веса, и наследственная предрасположенность, и даже плохая осанка или неправильная подушка!»

Сергей Брагилев: «У многих в зоне шеи у лица есть "жировая ловушка" — в таких местах организм накапливает запасы, и даже при сильном похудении избавиться от жира в них непросто. Влияет на появление второго подбородка и состояние кожи, подкожно- жировой клетчатки и мышечного слоя. Определив, что именно не в порядке, можно выбрать подходящую процедуру, которая позволит решить проблему».

Кому подойдет липосакция?

Александр Давыдов: «Чаще всего липосакцию рекомендуют молодым людям, до 35 лет, у которых дефект связан с неравномерным или избыточным жировым отложением в зоне нижней челюсти. Все дело в том, что эффект от процедуры будет заметен только при достаточно эластичной и упругой коже».

Валерия Шипунова: «Операция проходит так: избыток подкожно-жировой клетчатки мы удаляем с помощью специальной канюли через небольшие (до 5 миллиметров!) надрезы за ушами и под подбородком, тем самым создавая туннели соединительной ткани, которые сокращаются и подтягивают шейно-подбородочную зону. Процедура выполняется строго под общей анестезией — а если человеку она не подходит, то операция противопоказана».

Сергей Брагилев: «После липосакции накладывается компрессионная повязка, благодаря чему кожа, из-под которой убрали жир, как бы "придавливается" и "приклеивается" к тканям. Это в том числе помогает сформировать молодую и четкую линию шеи».

Валерия Шипунова: «Что касается замены липосакции лазерным липолизом (неинвазивной косметологической процедурой, при которой жировые клетки расщепляются в процессе прогревания дермы) — на мой взгляд, эта технология не дает такого же четкого результата, как операция».