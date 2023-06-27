Ботокс, коллаген, гиалуронка и плацента: как действуют 6 самых эффективных уколов красоты?

Узнали у петербургских косметологов, по какому принципу работают филлеры и почему врачи делают ставку на «родные» для человека составы: плазму, комплексы аминокислот, протеинов и пептидов.
Ботокс
Дети природы — бактерии Clostridium botulinum — вырабатывают белок нейротоксина типа А. Ученые-биотехнологи очищают вещество, и получается один из самых универсальных продуктов красоты: избавляет и от морщин (даже от самых мелких и только «намечающихся» — такую процедуру с применением препарата низкой концентрации называют baby botox!), и от болей в спине после восьмичасового дня в офисе.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Благодаря миорелаксирующему (значит, расслабляющему и сохраняющему подвижность мышц!) действию ботулотоксина уменьшается нагрузка на кости лицевого скелета. Они первыми реагируют на процессы старения и истончаются, так что инъекции — хорошая превент- и антиэйдж-терапия. Ботулинотерапия практически не имеет противопоказаний, а чаще всего назначается пациентам с мышечным морфотипом, когда появляются глубокие мимические морщины. Курс, как правило, составляет 4–6 месяцев. Кстати, препарат применяют не только в эстетической медицине: в неврологии им лечат головные боли, мигрени и гипертонус триггерных зон, например трапециевидной мышцы, которая часто “зажата” у IT-специалистов и других людей, много работающих за компьютером в полусогнутом положении. А стоматологи- ортопеды используют его, чтобы снять напряжение жевательных мышц, например, когда выравнивают зубной ряд брекет- системами».
Плазма
Чудо-средство получают из собственной крови человека: «прогоняют» в специальных пробирках через центрифугу, а после используют для инъекций. Такие «уколы красоты» восстанавливают кожу, волосы (и не только!): плазма содержит максимальное количество клеток-регенераторов — тромбоцитов. Они запускают процессы роста: начинают вырабатываться коллаген и гиалуроновая кислота, строятся новые волокна ткани, активируется противовоспалительная функция.
Григорий Ибрагимов
врач-миколог, дерматовенеролог, косметолог, трихолог медицинского центра «СМ-Клиника»
«Плазмо- или PRP-терапия стала уже классикой: она подходит людям старше 18 лет, не вызывает отторжения и решает самые разные, в том числе эстетические, проблемы. Нормализует работу сальных желез, сужает поры, разглаживает морщины, возвращает лицу красивый ровный цвет, ускоряет заживление после операций, дает быстрый и долгосрочный эффект “кожи как у младенца”. Инъекции плазмы результативны при лечении алопеции (выпадения волос). Методика активно используется и в других сферах медицины: травматологи с ее помощью восстанавливают связки спортсменов, офтальмологи проводят лечение роговицы, а стоматологи применяют в комплексной терапии болезней десен».
Коллаген
Этот белок — строительный протеин, который обеспечивает прочность большинства тканей в организме и отвечает за молодость кожи (упругость и способность к самовосстановлению!). Косметологи стимулируют выработку коллагена инъекциями, а еще его включают в состав косметики и БАДов.
Елена Панова
врач-косметолог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic
«С возрастом в коже становится все меньше собственного коллагена — отсюда снижение эластичности, дряблость, морщины и растяжки. Вернуть ее “в форму” помогают инъекционные препараты на основе микрочастиц коллагена I типа: например, итальянский биорепарант Nithya и российские “Коллост”, “Коллост micro” и “Сферогель”. Для усиления эффекта их можно дополнить фототерапией, игольчатым RF-лифтингом, ультразвуковым SMAS-лифтингом и лазерной шлифовкой лица. А для поддержки мышц, костей и суставов используется пищевой гидролизированный коллаген животного происхождения: он состоит из коротких цепей аминокислот, быстро всасывается и растворяется и поэтому легко усваивается клетками. Обычно его дополняют препаратами витамина С и гиалуроновой кислоты — это дает мощный укрепляющий иммунитет результат».
Плацента
Средства из плаценты (обычно используют животную!) насыщены аминокислотами, антиоксидантами и регуляторными пептидами — поэтому легко снимают воспаление, выравнивают текстуру и цвет кожи, повышают ее эластичность и в целом успешно справляются с самыми разными поломками организма. Например, останавливают постковидное облысение!
Таисия Пешина
врач-косметолог-эстетист клиники медицинской косметологии A3BEAUTE
«Плацентарные препараты эффективны в виде инъекций по самым разным показаниям: от укрепления иммунитета до лечения печени и детокса. Я часто назначаю их для восстановления после операций, агрессивных косметологических воздействий, в комплексной терапии выпадения волос, комбинированном лечении герпеса и атопического дерматита. В зависимости от препарата и цели, курс может состоять из двух-трех процедур в неделю продолжительностью до четырех недель. А еще из плаценты делают косметику: кремы, лосьоны и маски хорошо избавляют от пигментации, подходят для терапии сосудистых и воспалительных изменений, потери упругости и тонуса кожи».
Гиалуроновая кислота
Это максимально естественный для человека элемент — гиалуронка есть во всех органах и тканях нашего тела, она притягивает молекулы воды и отвечает за увлажнение. С возрастом ее запасы истощаются: отсюда сухость кожи, заломы, сероватый, «уставший» оттенок лица и плюс 10 лет к возрасту. Восполняют нехватку стратегически важного вещества с помощью инъекций.
Виктория Рузанкина
врач-косметолог клиники «МЕДИ на Академической»
«Гиалуроновая кислота — главный компонент бьюти-“наполнителей” (филлеров). Мы подбираем оптимальный гелеобразный препарат и вводим его под кожу, компенсируя утраченные объемы тканей, заполняя морщины разной глубины, разглаживая рубцы и постакне. Комплексная методика контурной пластики Full Face комбинирует филлеры разной плотности и вязкости, позволяя за один (!) прием заметно омолодить лицо. А бланч-технология (когда препараты вводятся в максимально поверхностный слой кожи) мягко устраняет самые мелкие морщинки на лице и шее, при этом не травмируя ткани и сохраняя естественную мимику человека. Большой плюс филлеров в том, что даже когда примерно через год препарат полностью выводится из тканей (не оставляя на коже следов!), морщины не возвращаются к исходному состоянию, становясь менее глубокими. Еще благодаря таким инъекциям запускается синтез собственной гиалуроновой кислоты, что заметно повышает качество кожи. За две-три проц едуры можно создать отсроченный положительный эффект на 5–6 лет».
Сочетание методик
Монотерапия (когда вы используете только одно средство) сегодня встречается все реже: косметологи предпочитают работать сразу по нескольким направлениям, комбинировать методики (некоторые процедуры усиливают эффект друг друга и пролонгируют результат!) и использовать разные продукты красоты — от ботокса и кислот до витаминных и пептидных составов.
Неля Тафришьян
врач-дерматовенеролог, косметолог центра актуальной косметологии и эстетики Eligo
«Важно, чтобы врач корректно сочетал методики: тогда главная задача —“выглядеть моложе” — будет решена. Например, ботокс хорошо снимает напряжение с мускулатуры и разглаживает кожу, но не улучшает ее качество. Пролонгировать эстетический результат, полученный от инъекций, можно, воздействуя на плотность кожи с помощью препаратов гиалуроновой кислоты: филлеры создают механическое сопротивление в мягких тканях, заполняют сформированный залом и увлажняют. Такая комбинация средств подходит для пациентов старше 35 лет, а более молодым я рекомендую дополнить использование ботокса безынъекционной мезотерапией коктейлями из аминокислот, пептидов и витаминов, газожидкостным пилингом или гидропилингом. Назначая любую процедуру, нужно учесть возраст человека, степень упругости кожи, равномерность ее цвета, наличие или отсутствие пигментации, расширенных капилляров, новообразований, морщин и составить индивидуальный план работы».
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