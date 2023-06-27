Ботокс, коллаген, гиалуронка и плацента: как действуют 6 самых эффективных уколов красоты?

Ботокс

Дети природы — бактерии Clostridium botulinum — вырабатывают белок нейротоксина типа А. Ученые-биотехнологи очищают вещество, и получается один из самых универсальных продуктов красоты: избавляет и от морщин (даже от самых мелких и только «намечающихся» — такую процедуру с применением препарата низкой концентрации называют baby botox!), и от болей в спине после восьмичасового дня в офисе.

Суна Казиханова главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс» «Благодаря миорелаксирующему (значит, расслабляющему и сохраняющему подвижность мышц!) действию ботулотоксина уменьшается нагрузка на кости лицевого скелета. Они первыми реагируют на процессы старения и истончаются, так что инъекции — хорошая превент- и антиэйдж-терапия. Ботулинотерапия практически не имеет противопоказаний, а чаще всего назначается пациентам с мышечным морфотипом, когда появляются глубокие мимические морщины. Курс, как правило, составляет 4–6 месяцев. Кстати, препарат применяют не только в эстетической медицине: в неврологии им лечат головные боли, мигрени и гипертонус триггерных зон, например трапециевидной мышцы, которая часто “зажата” у IT-специалистов и других людей, много работающих за компьютером в полусогнутом положении. А стоматологи- ортопеды используют его, чтобы снять напряжение жевательных мышц, например, когда выравнивают зубной ряд брекет- системами».

Плазма

Чудо-средство получают из собственной крови человека: «прогоняют» в специальных пробирках через центрифугу, а после используют для инъекций. Такие «уколы красоты» восстанавливают кожу, волосы (и не только!): плазма содержит максимальное количество клеток-регенераторов — тромбоцитов. Они запускают процессы роста: начинают вырабатываться коллаген и гиалуроновая кислота, строятся новые волокна ткани, активируется противовоспалительная функция.