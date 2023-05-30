DNA-терапия для волос, 4D-омоложение и контурная пластика: 5 лучших антиэйдж процедур от петербургских косметологов

Узнали, какие протоколы красоты использовать, чтобы сочетать коррекцию возрастных изменений, бьютификацию, обезболивание и даже снятие нервного напряжения в одном флаконе. От аутоплазмотерапии до полинуклеотидных коктейлей: наш список заменит вам чек-лист на весну, лето, осень, зиму и опять весну.
Почему всем нужна музыкотерапия?
Рушель Блаво
главный врач медицинского центра Versailles
Музыка может влиять не только на психоэмоциональное, но и на физическое здоровье человека. У каждого органа есть восприимчивость к звуковым вибрациям: гитара нормализует кровяное давление и сердечный ритм, клавишные успокаивают желудок, а арфа воздействует на легкие. Есть мелодии, способные снижать главный фактор старения — стресс, вместе с его частными проявлениями — тревожностью, высоким давлением и раздражением. А значит, для каждого состояния можно найти и подобрать музыку, которая в сочетании с методами традиционной медицины будет воздействовать на организм благоприятным образом. На основе этих знаний почти 30 лет назад появилась моя авторская методика — музыкотерапия. Ею я дополняю все косметологические процедуры в нашей клинике: от лазерной шлифовки до миостимуляции тела, а еще использую музыку как обезболивающее средство, если у пациента есть аллергия на анестетики..
Когда полезна аутоплазмотерапия?
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Запустить процесс омоложения можно с помощью инъекций плазмы собственной крови. Метод плазмотерапии активно используют косметологи, стоматологи и трихологи — с помощью специальной центрифуги из крови пациента выделяется концентрат, максимально насыщенный тромбоцитами (клетками роста, заживления и регенерации!), который стимулирует синтез основных строительных молекул организма: коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Благодаря естественным восстановительным процессам перестают выпадать волосы, уменьшаются рубцы и растяжки, смягчаются и исчезают следы акне, разглаживаются морщины, выравниваются тон и рельеф кожи, улучшается ее водный баланс. Плазмотерапия не вызывает аллергии или отторжения, ее можно сочетать с другими омолаживающими процедурами, а эстетический и терапевтический эффект виден после одного применения (но если пройти полный курс из 5–7 процедур с интервалом 7–14 дней, результат только усилится!).
Что может исправить контурная пластика?
Оксана Кошельник
врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Эта процедура используется для бьютификации и коррекции возрастных изменений: с помощью филлеров мы восполняем недостаточный объем в средней трети лица, зоне подбородка, углах нижней челюсти, уменьшаем выраженность морщин и заломов. Важная задача косметолога — сохранить индивидуальность черт лица пациента! С помощью контурной пластики мы «омолаживаем» даже мочки ушей: из-за возрастных изменений и частого ношения тяжелых украшений они теряют свою форму. В зависимости от необходимого эффекта используются средства на основе гиалуроновой кислоты разной концентрации и плотности, а при высоком риске отечности — препарат на основе гидроксиапатита кальция Radiesse, который стимулирует синтез нового коллагена. Исходя из зоны коррекции и того, насколько сильно в ней выражены изменения, врач выбирает разные объемы филлеров, их комбинации по плотности и оптимальный для инструмент — иглу или канюлю. Эффект после контурной пластики сохраняется на 12–15 месяцев.
Кому подходит 4D-лазерное омоложение?
Елена Мамонтова
врач дерматолог-косметолог клиники GRANDMED
Для того чтобы достаточно быстро, безболезненно и без долгой ре абилитации восполнить объемы, сделать кожу упругой и эластичной, убрать мелкую сетку морщин и выровнять цвет лица, я рекомендую своим пациентам 4D-лазерное омоложение (можно начинать с 30 лет — для профилактики старения!). Этот аппаратный неинвазивный фейслифтинг состоит из четырех программ и воздействует лазером на кожу лица снаружи и в полости рта. Световой луч послойно прогревает все слои дермы, благодаря чему происходит полная фототермическая реконструкция тканей, восстанавливается тургор кожи, улучшаются ее тонус и плотность, стимулируется образование собственного коллагена (как биоревитализация, но без уколов!). А на завершающем этапе происходит полировка верхнего слоя эпидермиса — для сияния! Эффект будет виден даже после одной процедуры, но оптимальный курс — 3 сеанса с интервалом не менее месяца. Строгого запрета на проведение 4D-омоложения летом нет, но важно проконсультироваться с врачом, запастись средствами от УФ-излучения и учесть, что реабилитация длится несколько дней.
Как работает DNA-терапия для волос?
Алена Романова
дерматовенеролог, косметолог, трихолог медицинского центра «СМ-Клиника»
Чтобы сделать волосы густыми и блестящими, как в молодости, мы применяем мезотерапию: инъекции витаминов, микроэлементов, пептидов и аминокислот в кожу головы. При выпадении волос я использую «коктейли» с молекулой DNA — сильнейшим стимулятором роста. От первых двух процедур не стоит ждать заметного результата, а вот после четырех можно смело настраиваться на впечатляющий эффект. Первое, что станет заметным — увлажненность. Препарат содержит гиалуроновую кислоту: всего одна ее молекула притягивает до двухсот молекул воды! Как результат — напитанная кожа, без сухости и шелушения. Но и это еще не всё. После четырех недель терапии волосы выпадают гораздо меньше, а спустя 2–3 месяца начинают расти новые. В зависимости от выраженности проблемы может потребоваться курс мезотерапии от 5 до 15 процедур.
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