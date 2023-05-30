DNA-терапия для волос, 4D-омоложение и контурная пластика: 5 лучших антиэйдж процедур от петербургских косметологов

главный врач медицинского центра Versailles

Музыка может влиять не только на психоэмоциональное, но и на физическое здоровье человека. У каждого органа есть восприимчивость к звуковым вибрациям: гитара нормализует кровяное давление и сердечный ритм, клавишные успокаивают желудок, а арфа воздействует на легкие. Есть мелодии, способные снижать главный фактор старения — стресс, вместе с его частными проявлениями — тревожностью, высоким давлением и раздражением. А значит, для каждого состояния можно найти и подобрать музыку, которая в сочетании с методами традиционной медицины будет воздействовать на организм благоприятным образом. На основе этих знаний почти 30 лет назад появилась моя авторская методика — музыкотерапия. Ею я дополняю все косметологические процедуры в нашей клинике: от лазерной шлифовки до миостимуляции тела, а еще использую музыку как обезболивающее средство, если у пациента есть аллергия на анестетики..