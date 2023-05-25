Вечная юность! 4 уникальные пластические операции, которые освежают лицо и тело

Рассказываем, к каким хирургам стоит записаться за самым актуальным преображением (сохранить вашу естественную красоту на максимально длительный срок!) и при чем здесь липомоделирование, эндоскопическая подтяжка и сохраняющая ринопластика.
Липомоделирование
Убрать лишний жир и помолодеть одновременно
Одна из самых малотравматичных процедур в пластической хирургии гармонизирует контуры лица и тела с помощью собственного жира. Излишки берут с бедер, ягодиц или живота и после обработки и очистки вводят в проблемные зоны, восполняя недостаток объема. Преимущества такого «филлера» в том, что он хорошо адаптируется, не рассасывается и остается навсегда.
Денис Агапов
главный врач, пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA
«С возрастом объем подкожного жира уменьшается и ткани как бы провисают: особенно это заметно в зоне скул, век и носослезки и на руках — от плеча до локтя. Чтобы “расправить” кожу, сделав ее свежей и молодой, устранить дряблость, избавиться от морщин, замаскировать рубцы или растяжки, я использую технику липомоделирования. Операция проводится без разрезов и не требует наложения швов: получение и введение жира происходит через небольшие проколы с помощью атравматичных канюль. Эффект получается двойной! Мы одновременно корректируем зоны, склонные к набору жировой ткани, формируя изящные бедра, бока и талию, и создаем гладкое лицо, открытый взгляд, красивые кисти рук, пышную грудь. Полученный результат сохраняется пожизненно!»
Контурная костная пластика
Создать новые черты лицы
Хирурги изменяют положение костей, чтобы сформировать каркас для мягких тканей и предупредить обвисание кожи (которое могло бы произойти годы спустя!).
Андрей Андреищев
эстетический пластический и челюстно-лицевой хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Кости формируют пропорции, отвечают за яркость и выразительность черт лица. Когда врач двигает или убирает костные фрагменты, он таким образом корректирует и положение мягких тканей: кожи и мышц. Еще такая пластика позволяет увеличить или уменьшить выступающие части лица: сделать подбородок аккуратным, скулы — выразительными, углы челюсти более четкими, сохранить подтянутый овал и не дать ему “поплыть” с течением времени. В омолаживающей хирургии трудно представить более эффективный метод: ненавистные всем брыли или сползающие щеки — как раз вопрос костной пластики. Кости, перемещенные в новое положение, останутся там навсегда, противодействуя гравитации и в будущем. А это даст тот самый превентивный эффект — тем же брылям просто неоткуда будет взяться».
Эндоскопическая подтяжка лица
Хирургия без следов (почти!)
Эта малоинвазивная операция аккуратно перемещает опустившиеся мягкие ткани лица и фиксирует их на новом месте. Отличительная черта такого фейслифтинга: очень небольшие разрезы, которые выполняются с помощью миниатюрного по меркам хирургии инструмента — эндоскопа.
Александр Давыдов
заведующий отделением пластической хирургии, пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника»
«Очевидное преимущество такой подтяжки (за что ее и любят пациенты!) — практически полное отсутствие следов. Останутся совсем небольшие рубцы, которые будут располагаться в малозаметной зоне на висках, чаще всего скрытой волосами. Среди показаний к процедуре: опущенные уголки глаз и губ, нависающие брови, птоз, выраженные носогубные и межбровные складки — все то, что прибавляет возраста. Единственный момент: небольшие надрезы не позволяют удалять и перемещать большой объем тканей, что обычно требуется пациентам с сильно выраженными возрастными изменениями. Превентивность уместна не всегда. Подтягивать упругую грудь так же бессмысленно, как пытаться заранее удалить несуществующую грыжу. Поэтому, чтобы сохранить юность, важно ухаживать за собой, не игнорировать первые признаки возраста (например, снижение тонуса кожи), вовремя начать работу с косметологом и только потом подключать пластику».
Сохраняющая ринопластика
Исправить нос и заранее увидеть будущий результат
В отличие от классической структурной ринопластики, при этой операции врач по максимуму сохраняет анатомию носа: костно-хрящевую спинку, связи концевого отдела и покров мягких тканей — и минимально использует хрящевые трансплантаты. Это дает меньшую травматизацию, более быстрое заживление, а также естественный результат и меньшие риски осложнений.
Юлия Лебедева
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Нос, как и другие части лица, с возрастом меняется: опускается, из-за изменения хрящей в целом он кажется больше, а ноздри — шире. Операция исправляет его форму и размеры, устраняет деформации (например, искривление) и удерживает положение с помощью сохраненных анатомических структур. Уже на этапе планирования процедуры можно оценить, как изменится внешность: с помощью компьютерного моделирования мы делаем изображения в двух проекциях, которые покажут, подойдет ли лицу “новый нос”. Результат в реальности можно будет оценить через 10–11 дней (к этому времени сходит основной отек и пациент перестает носить лангету), а полное восстановление занимает около трех-четырех месяцев».
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