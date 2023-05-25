Вечная юность! 4 уникальные пластические операции, которые освежают лицо и тело

Сохраняющая ринопластика

Исправить нос и заранее увидеть будущий результат

В отличие от классической структурной ринопластики, при этой операции врач по максимуму сохраняет анатомию носа: костно-хрящевую спинку, связи концевого отдела и покров мягких тканей — и минимально использует хрящевые трансплантаты. Это дает меньшую травматизацию, более быстрое заживление, а также естественный результат и меньшие риски осложнений.

Юлия Лебедева пластический хирург клиники A3BEAUTE «Нос, как и другие части лица, с возрастом меняется: опускается, из-за изменения хрящей в целом он кажется больше, а ноздри — шире. Операция исправляет его форму и размеры, устраняет деформации (например, искривление) и удерживает положение с помощью сохраненных анатомических структур. Уже на этапе планирования процедуры можно оценить, как изменится внешность: с помощью компьютерного моделирования мы делаем изображения в двух проекциях, которые покажут, подойдет ли лицу “новый нос”. Результат в реальности можно будет оценить через 10–11 дней (к этому времени сходит основной отек и пациент перестает носить лангету), а полное восстановление занимает около трех-четырех месяцев».

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