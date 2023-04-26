Лазерная шлифовка, RF-энергия, клеточное дыхание: косметологи советуют процедуры для молодости кожи

Коллагенотерапия

Возраст, генетика и особенности организма делают свое дело: количество и качество коллагена (белка, отвечающего за эластичность тканей) снижаются. Восполнить его нехватку можно двумя способами.

Марина Голубева главный врач клиники эстетической медицины, врач-косметолог, дерматолог GMT Clinic «Первый — стимулирование выработки организмом собственного белка. Для этого мы используем жидкие нити из полимолочной кислоты AestheFill и Sculptra или натуральные гелеобразные наполнители на основе кальция Radiesse раз в 9–12 месяцев. Второй вариант — инъекции препаратов с микрочастицами чистого коллагена, таких как Nithya и “Коллост”. Делать их нужно раз в 3–4 недели».

Лазерная CO 2 -шлифовка

Молодость кожи зависит не только от ее тонуса, но и от рельефа. Шлифовка аблятивным фракционным лазером CO2RE помогает устранить рубцы и шрамы, сузить поры и одновременно дает заметный лифтинг-эффект, который достигается с помощью воздействия высокой температуры.