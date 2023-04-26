Лазерная шлифовка, RF-энергия, клеточное дыхание: косметологи советуют процедуры для молодости кожи

Быстрый, безболезненный и бесшовный (читайте — безоперационный!) лифтинг — это возможности уже наступившего будущего эстетической медицины. Узнали, как держать лицо и тело на высоком уровне!
Коллагенотерапия
Возраст, генетика и особенности организма делают свое дело: количество и качество коллагена (белка, отвечающего за эластичность тканей) снижаются. Восполнить его нехватку можно двумя способами.
Марина Голубева
главный врач клиники эстетической медицины, врач-косметолог, дерматолог GMT Clinic
«Первый — стимулирование выработки организмом собственного белка. Для этого мы используем жидкие нити из полимолочной кислоты AestheFill и Sculptra или натуральные гелеобразные наполнители на основе кальция Radiesse раз в 9–12 месяцев. Второй вариант — инъекции препаратов с микрочастицами чистого коллагена, таких как Nithya и “Коллост”. Делать их нужно раз в 3–4 недели».
Лазерная CO2 -шлифовка
Молодость кожи зависит не только от ее тонуса, но и от рельефа. Шлифовка аблятивным фракционным лазером CO2RE помогает устранить рубцы и шрамы, сузить поры и одновременно дает заметный лифтинг-эффект, который достигается с помощью воздействия высокой температуры.
Жанна Бугаенко
врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Лазерный луч нагревает кожу на нужной глубине и запускает синтез коллагена и эластина. Старые клетки отмирают, что способствует регенерации и обновлению эпидермиса. Кожа“стягивается”, сокращается, корочки лишней ткани отшелушиваются — и морщины исчезают. Для возвращения лицу и телу свежести и профилактики старения достаточно пары лазерных шлифовок в год, а коррекция рубцов, шрамов и растяжек потребует до 3–4 процедур. Длительность реабилитации зависит от интенсивности воздействия лазера. Обычно требуется 7–9 дней, а полностью кожа заживает через 2–3 недели».
Нити Aptos
Чтобы в буквальном смысле изнутри подтянуть лицо и тело (живот, бедра, внутреннюю сторону рук и зону декольте!), можно воспользоваться технологией Aptos. Нити вводятся под кожу, поднимая и фиксируя «опустившиеся» мягкие ткани на специальных микронасечках.
Жанна Бугаенко
врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Ревитализация, уплотнение кожи и эффект лифтинга происходят благодаря особой технологии применения нитей и биосовместимости их материала с нашим организмом. Методика позволяет скорректировать морщины, поднять линию бровей, избавиться от второго подбородка и даже омолодить зону над коленями! Спустя 1–3 месяца вокруг введенных нитей формируется каркас из собственной соединительной ткани. Через полтора года материал полностью рассасывается, но оставляет после себя эффект подтяжки еще на 2–3 года. Процедура практически не требует восстановления: возможны лишь субъективные ощущения в виде покалывания и небольшой отек, который проходит в течение 4–5 дней».
Игольчатый RF-лифтинг
Эта аппаратная методика запускает процесс регенерации тканей, стимулирует выработку коллагена и эластина, хорошо подтягивает и уплотняет, а также осветляет кожу. Процедура работает на лице и на теле: в зоне галифе, локтей, плеч, живота.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«RF-лифтинг области вокруг глаз подходит людям с тонкой кожей и мелкоморщинистым типом лица. Процедура проводится раз в месяц курсом не более 3–5 сеансов. После нее пациент не выпадает из социума — с учетом морфотипа и фототипа кожи доктор назначает реабилитирующую терапию, которая ускоряет восстановление и предупреждает появление пигментации. Игольчатый RF-лифтинг отлично сочетается с мезотерапией и фотодинамической терапией, которые усиливают его эффект».
Системная медицина
Ни один способ поддержания красоты не будет иметь ожидаемого действия, если у тела нет на это энергии. Чтобы не тратить нити, инъекции и другие ресурсы впустую, важно регулярно делать чек-ап. Он покажет, готов ли человек к процедурам, или сначала нужно пройти лечение и пропить витамины.
Марина Голубева
главный врач клиники эстетической медицины, врач-косметолог, дерматолог GMT Clinic
«Скрининг организма оценивает ключевые показатели крови, гормонов и микроэлементов. Если по его результатам обнаружены проблемы — нужно направить человека на консультацию профильных специалистов, например, терапевта, эндокринолога, гинеколога. Они помогут ему восстановить силы (лекарствами, коррекцией рациона и образа жизни, другими средствами), и уже после этого я буду ждать его на косметологические процедуры. А еще я рекомендую своим пациентам никогда не забывать о разгоне клеточного дыхания и лимфодренаже, потому что они существенно влияют на итоги работы косметолога. Методы активного запуска движения кислорода в организме — это знаменитые 10 000 шагов в день и занятия спортом, а за пассивное ускорение отвечают массаж тела и фейсбилдинг».
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