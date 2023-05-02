Складывая, умножаем (эффект!): вот 5 пар пластических операций, которые лучше объединить

Петербургские пластические хирурги учат нас тайм-менеджменту и рассказывают, как и почему можно (и часто нужно!) сочетать друг с другом коррекцию разных частей тела: от бедер и талии до шеи и ушей.
Провести несколько операций сразу — это сплошной профит. Подготовка, сдача анализов и наркоз (современные средства хорошо переносятся организмом, мы уточнили) проводятся один раз, а эффект — двойной или даже тройной!
Абдоминопластика + липосакция
Алиса Поздеева
пластический хирург клиники «РАМИ»
«Если мы хотим смоделировать фигуру, получить точеный силуэт, красивую талию и избавиться от растяжек, то делать одновременно липосакцию и пластику живота — хорошее решение. Когда ко мне обращаются с таким запросом, то я работаю по своей особой методике, благодаря которой получается “бомбический” результат. Сначала выполняю липоскульптурирование или ультразвуковую VASER-липосакцию спины и боков, а после — абдоминопластику с удалением жировых отложений вибрационным методом на аппарате PAL Liposculptor. В этапы процедуры включаю миофасциопластику, то есть ушивание срединной части (белой линии) живота, ведь эта зона практически не поддается коррекции с помощью спортивных нагрузок, особенно при наличии диастаза (расхождения прямых мышц) после родов. Мои пациентки признаются, что даже до беременности у них не было такого тела, как после этого комплекса операций! И это несмотря на наличие небольшого рубца, который практически незаметен даже в купальнике».
Глютеопластика + липофилинг
Денис Бага
заведующий отделением пластической хирургии, пластический хирург центра «Своя Клиника»
«Анатомически между ягодицами, поясницей и бедрами есть четкая граница, но в реальной жизни визуального разделения нет, и объем в области боков и “галифе” смотрится неэстетично. В этом случае помогает комбинация липофилинга (пересадки излишков собственного жира) и глютеопластики (коррекции формы и размера ягодиц). Так мы можем довести до совершенства сразу несколько проблемных зон: живот, талия и бока приобретают изящество, а бедра — пышность и четкость. Если у девушки лишних жировых отложений мало или нет совсем, проводится композитная операция: форма ягодиц создается имплантами, а их очертания и ямочки, неровности рельефа корректируются липофилингом. К специфическим противопоказаниям можно отнести только воспаления в области копчика и ягодиц».
Фейслифтинг + платизмопластика
Александр Давыдов
заведующий отделением пластической хирургии, пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника»
«С возрастом кожа теряет эластичность и упругость, из-за этого одновременно пропадает четкость угла между шеей и подбородком, опускается нижняя треть лица. В таких случаях уместно сочетать платизмопластику (коррекцию шеи) и фейслифтинг, чтобы устранить несовершенства соседствующих зон лица и тела. Операции подтягивают кожу и разглаживают ее рельеф, убирают “кольца Венеры” (горизонтальные складки на шее) и второй подбородок, который, будем откровенны, никого не красит. Фейслифтинг и платизмопластика в комплексе дают заметный эффект скульптурирования: кожа становится ровной и гладкой, контуры лица — выразительными, а углы нижней челюсти очерчиваются. Никаких специфических противопоказаний именно к комбинированию этих операций нет».
Отопластика + блефаропластика
Юрий Цой
пластический хирург клиники DEGA
«Отопластика (коррекция ушной раковины) и блефаропластика (коррекция век и области вокруг глаз) могут проводиться как вместе, так и отдельно, под местной анестезией или наркозом. А их сочетание не только оптимизирует время и ресурсы, но и положительно влияет на три составляющих жизни пациента: внутренний мир, стиль и взгляд. Например, когда мы проводим бесшовную трансконъюктивальную пластику нижних век и отопластику, то зона вокруг глаз разглаживается и становится выразительнее, уши прижимаются, их положение обретает симметрию и естественно вписывается в анатомию головы. Человек чувствует себя уверенно и комфортно и больше не стесняется носить короткие стрижки или высокие прически. В целом, в результате совмещения операций получается красивая боковая проекция контура и третьей четверти лица — оно становится ярче, свежее и миниатюрнее. Специальные требования для процедуры — допуск к ней от ЛОР-врача и офтальмолога».
Ринопластика + ментопластика
Александр Адмакин
заведующий отделением пластической хирургии, пластический хирург клиники «АБИА»
«Увеличивающие или уменьшающие операции по коррекции носа (ринопластика) и подбородка (ментопластика) объединяются, чтобы сделать профиль симметричным, аккуратным и красивым. Если с возрастом нос удлинился, стал крючковатым, а подбородок поменял свой размер и форму, то хирург устраняет все дефекты как раз благодаря такому комплексу процедур. Также часто бывает, что происходит резорбция (разрушение) ткани костей, и черты лица теряют четкость — тогда выполняются структурирующая ринопластика и увеличивающая ментопластика. Последняя еще и подтягивает кожу в шейно-подбородочной зоне. Ментопластика может проводиться с использованием имплантов, испластический хирург правлением челюстей ортогнатической операцией или удалением части костной ткани. На мой взгляд, идеальный подбородок получается, если поставить челюсти в нужное положение и закрепить результат установкой импланта из пористого материала (например, Porex), потому что силиконовые варианты подходят далеко не всем».
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