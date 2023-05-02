Складывая, умножаем (эффект!): вот 5 пар пластических операций, которые лучше объединить

пластический хирург клиники «РАМИ»

«Если мы хотим смоделировать фигуру, получить точеный силуэт, красивую талию и избавиться от растяжек, то делать одновременно липосакцию и пластику живота — хорошее решение. Когда ко мне обращаются с таким запросом, то я работаю по своей особой методике, благодаря которой получается “бомбический” результат. Сначала выполняю липоскульптурирование или ультразвуковую VASER-липосакцию спины и боков, а после — абдоминопластику с удалением жировых отложений вибрационным методом на аппарате PAL Liposculptor. В этапы процедуры включаю миофасциопластику, то есть ушивание срединной части (белой линии) живота, ведь эта зона практически не поддается коррекции с помощью спортивных нагрузок, особенно при наличии диастаза (расхождения прямых мышц) после родов. Мои пациентки признаются, что даже до беременности у них не было такого тела, как после этого комплекса операций! И это несмотря на наличие небольшого рубца, который практически незаметен даже в купальнике».