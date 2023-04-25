У имплантов есть срок годности? А шрамы не будет видно? 4 главных мифа о коррекции груди

«Чем меньше, тем эстетичнее»

Объяснимо и факт — размер груди имеет значение! Главное в этом вопросе — соблюдать пропорции. Натурально будет выглядеть тот бюст, который соответствует анатомии всего тела, поэтому при выборе имплантов нужно ориентироваться на исходные данные: рост, вес, талию, ширину грудной клетки, обхват бедер, «родной» размер молочных желез, выраженность мышц и объем подкожно-жировой клетчатки. Не менее важная деталь — высота установки имплантов (их профиль), которая гармонизирует объем груди и ее положение. Часто женщинам кажется, что пышная грудь — не для них, и только на примерке они осознают, что подходит им не каноничная «троечка», а серьезный пятый размер. Кстати, если требуется увеличение на размер или половину, то можно провести коррекцию без использования имплантов, с помощью липофилинга — переноса в область груди жировой ткани.

«Лучшие импланты»

Говорят, что купить качественные импланты сейчас сложно, потому что они производятся за рубежом (в США и Европе), а значит, планировать пластику нет смысла. Не надо волноваться! Операции идут по плану, все нужные материалы для них есть, хоть они и немного выросли в цене. Единственно правильных имплантов для всех нет (более того, ни одни из них не вызывают рак — это еще один миф!). Раньше было популярно мнение о том, что анатомические лучше, чем круглые, но это заблуждение и с эстетической, и с медицинской точки зрения. Гармоничный результат определяется работой хирурга, а для коррекции конкретных дефектов, например, груди с птозом, асимметрией или при деформации грудной клетки подходят и те, и другие — все зависит от особенностей организма. Менять импланты нужно только в особых случаях: при механическом повреждении (разрыве), нарушении положения (транспозиции), начале воспалительного процесса или при слишком сильном уплотнении фиксирующей капсулы соединительной ткани на имплант.