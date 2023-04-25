У имплантов есть срок годности? А шрамы не будет видно? 4 главных мифа о коррекции груди

Кто может увеличить грудь с помощью липофилинга? И что с импортозамещением на рынке эстетической медицины? Отвечает заведующий отделением пластической хирургии медицинского центра «СМ-Клиника» Александр Давыдов.
«Чем меньше, тем эстетичнее»
Объяснимо и факт — размер груди имеет значение! Главное в этом вопросе — соблюдать пропорции. Натурально будет выглядеть тот бюст, который соответствует анатомии всего тела, поэтому при выборе имплантов нужно ориентироваться на исходные данные: рост, вес, талию, ширину грудной клетки, обхват бедер, «родной» размер молочных желез, выраженность мышц и объем подкожно-жировой клетчатки. Не менее важная деталь — высота установки имплантов (их профиль), которая гармонизирует объем груди и ее положение. Часто женщинам кажется, что пышная грудь — не для них, и только на примерке они осознают, что подходит им не каноничная «троечка», а серьезный пятый размер. Кстати, если требуется увеличение на размер или половину, то можно провести коррекцию без использования имплантов, с помощью липофилинга — переноса в область груди жировой ткани.
«Лучшие импланты»
Говорят, что купить качественные импланты сейчас сложно, потому что они производятся за рубежом (в США и Европе), а значит, планировать пластику нет смысла. Не надо волноваться! Операции идут по плану, все нужные материалы для них есть, хоть они и немного выросли в цене. Единственно правильных имплантов для всех нет (более того, ни одни из них не вызывают рак — это еще один миф!). Раньше было популярно мнение о том, что анатомические лучше, чем круглые, но это заблуждение и с эстетической, и с медицинской точки зрения. Гармоничный результат определяется работой хирурга, а для коррекции конкретных дефектов, например, груди с птозом, асимметрией или при деформации грудной клетки подходят и те, и другие — все зависит от особенностей организма. Менять импланты нужно только в особых случаях: при механическом повреждении (разрыве), нарушении положения (транспозиции), начале воспалительного процесса или при слишком сильном уплотнении фиксирующей капсулы соединительной ткани на имплант.
«Шрамы будут заметны»
Маммопластика — это хирургическое вмешательство, и без разрезов тут не обойтись. Поэтому все истории о бесшовных операциях, когда фиксация надреза будто бы осуществляется специальным клеем, или увеличение груди без шрамов — это сказки. Зато видимость рубцов можно нивелировать: при увеличивающей маммопластике они обычно прячутся в складке под грудью, то есть в белье или купальнике их не будет видно. Накладывая швы, хирург руководствуется принципом многослойности, благодаря чему перераспределяется нагрузка на кожу и снимается лишнее натяжение. Количество слоев зависит от нюансов операции, например, после подтяжки молочных желез их может быть 5 или 6. Важен и грамотный послеоперационный уход: использование регенерирующих силиконовых пластырей и гелей, ношение компрессионного белья на начальном этапе восстановления. При правильной реабилитации рубчик побелеет и станет практически незаметным. В дальнейшем для усиления эстетического результата можно использовать лазерную шлифовку или камуфлирование места шва с помощью татуировки (некоторые мои пациентки выбрали этот вариант, и, честно говоря, получилось очень красиво!).
«Долгий домашний режим»
Восстановление после операции не обязательно будет длительным. Особенно если соблюдать все назначения врача как на этапе подготовки, так и в процессе реабилитации. Хирургия не терпит условного наклонения и полутонов. Если врач просит отказаться от алкоголя, не стоит мучить его вопросами о безвредности одного бокала. Начать вести более-менее привычный образ жизни после маммопластики можно примерно через 6–8 суток. Занятия спортом в щадящем режиме, посещение бани и сауны допустимы примерно через 2 месяца. А полный цикл восстановления занимает около полугода — к этому времени отеки окончательно проходят и грудь принимает естественную форму. Важный совет-просьба — не превращаться в «пациента-призрака». Даже если самочувствие отличное, а реабилитация идет по плану (что может подтвердить только специалист) — пропускать контрольные осмотры и дополнительные процедуры нельзя.
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