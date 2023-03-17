Из 30 в 13: вот классные косметологические процедуры с эффектом молодильного яблока

Врач-косметолог-дерматовенеролог клиники GRANDMED Ольга Головина рассказала нам, на какие омолаживающие процедуры стоит записаться, чтобы быть всех милее и белее (и не зависеть от мнения волшебного зеркала!).
«Настоящий» фотошоп
Пигментные пятна и сосудистые звездочки можно удалить не только со снимков при помощи фейстюна, но и с самой кожи благодаря специальному фотовоздействию.
Ольга Головина: «Для того чтобы избавиться от неровного цвета кожи или купероза, я предлагаю процедуру “золотого стандарта”, которая проводится на аппарате IPL-Quantum. Она называется фотоомоложение, и в ее основе лежит процесс склерозирования расширенных сосудов и коагуляции нежелательной пигментации. Лечебные световые вспышки избирательно взаимодействуют с несовершенными участками на лице, в результате чего кожа становится светлее, а купероз — незаметнее. Как правило, процедуры выполняются курсом не менее 3 сеансов с интервалами в 3–4 недели. Отдельно хочу отметить, что мы перестали привязываться к сезону осенне-зимнего периода в назначении этой процедуры. Абсолютным противопоказанием может являться только свежий загар. А в периоды, богатые солнцем, строго рекомендуется использовать фотопротекторы на весь период терапии».
Уколы красоты
Классические следы усталости: слабые сосуды, синяки под глазами, отеки и морщинки — ликвидируются с помощью препаратов мезотерапии, которые возвращают лицу свежий и отдохнувший вид.
Ольга Головина: «Мезотерапевтические методы ухода за кожей — неотъемлемая практика врача-косметолога. Для верхней трети лица я рекомендую инъекцию MesoEye С71, а для средней и нижней — MesoSculpt С71. В их состав входят гиалуроновая кислота, комплексы аминокислот, пептидов и витаминов, потому они не только хорошо увлажняют (как ревитализанты), но и восстанавливают клеточную структуру, улучшают микроциркуляцию и снижают отечность, а липоредуцирующее действие MesoSculpt C71 дополнительно компактизирует рыхлые и объемные ткани. Кожа становится подтянутой и ровной. Мезотерапию можно применять комплексно с интервалом в 10–14 дней».
Неинвазивный SMAS-лифтинг
Раньше, если линии профиля и анфаса становились менее четкими, помочь могла только работа хирурга, которому нужно было добраться до каркаса кожи (глубокого слоя SMAS) и подтянуть его изнутри. Сейчас появился косметологический неинвазивный метод — он не является альтернативой пластической операции, но часто позволяет отложить ее, предупреждая значительное обвисание тканей.
Ольга Головина: «Глубокая коллаген-стимулирующая процедура проводится с использованием аппарата Ulthera System. На экран выводятся изображение лица, послойное строение тканей и определяются зоны, с которыми необходимо поработать. В эту проекцию направляются ультразвуковые волны. Они создают точки воздействия – микрозоны термокоагуляции, и, восстанавливаясь, ткани сокращаются, становятся более эластичными, этим и достигается лифтинг-эффект. Поскольку все этапы проходят под контролем визуализации, на нужной глубине, но без уколов и разрезов, период реабилитации минимален. Сходили к косметологу – и дальше управляйте миром! Процедура повторяется с интервалами в 6–12 месяцев».
Красота в 4 руки
Люди XXI века решают все рабочие вопросы разом, параллельно отвечая на звонки, записывая сообщения и листая ленту в соцсетях. А для того чтобы оптимизировать время на заботу о себе, допускается объединение работы хирурга и косметолога.
Ольга Головина: «Совместное проведение пластической операции и косметологической процедуры имеет множество преимуществ. Первое — экономия времени: например, хирург работает с телом, а косметолог с лицом, получая два результата в сжатые сроки. Второе — безболезненность: такие манипуляции, как коррекция губ или воздействие лазером, чувствительны, соответственно медикаментозный сон (наркоз) избавляет пациента от необходимости терпеть неприятные ощущения! Третье — взаимное повышение эффективности: лазерное CO2-воздействие не только освежает и стимулирует кожу, но и помогает ей быстрее восстановиться после операции».
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