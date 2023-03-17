Из 30 в 13: вот классные косметологические процедуры с эффектом молодильного яблока

«Настоящий» фотошоп

Пигментные пятна и сосудистые звездочки можно удалить не только со снимков при помощи фейстюна, но и с самой кожи благодаря специальному фотовоздействию.

Ольга Головина: «Для того чтобы избавиться от неровного цвета кожи или купероза, я предлагаю процедуру “золотого стандарта”, которая проводится на аппарате IPL-Quantum. Она называется фотоомоложение, и в ее основе лежит процесс склерозирования расширенных сосудов и коагуляции нежелательной пигментации. Лечебные световые вспышки избирательно взаимодействуют с несовершенными участками на лице, в результате чего кожа становится светлее, а купероз — незаметнее. Как правило, процедуры выполняются курсом не менее 3 сеансов с интервалами в 3–4 недели. Отдельно хочу отметить, что мы перестали привязываться к сезону осенне-зимнего периода в назначении этой процедуры. Абсолютным противопоказанием может являться только свежий загар. А в периоды, богатые солнцем, строго рекомендуется использовать фотопротекторы на весь период терапии».