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Эстетическая медицина

7 косметических процедур, которые помогут (максимально быстро!) подготовиться к теплому сезону

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Пока мы катались с горки в Никольских рядах, а потом согревались имбирным пуншем в теплых кофейнях, наша кожа испытывала перепады температур и теряла влагу. Рассказываем, как быстро ее восстановить и встретить весну во всеоружии!

ОБНОВИТЬСЯ ОКСИ-ПИЛИНГОМ

Сделать лицо свежим и отдохнувшим можно с помощью бесконтактного очищения воздухом и водой (да-да!). Такой вид пилинга отшелушивает ороговевшие клетки кожи газожидкостной струей. Она, подобно двигателю самолета, набирает скорость до 200–300 метров в секунду, очищая поры, но не травмируя. Процедуру можно провести буквально за пару часов до похода в Мариинский театр или на вечеринку в Севкабель — никакой реабилитации после нее нет.

Маргарита Григорьева

врач-косметолог клиники косметологии «МЕДИ на Невском»

Пилинг на аппарате Jet Peel идеально делать в феврале, пока нет активного солнца. Он усиливает гидратацию кожи, улучшает микроциркуляцию, насыщает клетки кислородом, освежает и улучшает цвет лица, выравнивает рельеф и повышает упругость. Эффект не хуже, чем у классической мезотерапии, но без инъекций.

УВЛАЖНИТЬ ЛИЦО МИКРО-ИНЪЕКЦИЯМИ

Весной принято пробовать что-то новое, но для сторонников вечной классики и проверенной годами надежности всегда есть биоревитализация. Всего за несколько процедур она избавит от мелких морщинок и вернет коже упругость.

Анастасия Храмович

врач-косметолог, трихолог, «СМ-Клиника»

Гиалуроновая кислота стимулирует выработку коллагена, эластина и даже собственной кислоты. Это активизирует восстановительные процессы: происходит глубокое увлажнение, восстанавливается эластичность. Биоревитализация идеально подходит пациентам с самой чувствительной, сухой и увядающей кожей. Кроме того, она не вызывает аллергических реакций.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПИГМЕНТАЦИИ И КУПЕРОЗА

Весеннего настроения обычно добавляет легкий румянец на лице, но точно не купероз. Из-за яркого солнца сосудистые звездочки становятся еще заметнее, поэтому нужно действовать на опережение. Избавиться от покраснений можно с помощью фотоомоложения: сосуды и капилляры «склеиваются» под воздействием света, благодаря этому с лица стирается красноватый рисунок.

Анастасия Храмович

врач-косметолог, трихолог, «СМ-Клиника»

Эта методика — один из моих фаворитов, который я могу смело рекомендовать в любое время года. Фототерапия делается раз в месяц, небольшая пауза — только на лето. Помимо эффективной борьбы с сосудистой сеточкой она поддерживает образование коллагена и эластина, то есть дает еще и омолаживающий эффект. Чтобы его увидеть, достаточно одной процедуры, но лучше (надежнее!) сделать курс.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕСТАВРАТОРОМ ВОЗРАСТА

Алхимики тысячелетиями искали вечный двигатель, философский камень и лекарство от старости. Ученые и косметологи тоже не теряли времени — и изобрели BBL-терапию. С помощью высокоинтенсивного широкополосного света она укрепляет стенки сосудов, а лицо делает сияющим — всего за одну процедуру.

Ольга Вруцкая

косметолог ESO Beauty Club

BBL-терапия отлично подходит для профилактики возрастных изменений, а еще эффективно избавляет от сосудистых или пигментных пятен. Одна из моих любимых программ — Forever Young. Она устраняет морщины и делает кожу плотной, как в молодости. Рекомендую пройти курс (от трех до пяти сеансов один раз в три недели), а потом делать поддерживающие процедуры.

ВОССТАНОВИТЬ КОЖУ ИГОЛЬЧАТЫМ RF-ЛИФТИНГОМ

Мечтающим о четком овале лица без фейстюна и фотошопа срочно нужен RF-лифтинг на аппарате Genius. С его помощью RF-энергия доставляется до глубоких слоев дермы, и кожа в ответ начинает вырабатывать коллаген и эластин. Из весны-2023 эта процедура вернет нас как минимум в весну-2015!

Ольга Вруцкая

косметолог ESO Beauty Club

Во время сеанса происходит точечное воздействие радиоволн на наиболее проблемные зоны лица и тела: лоб, виски, щеки, носогубный треугольник, подбородок и шею, живот, внутреннюю поверхность бедер и бока. Через микропрокол радиочастотный луч быстро и сфокусированно проходит в кожу, нагревает клетки и стимулирует их работу. Результаты вдохновляют: мы видим реальную подтяжку, а эффект нарастает в течение полугода. Процедура помогает встретить лето с идеальным лицом: при активном солнце ее делать нельзя, но весна — самое подходящее время.

СКИНУТЬ ПАРУ ЛЕТ СО SMOOTH-ОМОЛОЖЕНИЕМ

Стресс всегда оставляет следы на лице. Избавиться от них можно с помощью Smooth-омоложения. Оно позволяет получать быстрый эффект обновления, подтяжки и выравнивания рельефа без повреждения кожи.

Маргарита Григорьева

врач-косметолог клиники косметологии «МЕДИ на Невском»

Длинноимпульсный лазерный луч проникает на строго заданную глубину, равномерно прогревая поверхностные и средние слои кожи. Благодаря этому она подтягивается и уплотняется, очищается от мелких дефектов, морщины разглаживаются, поры сужаются. Возвращаются здоровый ровный цвет и естественное сияние. Эту процедуру иногда называют «бизнес-омоложением», потому что всего за один час можно получить надежный результат.

ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Весна — время не только любви, но и обострения хронических заболеваний. На это влияют пережитые зимой тревоги, смена рациона и погоды. Поэтому лучший бьюти-старт — это проверка соматического здоровья. Например, желудочно-кишечного тракта —плохое состояние кожи, ломкие ногти и потливость могут быть признаком нарушений в системе пищеварения.

Суна Казинахова

главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»

Нерационально решать эстетические проблемы, оставляя без внимания состояние организма. Особенно — ЖКТ, потому что от него зависят и внешность, и самочувствие. Возможно, стоит принимать дополнительные микроэлементы — но перед этим обязательно сдать анализы и проконсультироваться с врачом. А уже после обращаться к косметологу, который подберет нужные процедуры и домашний уход.

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста.

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Материал из номера:
Февраль

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