7 косметических процедур, которые помогут (максимально быстро!) подготовиться к теплому сезону

врач-косметолог, трихолог, «СМ-Клиника»

Эта методика — один из моих фаворитов, который я могу смело рекомендовать в любое время года. Фототерапия делается раз в месяц, небольшая пауза — только на лето. Помимо эффективной борьбы с сосудистой сеточкой она поддерживает образование коллагена и эластина, то есть дает еще и омолаживающий эффект. Чтобы его увидеть, достаточно одной процедуры, но лучше (надежнее!) сделать курс.