Знакомьтесь, вот 3 осознанных (!) пластических хирурга из Петербурга

Именно уровень эмпатии пластического хирурга клиники «РАМИ» определил ее специализацию: сначала она работала общим хирургом, но с тяжелыми болезнями и патологиями хотелось сталкиваться пореже — врач пропускала боль и страдания пациентов через себя. Тогда было решено нести в мир только красоту! Адепт естественности Алиса Поздеева объясняет: сейчас подгонять свою внешность под стандарты, равно как и достигать с помощью пластики результата, который явно бросается в глаза, — это антитренд. За двадцать лет работы доктор научилась точно видеть пропорции лица и тела, корректировать их, практически не оставляя следов и напоминаний об операции, — она делает очень тонкие швы и рубцы. К ней можно обратиться за деликатной блефаропластикой, mommy makeover (восстановлением фигуры после родов) и омоложением лица.

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