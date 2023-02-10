Знакомьтесь, вот 3 осознанных (!) пластических хирурга из Петербурга

Бережное общение и чувство меры — новый тренд! Поэтому если на первой же консультации пластический хирург устраивает вам сеанс прикладного психоанализа на предмет «Оно вам надо?» и «Подходим ли мы друг другу?», значит — хороший врач. Рассказываем про таких эмпатичных специалистов.
Алексей Гаврильченко
пластический хирург клиники DEGA
Человек, захотевший подкорректировать нос или веки, не обязан знать все медицинские тонкости. Задача хирурга на первом этапе — провести откровенный разговор обо всех деталях операции и определить совместимость с пациентом.
Интерес к эстетической медицине у этого пластического хирурга проснулся благодаря шоу «Доктор Голливуд» на MTV. Восхищение преображением героев омрачалось сомнениями: неужели за одну операцию можно так изменить человека? Они развеялись уже в медвузе, который Гаврильченко окончил с красным дипломом, а потом оказался в ряду ординаторов на кафедре пластики Первого меда им. Павлова. Там он познакомился с известным пластическим хирургом Денисом Агаповым, быстро (главное — заслуженно!) вошел в число лучших молодых специалистов и был приглашен в клинику Агапова DEGA, где сейчас запись на операции и процедуры к нему идет на несколько месяцев вперед! За девять лет работы под руководством лучших Алексей Гаврильченко сформировал правильное видение норм эстетики и канонов красоты, освоил больше десятка передовых техник — его особенно благодарят за естественный результат после омоложения лица, разумную липосакцию и ринопластику, после которых не требуются повторные операции, а еще за чуткое отношение.
Александр Давыдов
руководитель отделения пластической хирургии «СМ-Клиника»
Пластический хирург должен быть обаятельным, уметь располагать к себе людей. Я сам не обращусь за услугой к человеку, который мне неприятен.
Один из самых харизматичных докторов Петербурга (по мнению редакции!) Александр Давыдов совершенствуется в операционной уже двадцать лет. Тут и отточенные технологии маммопластики, липосакции и сложные реконструктивно-восстановительные операции. А на протяжении четырнадцати лет Александр буквально спасал жизни: он работал по направлению «общая хирургия», включающей все, в том числе и онкологическую. Чувство сострадания и желание помочь прокачались до максимума: врач хотел не просто вылечить пациента, но и сохранить (а иногда — вернуть) эстетику тела.
Алиса Поздеева
пластический хирург клиники «РАМИ»
Надо быть готовым к переменам, к расширению границ своего восприятия. И к тому, что от пластического хирурга, как и от любого другого доктора, можно услышать то, чего не ожидали, не знали раньше. Нередко я рекомендую не ту или не только ту операцию, которую себе назначил пациент, насмотревшись соцсетей. И, конечно, важно быть предельно искренним с пациентом, но сохранять и свои личные границы, иначе это может привести к саморазрушению.
Именно уровень эмпатии пластического хирурга клиники «РАМИ» определил ее специализацию: сначала она работала общим хирургом, но с тяжелыми болезнями и патологиями хотелось сталкиваться пореже — врач пропускала боль и страдания пациентов через себя. Тогда было решено нести в мир только красоту! Адепт естественности Алиса Поздеева объясняет: сейчас подгонять свою внешность под стандарты, равно как и достигать с помощью пластики результата, который явно бросается в глаза, — это антитренд. За двадцать лет работы доктор научилась точно видеть пропорции лица и тела, корректировать их, практически не оставляя следов и напоминаний об операции, — она делает очень тонкие швы и рубцы. К ней можно обратиться за деликатной блефаропластикой, mommy makeover (восстановлением фигуры после родов) и омоложением лица.
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