Топ процедур, которые быстро помогут перезагрузиться и стереть с лица следы стресса

Раскраски-антистресс уже не спасают от зимней апатии и эмоционального выгорания? Рассказываем, как восполнить запасы прочности и подготовиться к новому году: ксенон, ватсу, массаж и другие методики, спасающие тело, мозг и мир!
Не выходи из комнаты… ментального благополучия
Учитывая тенденции последних двух лет, к 2023 году надо готовиться как боксер Рокки к важным боям — долго и усиленно. Но психика как бицепс — не может быть постоянно напряжена. Поэтому расслабьтесь и ловите баланс. Воплотить идею ментального и эмоционального баланса можно и в физической реальности.
Анна Ратникова
главный врач prevent age курорта «Первая Линия»
Комната ментального благополучия - это коллаборация мультимедийного арта и инновационной капсулы для медитации. Внутри происходит воздействие на все органы чувств, взаимодействие со зрением, слухом, тактильными ощущениями, обонянием. В комнате можно медитировать, развивать память и работоспособность, а еще «спать, не засыпая». Кстати, мысленные блуждания между сном и бодрствованием помогают в решении сложных интеллектуальных задач. Находясь в промежуточных состояниях - при переходе из состояния бодрствования в сон, и наоборот, в сознании на мгновение открываются «порталы» в подсознательную креативность и раскрывается творческий потенциал.
Убрать зажимы массажем
В to-do list на январских праздниках включите массаж — проверенный способ борьбы с зажимами тела, недосыпом и тревожными мыслями. Если основной задачей стоит расслабление через интенсивную
проработку блоков и зажимов — идеален тайский массаж. Он выглядит как парные асаны мастера и гостя. Массажист не использует масел и кремов, работая сквозь ткань. Целомудренный, но осознанный и энергичный процесс хорошо влияет на отношения, поэтому на него можно ходить с партнером. А прямое показание к балийскому массажу — синдром хронической усталости.
Андрей Праскурин
владелец спа-сети ROYAL THAI
Тайский массаж гармонизирует общее состояние организма, улучшает сон, снижает мышечные спазмы и уровень стресса. А балийский помогает обрести душевное спокойствие и равновесие, повышает приток жизненных сил, успокаивает и снимает напряжение. Для расслабления «здесь и сейчас» будет достаточно и одного сеанса, но для достижения наилучшего результата и пролонгированного эффекта сеансы массажа необходимо проводить в виде курса из 8–15 программ. Но есть и противопоказания: опухоли любого типа, грыжи, аллергические реакции и заболевания, воспаления лимфоузлов, острая фаза воспалительного или инфекционного процесса, высокая температура и беременность.
Вернуться в безопасную гавань
Уставшим от дедлайнов, социальной срочно нужно попробовать ватсу. Это расслабляющая техника массажа в теплой воде (32–35 градусов), которую придумал американский поэт Гарольд Далл (они знают толк в страдании!), изучавший дзен и шиацу.
Анна Ратникова
главный врач prevent age курорта «Первая Линия»
Во время сессии тело находится на поверхности воды, а ватсу-терапевт мягкими движениями, следуя сложным схемам, вытягивает ваше тело, конечности, позвоночник, шею. Во время движения в толще воды сопротивляющийся поток также массирует тело, стимулируя точки акупунктуры, дополняя работу терапевта. Это необычное состояние для организма, когда почти отсутствует привычная нагрузка, вы попадаете в невесомость. Тело максимально расслабляется, а мышечное напряжение сводится к минимуму, как итог — состояние глубокой релаксации.Ватсу рекомендован всем, кто ищет чувство безопасности — он возвращает в «безопасную гавань». Во время сеанса возникают кинестетические воспоминания о пребывании в утробе матери и раннем детстве. Простой нежный физический контакт них условиях быстро меняющегося с другим человеком ослабляет восприятие изоляции и боли.
Познать могущество ксенона
Этот благородный газ активно пользуется за рубежом для лечения синдрома хронической усталости, снятия невротических состояний и купирования мигреней. Теперь о нем слагают легенды и в Петербурге. Ксеноновые ингаляции помогают ликвидировать последствия длительного стресса, нормализовать работу головного мозга. Он вызывает блокаду глутаматных рецепторов, которые вовлечены в механизмы окислительного стресса.
Анна Ратникова
главный врач prevent age курорта «Первая Линия»
Терапия ксеноном помогает при посттравматических стрессовых расстройствах, панических расстройствах, остром и хроническом стрессе. А в нынешних условиях быстро меняющегося мира помогает усилить способность к адаптации, стабилизировать эмоциональную сферу и вернуться в ресурсное состояние. В организм ксенон попадает с помощью ингаляции через специальную маску. Все, что вам нужно - вдыхать и выдыхать его на протяжении 15-30 минут. За это время в организм попадает примерно 3-5 литров газа. Обычно ингаляции переносят хорошо, но могут быть и побочные эффекты: эйфория, головокружение, тошнота. Чтобы этого избежать, достаточно перед процедурой проконсультироваться с врачом и определить показания и противопоказания.
Настроиться на новый год
Войти в новый год новым, ресурсным и счастливым человеком помогут специальные спа-программы, например «Антистресс». Кажется, ее разработали алхимики, которые должны получать патенты и мировые премии за вклад в развитие человечности! Несколько часов в салоне подарят сил и мотивации на несколько недель вперед и заменят полноценный отпуск на море.
Ольга Лихолетова
фитотерапевт, косметолог по телу ESO Beauty Club
Единого рецепта по «перерождению» и освобождению от тревог нет — мы «сканируем» каждого посетителя, узнаём, в каком он состоянии и что нужно, чтобы это исправить. В программу может входить ручной массаж, эндосфера, обертывания, скрабы. Мы будем использовать все средства, чтобы тело выглядело лучше, подтянулось, ушли жировые ловушки, а голова очистилась за сеанс. Мы можем использовать талассотерапию — воздействие на организм с помощью морской грязи, водорослей, соли и воды. Сначала тело насыщается натуральными микроэлементами, гармонизируется работа нервной и эндокринной системы, а затем, как следствие, происходит всеми желанный детокс, уменьшается отечность, повышается упругость кожи и утончается силуэт. Вот такая приятная и эффективная физиотерапия! Одно из моих любых направлений — фитотерапия. Это алхимия, которая помогает создать свой собственный фантазийный мир и набраться в нем сил, чтобы сохранять тело и разум в реальности. Во время процедуры мы наносим специальные эссенции, которые работают на благо всего организма: помогают наладить работу ЖКТ, эндокринной и опорно-двигательной систем, улучшают состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, повышают иммунитет.
Ловим концентрацию с нейромедитацией
Начинать новый год надо осознанно и уверенно. Настроиться на правильный лад поможет нейромедитация. Она вернет чувство эмоционального контроля и научит сосредотачивать фокус внимания на ощущениях.
Анна Ратникова
главный врач prevent age курорта «Первая Линия»
Нейромедитация работает за счет снижения симпатической активности (отвечает за возбуждение организма). В результате регулярных тренировок за счет сосредоточения фокуса внимания на ощущениях, происходит снижение стресса и беспокойства, улучшение сна, повышение внимания, производительности и эмоционального самоконтроля.
Получить антистресс-мезотерапию и ботокс
Под воздействием переживаний портится не только общий уровень жизни, но и ее отдельные слагаемые. Например, кожа — самый большой и эмоциональный орган. Вместе с мозгом она активно реагирует на психологические переживания, и дело не только в мимике.
Таисия Пешина
косметолог, дермато-онколог, главный врач клиники A3BEAUTE
При повышении уровня некоторых гормонов (например, кортизола и адреналина) изменяется тонус сосудов, повышается чувствительность кожи, снижается активность фибробластов (клеток, ответственных за разрушение старого и синтез нового коллагена). В результате кожа выглядит тусклой, дряблой, снижается тонус, расширяются поры, появляются морщины и заломы. Когда видишь в зеркале серое и усталое лицо, стресс только усиливается — порочный круг замыкается.
Елена Калимуллина
косметолог клиники DEGA
От стресса портится настроение даже у кожи — она становится сухой и раздражительной. На лице могут появиться сосудистые звездочки, шелушение и раздражения, обостряются хронические дерматологические заболевания, например, акне и розацеа. Конечно, появляются морщины. С последним лучше всего справится ботулинотерапия — сделает лицо свежее, спокойнее. С ее помощью мы отучаемся использовать негативную мимику и сохраняем каркас лица. А еще почти у каждого второго есть проблемы с прикусом и шейным отделом — это дает преждевременную тонизацию мышц и то самое недовольное лицо: уголки губ опускаются, кожа «уплывает» вниз. С этим ботокс тоже справится. Мезотерапия идеально подойдет для сухой кожи, особенно после перенесенного коронавируса (тот еще стресс!) и жаркого лета. Курса из 3–4 процедур с интервалом в 3 недели хватит примерно на полгода.
Попрощаться с маркерами стресса
Удар стресса по лицу в виде покраснений и сосудистой сетки можно исправить с помощью фототерапии. Свет прицельно действует на содержимое сосудов, в качестве мишени выступает гемоглобин. Во время процедуры происходит фотохимическая реакция и капилляры «слипаются». Благодаря этому достигается косметический эффект — сеточки бледнеют и исчезают.
Елена Калимуллина
косметолог клиники DEGA
Большинство петербуржцев хотят минимизировать визиты к врачу и получить максимально быстрый результат. Если на хирургическое вмешательство или инъекции не хватает решимости и времени, фототерапия — золотой стандарт. После нее улучшается цвет лица, сокращаются поры, уменьшается глубина поверхностных мимических морщин. Для достижения стойкого результата достаточно провести 3–4 процедуры один раз в 3–4 недели. Никаких следов после процедуры не будет, максимум — легкая отечность, которая быстро пройдет.
Обновиться с IPL-терапией
Самый быстрый способ стереть с лица следы стресса — фотошоп или бьюти-фильтры. Но честнее и надежнее — IPL-терапия. С ее помощью можно получить гладкую кожу, снизить воспалительные процессы и повысит
общий тонус. А еще световое воздействие способствует уничтожению «уставших» и ороговевших клеток.
Елена Макарова
заведующая отделением косметологии, врач- дерматовенеролог, косметолог клиники «Сестрорецкая»
IPL — это интенсивный импульсный свет, который проникает в клетки кожи. Благодаря ручной настройке IPL-модуля световая энергия, преобразованная в тепловую, с ювелирной точностью воздействует на пигментное пятно, разрушая скопления меланина и стимулируя образование новых, здоровых тканей. Никакой боли и реабилитации — только легкое покраснение. Подойдет каждому жителю мегаполиса, кожа которого постоянно находится под негативным воздействием внешних факторов и стресса. Можно решить множество проблем: избавиться от нежелательных волос, устранить пигментные пятна, сосуды, высыпания, сократить поры, простимулировать внутренние ресурсы кожи для улучшения ее тонуса и эластичности. А еще IPL входит в курс лечения синдрома сухого глаза.
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