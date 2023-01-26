Топ процедур, которые быстро помогут перезагрузиться и стереть с лица следы стресса

Убрать зажимы массажем

В to-do list на январских праздниках включите массаж — проверенный способ борьбы с зажимами тела, недосыпом и тревожными мыслями. Если основной задачей стоит расслабление через интенсивную

проработку блоков и зажимов — идеален тайский массаж. Он выглядит как парные асаны мастера и гостя. Массажист не использует масел и кремов, работая сквозь ткань. Целомудренный, но осознанный и энергичный процесс хорошо влияет на отношения, поэтому на него можно ходить с партнером. А прямое показание к балийскому массажу — синдром хронической усталости.