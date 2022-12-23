Жир тесен! Как изменились аппараты для липосакции за последние 10 лет

руководитель отделения пластической хирургии, «СМ-Клиника»

Липосакция уже пару десятилетий входит в число самых популярных пластических операций, но до сих пор часто воспринимается ограниченно и окружена стереотипами. Один из самых распространенных мифов заключается в том, что операция помогает похудеть. Жизнь ему дали хирурги в 1990-е годы, которые обещали идеальную фигуру. После операции человек получал психологическую свободу, возвращался к привычному (неправильному) рациону, и буквально за 4 месяца килограммы возвращались. Но медицина не стоит на месте — сейчас мы можем определить причины ожирения, вплоть до генетических. Для этого нужно сдать комплекс анализов и пройти обследование у разных специалистов. По результатам врач подберет идеальный рацион, обмен веществ наладится. Тут важен междисциплинарный подход с участием гастроэнтерологов и эндокринологов, терапевтов, нутрициологов.