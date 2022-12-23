Жир тесен! Как изменились аппараты для липосакции за последние 10 лет

Месяц до Нового года — время решительных мер, в том числе для тотального уничтожения жировых ловушек и создания красивого тела. Пластические хирурги предлагают для этого липосакцию (классика!), но с добавлением ноу-хау, включая техноинновации и культурный код Петербурга!
Что нового?
Избавиться от лишнего жира хотят даже самые осознанные, прокачанные и накачанные. Да, часто к хирургам обращаются те, кто уже заистязал себя спортзалом до судорог, но все равно не может кардинально изменить контуры тела и убрать жировые ловушки.Чтобы решить проблему, техногении регулярно разрабатывают новые аппараты для липосакции — чаще выходят только айфоны!
Александр Адмакин
пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА»
Одним из главных открытий стал аппарат вибрационной липосакции Pal LipoSculptor. Эта система помогает аккуратно и прицельно разбивать жировую ткань и сразу выводить ее из организма. Полученный жир можно использовать для липофилинга — например, скорректировать форму груди, ягодиц, бедер, тыльной поверхности кистей рук. Да и сама операция проходит примерно в 1,5 раза быстрее, чем классическая липосакция.
Владимир Головатинский
пластический хирург клиники A3BEAUTE
Сейчас вибрационная липосакция считается самой популярной, эффективной и безопасной. При помощи специального оборудования канюля (полая трубочка с запаянным концом) совершает колебания с частотой до 4000 раз в минуту! Благодаря этому она легко проходит в мягких тканях, что облегчает выполнение липосакции, особенно в зонах, где есть фиброз. Сам процесс протекает быстрее, с меньшей травматичностью, а риски появления неровностей сводятся В арсенале хирургов есть ультразвуковая VASER-липосакция и радиочастотная Body Tite. Очевидный плюс — кожа после операции лучше подтягивается, явный минус — риск ожогов. А водоструйная липосакция Bodyjet — это своеобразный «к ерхер» в пластической хирургии. С помощью сильного напора струи воды освобождается и удаляется жир. Но используется этот аппарат крайне редко.
Не убрать, а пересадить!
Первые инъекции собственной жировой ткани рискнул сделать немецкий хирург Густав Небер еще в 1893 году. Качественно очищать жир тогда не могли, но сейчас это рутинная процедура, а потому тренд на «органическую красоту», когда источником для инъекций становится собственный организм, уже несколько лет набирает обороты.
Владимир Головатинский
пластический хирург клиники A3BEAUTE
=Если принято решение о липосакции, значит, есть лишний жир — но он не может быть лишним! Пересадка собственной жировой ткани — отличная возможность довести операцию до логического завершения. Жир применяется в качестве строительного материала для коррекции объема ягодиц, груди и возрастных изменений лица. Но приживается он не весь — в среднем около 50%. Такой подход называется липоскульптурой или липомоделированием.
Не хирургом единым
Социальные связи могут рваться, но профессиональные — только укрепляются. Пластические хирурги включают в свою команду по спасению тела (и души) косметологов, анестезиологов, эндокринологов и даже нутрициологов. Надо понять (и принять!): человека весом 140 кг липосакция не сделает стройным, как балерина. Однако операция и работа с другими медиками может стать отправной точкой для улучшения фигуры и толчком, который задаст вектор движения в правильном направлении.
Александр Давыдов
руководитель отделения пластической хирургии, «СМ-Клиника»
Липосакция уже пару десятилетий входит в число самых популярных пластических операций, но до сих пор часто воспринимается ограниченно и окружена стереотипами. Один из самых распространенных мифов заключается в том, что операция помогает похудеть. Жизнь ему дали хирурги в 1990-е годы, которые обещали идеальную фигуру. После операции человек получал психологическую свободу, возвращался к привычному (неправильному) рациону, и буквально за 4 месяца килограммы возвращались. Но медицина не стоит на месте — сейчас мы можем определить причины ожирения, вплоть до генетических. Для этого нужно сдать комплекс анализов и пройти обследование у разных специалистов. По результатам врач подберет идеальный рацион, обмен веществ наладится. Тут важен междисциплинарный подход с участием гастроэнтерологов и эндокринологов, терапевтов, нутрициологов.
Культурный код
Если ваш пластический хирург не сможет поддержать разговор о творчестве Микеланджело или Огюста Родена, задумайтесь, нужен ли он вам. Чтобы создавать идеальные тела, врачам жизненно важно развивать чувство прекрасного.
Владимир Головатинский
пластический хирург клиники A3BEAUTE
Я учился пластической анатомии у скульпторов и художников, потому что в медицинском университете не учат идеальным изгибам и переходам. Познавать это и развивать свой личный культурный код нужно самому. Самый простой способ — повышать насмотренность, например, в картинных галереях, музеях, на выставках и даже в соцсетях (чтобы быть в курсе трендов!).
Нет времени ждать!
Новые технологии нужны не только для проведения операций, но и для комфортного восстановления. Благодаря современным процедурам, например, ультразвуковой терапии BTL, реабилитация проходит быстрее, риск осложнений снижается, а эффект длится дольше.
Роман Чумак
пластический хирург клиники DEGA
Если врач не нарушил протокол действий, а пациент — правила подготовки, реабилитация должна пройти относительно легко, даже если липосакция была в нескольких зонах. Среди побочных эффектов — болевой синдром и локальные отеки. Боль (по ощущениям как синяк) длится 3–5 дней, а отеки могут сохраняться до 1–2 месяцев. Ускорить восстановление помогут компрессионное белье, курс прессотерапии и аппаратного массажа, например LPG.
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