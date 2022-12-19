18+
  • Здоровье
  • Эстетическая медицина
Эстетическая медицина

Экстра-увлажнение: почему зимой сохнут губы и как с этим бороться?

Поделиться:

Зимой у большинства людей сохнут губы. Это связано с особенностями их строения — из-за быстрого обновления рогового слоя, а также отсутствия сальных и потовых желез, кожа красной каймы губ имеет плохие защитные барьеры. В результате она легко теряет воду и чувствительна к изменениям условий внешней среды (холод, ветер, резкий контраст температур, сухой воздух обогреваемых зимой помещений и т.д.). Как с этим бороться, рассказала врач-дерматолог Lahta Clinic Оксана Матвеева.

Как можно повлиять на увлажненность кожи губ?

Этого можно достичь несколькими путями:

  • Первый заключается в использовании средств, создающих на коже окклюзивный слой для предотвращения испарения воды (например, воск, силиконы, вазелин). Вода скапливается в роговом слое, и уровень его гидратации увеличивается. 
  • Второй путь — привнести воду извне с помощью препаратов, ее содержащих. Это могут быть гели (вода + коллоид) или эмульсии (вода + масло), в составе которых присутствуют компоненты, связывающие воду (увлажняющие агенты). Увлажняющие агенты с низкой молекулярной массой проникают в сам роговой слой, аккумулируются в нем и притягивают воду. Высокомолекулярные соединения (белки, полисахариды, гликоли) остаются на поверхности кожи и образуют подобие влажного компресса.
  • Третий путь — укрепление естественной барьерной функции кожи губ с помощью физиологических липидов в виде церамидов, холестерола, жирных кислот, сфингоидных оснований.
catinrocket

Компоненты, которые помогут устранить сухость губ и увлажнить их

  • Вещества, создающие окклюзивный слой и препятствующие потере воды из кожи: воск (например, пчелиный), вазелин и различные силиконы допустимы, но лучше ими не злоупотреблять; натуральные масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами (масло карите, жожоба, масло ши, кокосовое масло и др.), многоатомные спирты (стеарик, пальмитик и др.).
  • Вещества, удерживающие воду в коже: глицерол, гиалуроновая кислота, аминокислоты, пептиды, моно- и дисахариды и др.
  • Вещества, восстанавливающие кожный барьер: церамиды, холестерол, свободные жирные кислоты, прецерамиды и др.
  • Витамины, обладающие антиоксидантными, ранозаживляющими, увлажняющими и успокаивающими свойствами: витамин Е, провитамин В5 (пантенол), витамин А.
  • Природные продукты, обладающие противовоспалительным действием: бисаболол, алоэ, глицирризиновая кислота, ниацинамид, мадекассосид и др.
gostua

А как еще ухаживать за губами зимой?

  • Увлажняющие средства для губ наносите 2 раза в день (утром и вечером). Перед выходом на улицу наносите средство за 15-20 минут, чтобы оно успело впитаться.
  • При очищении кожи лица избегайте попадания на кожу губ наружных средств, содержащих кислоты. Губы лучше очищать мицеллярной водой, молочком или очищающими маслами.
  • Для стимуляции обновления тканей допустимо использовать 1 раз в неделю специальный косметический пилинг с мягким абразивом. Сразу после пилинга наносите увлажняющее средство для губ. Если имеются трещины и воспаление губ, то пилинг противопоказан.
  • Старайтесь не облизывать губы, так как при испарении слюны кожа губ становится ещё суше.
  • Не злоупотребляйте матовой и стойкой помадой в зимнее время.
  • В течение дня соблюдайте питьевой режим, чтобы кожа губ не испытывала дефицит влаги. Ограничьте приём обезвоживающих напитков (кофе, энергетики и т.д.).
  • Следите за рационом, в нём должны присутствовать полиненасыщенные жирные кислоты, в особенности омега-3-жирная кислота (рыба, рыбий жир, орехи, нерафинированные растительные масла и др.).
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: