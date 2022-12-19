Экстра-увлажнение: почему зимой сохнут губы и как с этим бороться?

Зимой у большинства людей сохнут губы. Это связано с особенностями их строения — из-за быстрого обновления рогового слоя, а также отсутствия сальных и потовых желез, кожа красной каймы губ имеет плохие защитные барьеры. В результате она легко теряет воду и чувствительна к изменениям условий внешней среды (холод, ветер, резкий контраст температур, сухой воздух обогреваемых зимой помещений и т.д.). Как с этим бороться, рассказала врач-дерматолог Lahta Clinic Оксана Матвеева.