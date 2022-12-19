Экстра-увлажнение: почему зимой сохнут губы и как с этим бороться?

Зимой у большинства людей сохнут губы. Это связано с особенностями их строения — из-за быстрого обновления рогового слоя, а также отсутствия сальных и потовых желез, кожа красной каймы губ имеет плохие защитные барьеры. В результате она легко теряет воду и чувствительна к изменениям условий внешней среды (холод, ветер, резкий контраст температур, сухой воздух обогреваемых зимой помещений и т.д.). Как с этим бороться, рассказала врач-дерматолог Lahta Clinic Оксана Матвеева.
Как можно повлиять на увлажненность кожи губ?
Этого можно достичь несколькими путями:
- Первый заключается в использовании средств, создающих на коже окклюзивный слой для предотвращения испарения воды (например, воск, силиконы, вазелин). Вода скапливается в роговом слое, и уровень его гидратации увеличивается.
- Второй путь — привнести воду извне с помощью препаратов, ее содержащих. Это могут быть гели (вода + коллоид) или эмульсии (вода + масло), в составе которых присутствуют компоненты, связывающие воду (увлажняющие агенты). Увлажняющие агенты с низкой молекулярной массой проникают в сам роговой слой, аккумулируются в нем и притягивают воду. Высокомолекулярные соединения (белки, полисахариды, гликоли) остаются на поверхности кожи и образуют подобие влажного компресса.
- Третий путь — укрепление естественной барьерной функции кожи губ с помощью физиологических липидов в виде церамидов, холестерола, жирных кислот, сфингоидных оснований.
Компоненты, которые помогут устранить сухость губ и увлажнить их
- Вещества, создающие окклюзивный слой и препятствующие потере воды из кожи: воск (например, пчелиный), вазелин и различные силиконы допустимы, но лучше ими не злоупотреблять; натуральные масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами (масло карите, жожоба, масло ши, кокосовое масло и др.), многоатомные спирты (стеарик, пальмитик и др.).
- Вещества, удерживающие воду в коже: глицерол, гиалуроновая кислота, аминокислоты, пептиды, моно- и дисахариды и др.
- Вещества, восстанавливающие кожный барьер: церамиды, холестерол, свободные жирные кислоты, прецерамиды и др.
- Витамины, обладающие антиоксидантными, ранозаживляющими, увлажняющими и успокаивающими свойствами: витамин Е, провитамин В5 (пантенол), витамин А.
- Природные продукты, обладающие противовоспалительным действием: бисаболол, алоэ, глицирризиновая кислота, ниацинамид, мадекассосид и др.
А как еще ухаживать за губами зимой?
- Увлажняющие средства для губ наносите 2 раза в день (утром и вечером). Перед выходом на улицу наносите средство за 15-20 минут, чтобы оно успело впитаться.
- При очищении кожи лица избегайте попадания на кожу губ наружных средств, содержащих кислоты. Губы лучше очищать мицеллярной водой, молочком или очищающими маслами.
- Для стимуляции обновления тканей допустимо использовать 1 раз в неделю специальный косметический пилинг с мягким абразивом. Сразу после пилинга наносите увлажняющее средство для губ. Если имеются трещины и воспаление губ, то пилинг противопоказан.
- Старайтесь не облизывать губы, так как при испарении слюны кожа губ становится ещё суше.
- Не злоупотребляйте матовой и стойкой помадой в зимнее время.
- В течение дня соблюдайте питьевой режим, чтобы кожа губ не испытывала дефицит влаги. Ограничьте приём обезвоживающих напитков (кофе, энергетики и т.д.).
- Следите за рационом, в нём должны присутствовать полиненасыщенные жирные кислоты, в особенности омега-3-жирная кислота (рыба, рыбий жир, орехи, нерафинированные растительные масла и др.).
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