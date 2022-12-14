10 экспресс-процедур у косметолога и стоматолога с самым быстрым эффектом

врач-косметолог, трихолог, «СМ-Клиника»

Люди делятся на три категории: одни страдают от избыточных сосудов на лице, другие — от пигментации, а третьи — и от того, и от другого. Во время процедуры на кожу воздействуют импульсным светом, а точкой его приложения являются мелатонин и гемоглобин. Уже после первой процедуры уходит до 50 % всего пигмента и сосудистой сетки. Некоторым этого достаточно, но обычно для идеального результата стоит сделать курс из 3–4 процедур с периодичностью раз в месяц. В этом случае эффект длится до года, а после одной — 2–3 месяца. В качестве постэффекта может возникнуть легкое покраснение кожи, но максимум на 1 час.