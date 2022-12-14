10 экспресс-процедур у косметолога и стоматолога с самым быстрым эффектом

Последние два года мы упорно зарабатывали новые морщины (спасибо, мир!), а теперь хотим быстро от них избавиться. К счастью, косметологи не впадали в локдаун, а всеми способами придумывали методы, которые вернут молодость и свежесть. Вот топ процедур с фаст-эффектом!
RF-лифтинг
Тем, кто хочет блистать на фотографиях с корпоративов идеальным контуром шеи и овала лица, стоит записаться на курс радиочастотного RF-лифтинга. Он подходит в тех случаях, когда есть начальные или умеренные признаки снижения тонуса кожи и небольшие изменения овала.
Галина Шумейко
врач-косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Это малоинвазивная аппаратная методика подтяжки, позволяющая справиться с опущением нижней трети лица (зона, находящаяся между линиями, проведенными у основания носа и у самой нижней части подбородка). Она же исправит неровный цвет и уберет мелкие морщины. Аппарат излучает RF-энергию, прогревает изнутри и запускает синтез коллагена. Результат виден уже после первой процедуры, но я рекомендую выполнить курс из 3–5 сеансов раз в неделю. Не подойдет людям с кожными заболеваниями, во время беременности, а также обладателям кардиостимулятора.
Пилинг «Биорепил»
Этот пилинг разработали итальянские ученые, чтобы мы сияли даже петербургской зимой. За один сеанс он позволяет добиться видимого лифтинг-эффекта, улучшения тонуса кожи и устранения пигментных пятен.
Анастасия Храмович
врач-косметолог, трихолог, «СМ-Клиника»
Пилинг «Биорепил» (BioRePeelCl3) — одна из самых простых и нужных процедур! Это та же биоревитализация (классика косметологии!), но без инъекций. Пилинг сочетает ревитализирующий, биостимулирующий и отшелушивающий эффекты. Еще дает моментальный лифтинг, позволяет улучшить тонус кожи, убрать пигментные пятна и запустить процесс Процедуру можно проводить в любое время года, причем не только для лица, но и для всего тела. После одного сеанса эффект будет держаться около 2 недель, а после курса из 4–6 сеансов — до полугода.
Фотоомоложение
С красноватым оттенком из-за сеточки сосудов и жирным блеском не всегда справятся даже премиум-косметика и топовые визажисты. Чтобы не рисковать красотой (и спокойствием) на вечеринках, отправляйтесь на фотоомоложение.
Анастасия Храмович
врач-косметолог, трихолог, «СМ-Клиника»
Люди делятся на три категории: одни страдают от избыточных сосудов на лице, другие — от пигментации, а третьи — и от того, и от другого. Во время процедуры на кожу воздействуют импульсным светом, а точкой его приложения являются мелатонин и гемоглобин. Уже после первой процедуры уходит до 50 % всего пигмента и сосудистой сетки. Некоторым этого достаточно, но обычно для идеального результата стоит сделать курс из 3–4 процедур с периодичностью раз в месяц. В этом случае эффект длится до года, а после одной — 2–3 месяца. В качестве постэффекта может возникнуть легкое покраснение кожи, но максимум на 1 час.
HydraFacial
Идеальная процедура для новогодней ночи или любой встречи, где нужно выглядеть свежо и ухоженно. HydraFacial способствует глубокому очищению кожи и ее увлажнению за счет насадок, которые вакуумом вытягивают любые загрязнения и одновременно подают сыворотку, подобранную по типу кожи. А еще ее рекомендуют сделать перед отпуском в жарких странах: аппарат снимает верхний ороговевший слой кожи и способствует ровному загару.
Галина Шумейко
врач-косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
В моем топ-листе среди самых эффективных лидируют программы на аппарате HydraFacial. Процедура включает в себя глубокое очищение кожи, этап пилинга, с помощью вакуума из пор вытягиваются загрязнения, потом идет гидратация с внедрением сыворотки с антиоксидантами и пептидами, завершающий штрих — увлажняющий крем. Эффект заметен сразу — кожа становится чистой и сияющей, можно сразу отправляться на важное мероприятие. Советую делать косметологической процедуру курсом из 5–7 сеансов раз в неделю. Это даст хороший лимфодренажный, лифтинговый и увлажняющий эффект. Из-за вакуумного воздействия сосуды лица могут подвергаться нагрузкам, что может спровоцировать розацеа или усугубить купероз, поэтому людям с этими проблемами лучше подобрать другие процедуры.
SMAS-лифтинг
Если в 2023 году вы хотите выглядеть, как в 2013-м, нужен SMAS-лифтинг, который с помощью ультразвука подтянет кожу и омолодит минимум на 10 лет. Аппараты воздействуют на уровне мышечно-апоневротической системы. Это каркас, на котором держится кожа, образуя складки и морщины. Ультразвук «прошивает» и фиксирует ткани, а еще после процедуры активно вырабатываются новые коллаген и эластин.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Эффект после SMAS-лифтинга заметен сразу, со временем он будет нарастать, а окончательный результат появится в течение 3 месяцев. Сложной реабилитации после процедуры не будет — максимум легкая локальная отечность. Рекомендую SMAS мужчинам и женщинам старше 30 лет.
Контурная пластика
Маст-хэв быстрого преображения! Под конец года все устают, и это отражается на лице — появляются брыли, мешки под глазами. Исправить это можно за 20 минут в кабинете косметолога с помощью контурной пластики.
Галина Шумейко
врач-косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Эффект от введения филлеров заметен сразу, но окончательного результата стоит дождаться через 10–14 дней. Они используются для коррекции носогубных складок, уголков рта, для придания объема губам, скулам, а еще ими можно подчеркнуть овал лица и даже уплотнить кожу мочки уха.
Наталья Демьянова
врач-косметолог-дерматолог клиники GRANDMED
Процедура проходит быстро и почти безболезненно. Результат виден сразу за счет немедленного восполнения объема и длится больше года за счет вновь насинтезированного собственного коллагена. Посоветую всем, кому не нравится свое отражение в зеркале — филлерами это можно исправить. Беременным и кормящим женщинам придется на время отказаться от процедуры. В этот же список входят люди с индивидуальной непереносимостью препаратов.
Игольчатый RF-лифтинг на аппарате Genius
Если вечернее платье в шкафу готово, а тело — нет, спасет RF-лифтинг на аппарате Genius. Он действует на наиболее проблемные зоны лица и шеи, внутреннюю поверхность бедер, колени и локти, а также места, где есть растяжки. Аппарат нагревает кожу на уровне дермы до температуры +65 ... 70 °С, а микро-иглы создают большое количество зон коагуляции, что запускает процесс восстановления кожи.
Алена Грицай
врач-дерматолог, косметолог ESO Beauty Club
Процедура действенная, но чувствительная, поэтому выполняется с аппликационной анестезией. В кожу проникают иглы (золотые и изолированные) на глубину от 0,5 до 2, а иногда и более миллиметров, и подается электрический ток радио-частоты. Но результат этого стоит — улучшаются тургор, эластичность и плотность кожи, уменьшаются поры, выравнивается тон. Как правило, для стойкого результата нужно сделать от 2 до 5 процедур. Советую всем людям с начальными и выраженными признаками старения, с проблемами постакне, с явлениями фотостарения. Реабилитация занимает от 2 до 12 часов — в это время может сохраняться гиперемия (покраснение) обрабатываемой зоны, от 3 до 7 дней — отечность, а на 2–3 сутки есть риск появления фолликулита (мелкие высыпания), но это купируется специальным кремом.
Чистка и отбеливание зубов
Белоснежная улыбка способна освежить даже самое уставшее лицо! Так что если вы заняты ежегодными отчетами и не успеваете к косметологу, отправляйтесь в стоматологическую клинику. Уничтожить налет и вернуть зубам естественный оттенок поможет чистка, а более радикально изменить цвет — отбеливание.
Татьяна Морева
стоматологклиники «МЕДИ на Невском»
Профессиональная гигиена выполняется за один визит. Врач убирает пятна на эмали, снимает зубной камень, полирует эмаль и ухаживает за деснами. В результате зубы приобретают естественный цвет, становятся гладкими, бонусом — устраняются воспаление и кровоточивость десен, уходит неприятный запах. В случае с отбеливанием за один визит можно добиться радикального изменения цвета до 16 оттенков по шкале Vita. Самый эффективный вариант — кабинетное отбеливание Zoom 4, результат виден сразу и сохраняется в среднем 3–5 лет. Есть и домашнее отбеливание, при котором необходимо пару часов в день носить капы со специальным гелем. В этом случае эффект достигается постепенно за несколько дней. Важный нюанс — отбеливание может не подойти людям с высокой чувствительностью, низкой минерализацией эмали (тут потребуется специальная подготовка), а при большом количестве пломб или виниров в центральном отделе зубного ряда эффект будет неочевиден.
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