Mommy makeover: разбираемся, как вернуть фигуру (и справедливость!) после родов

пластический хирург клиники GRANDMED

То, как выглядит живот, в том числе после родов, зависит от мышц, подкожно-жировой клетчатки и избытка кожи. Если нужно скорректировать все компоненты, заодно убрать жир с талии, растяжки и улучшить форму груди, то лучше это сделать за один раз. Дополнительный бонус — изменить объем груди можно без разрезов на ней — через пластику живота. Это называется трансабдоминальной увеличивающей маммопластикой. Кроме того, выполняя комплекс, можно скорректировать всю фигуру так, чтобы она смотрелась гармонично.