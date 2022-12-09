Mommy makeover: разбираемся, как вернуть фигуру (и справедливость!) после родов

Рождение ребенка кардинально меняет жизнь и фигуру. Если на спорте вы уже собаку съели, а на диетах — лосося (с брокколи!), но результата нет — пора записываться к пластическим хирургам. Рассказываем, чем они помогут!
Все и сразу!
Принять трансформацию тела после рождения детей получается не у всех — и это нормально. Чтобы женщины не истязали себя в спортзале и не мучали себя диетами, пластические хирурги придумали mommy makeover — комплексное восстановление после родов. Обычно в список входит коррекция живота (абдоминопластика), груди (маммопластика), липосакция и интимная пластика.
Эка Гварамия
пластический хирург, «СМ-Клиника»
В стандартном наборе операций для mommy makeover нет, например, блефаропластики. Хотя у многих женщин во время беременности происходят сильные отеки в области верхних и нижних век, в результате получается нависание. Это утяжеляет взгляд и добавляет возраст. Поэтому точный список операций мы формируем под каждую маму персонально.
Как беременность меняет тело?
В среднем за период беременности женщина набирает от 9 до 14 кг, а если у нее двойня — от 16 до 21 кг. Но часто даже те, кто без труда скинул лишний вес, не могут разобраться с жировыми ловушками.
Нона Кикория
ведущий пластический хирург клиники «АБИА»
Во время беременности гормональный фон радикально перестраивается. Грудь увеличивается, растет вес, постепенно растягивается кожа и прямые мышцы передней брюшной стенки. После родов и окончания грудного вскармливания молочные железы уменьшаются в объеме, теряют форму и опускаются, возникает птоз (то есть опущение!) разной степени. Если кожа достаточно эластичная, то живот возвращается к исходному состоянию. Но у большинства мам прямые мышцы теряют тонус, остаются растянутыми, и возникает диастаз. Устранить это спортом невозможно, поэтому возникает необходимость в эстетической коррекции у пластического хирурга.
Эка Гварамия
пластический хирург, «СМ-Клиника»
Сейчас — время ЭКО. Когда женщина рожает двойню и тройню, происходит колоссальное растяжение мышц. Иногда это может привести к диастазу и пупочной грыже. А ущемление грыжи вызывает сильные боли и нарушение кровоснабжения. Кровь поступает плохо (или не поступает совсем) — если вовремя не обратиться к врачу, орган начнет отмирать, в самом плохом сценарии может развиться перитонит (воспаление брюшной полости). Поэтому операция может вернуть не только красоту, но и здоровье.
Почему пластические операции лучше делать одновременно?
Главный плюс в том, что комбинация операций — это один наркоз и один период реабилитации. А еще можно сразу получить идеальное тело, не растягивая походы к хирургу на несколько месяцев или даже лет.
Вадим Брагилев
пластический хирург клиники GRANDMED
То, как выглядит живот, в том числе после родов, зависит от мышц, подкожно-жировой клетчатки и избытка кожи. Если нужно скорректировать все компоненты, заодно убрать жир с талии, растяжки и улучшить форму груди, то лучше это сделать за один раз. Дополнительный бонус — изменить объем груди можно без разрезов на ней — через пластику живота. Это называется трансабдоминальной увеличивающей маммопластикой. Кроме того, выполняя комплекс, можно скорректировать всю фигуру так, чтобы она смотрелась гармонично.
Когда стоит обращаться к пластическому хирургу?
Как говорил Шерлок, поспешные выводы опасны. Это же касается и пластических операций у молодых мам. Терпение, только терпение! Восстанавливаться после родов у хирурга имеет смысл в том случае, если вы уже довольны своим весом и не планируете в ближайшее время повторять бэби-забег.
Владимир Петренко
пластический хирург, заведующий отделением клиники «Скандинавия»
В среднем женщине нужно 4–6 месяцев на восстановление после родов. Абдоминопластику обычно делают через 6–8 месяцев, интимную пластику — через 4–6 месяцев. Корректировать грудь можно после окончания кормления, а если его не было — через 6 месяцев.
А когда нужна интимная пластика?
Во время естественных родов половые органы испытывают экстрим-нагрузку. Это отражается не только на тонусе мышц влагалища, но и на форме и размере малых половых губ. Решить проблему можно за 40 минут в операционной.
Любовь Сафонова
пластический хирург клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Во время беременности малые половые губы под влиянием гормонального фона увеличиваются в размерах и отекают. Но и после родов они могут остаться увеличенными, растянутыми, гипертрофированными. Это причиняет дискомфорт при ношении белья, занятиях спортом, сексе, вызывает стеснение. Кроме того, во время родов наружные половые органы нередко травмируются. Это приводит к деформациям, мешает восстановлению тонуса мышц тазового дна. Решить это можно с помощью комплексной хирургической коррекции, включающую ушивание мышц тазового дна и лабиопластику. Реабилитационный период зависит от степени изменений — от 10 дней до 1,5 месяцев.
Сколько месяцев восстанавливаться после операции?
Полное восстановление организма происходит к концу третьего месяца — тогда можно оценивать и эстетический результат. А первые две недели после mommy makeover нужно ограничить физические нагрузки и максимально беречь себя.
Владислав Спицын
пластический хирург клиники DEGA
Конечно, после одной операции женщина восстановится быстрее, чем после нескольких. Но в целом хватит 1,5 месяцев, чтобы чувствовать себя хорошо и стабильно — время от времени что-то может покалывать или побаливать, но незначительно.
Есть смысл в операции, если вы планируете рожать в будущем?
Этот вопрос входит в топ самых важных — его зададут на первом же приеме. Если нужен стабильный результат, то не стоит планировать беременность как минимум в течение года после пластической операции.
Владислав Спицын
пластический хирург клиники DEGA
Не стоит опасаться, что из-за новой беременности результаты операции сойдут на нет. Результат может слегка ухудшиться, но он все равно не вернется к исходному варианту. Если была маммопластика, после новых родов есть риск небольшого птоза, но послеоперационный рубец удержит ткани и спасет от сильного провисания. А вот после операции по сужению влагалища (кольпорафии) рожать разрешат только путем кесарева сечения.
«Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста».
Комментарии (0)