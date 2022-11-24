Зима близко! Почему пора прятать увлажняющий крем и чем его заменить, чтобы не испортить кожу? Отвечает косметолог

Зима (особенно петербургская!) — настоящее испытание для нашей кожи. Как ухаживать за ней, чтобы избежать вредного воздействия холода, ветра и морозного воздуха? Рассказывает врач-косметолог клиники «МЕДИ на Невском» Надежда Шабанова.
Апгрейд в домашнем уходе
Домашний уход зимой будет отличаться в первую очередь тем, что уменьшается количество увлажняющих препаратов и увеличивается количество питающих. Но они нужны не для насыщения кожи, а для восполнения липидного баланса. Сухость от метеоусловий обычными увлажняющими препаратами не компенсируется, они могут усугубить ситуацию и может дойти даже до ксероза (появление шелушений и даже микротрещин на поверхности эпидермиса). При сильной сухости можно дополнительно обогатить кожу сыворотками под крем. Они используются курсами, и зимнее время как раз для этого очень подходит.
Если при классическом уходе увлажняющие позиции мы применяем с утра, а на ночь питательные, то зимой мы ориентируемся на контакты с внешней средой. Здесь не будет ошибкой, если питательный уход будет присутствовать и утром и вечером. Нужно опираться на тип кожи и ее текущее состояние.
Перед выходом на улицу
Идеально подойдет плотный питательный крем, наносить его нужно не позже чем за 30 минут до выхода из дома! Если на улице сильный мороз, и вы планируете длительно находиться на воздухе, нанесите перед выходом плотный питательный колд-крем, он создаст защитную пленку и поможет избежать обветривания, ощущений стянутости и сухости. Обычным увлажняющим кремом пользуйтесь только на ночь или в том случае, если выходить не планируете.
Откровенно увлажняющими препаратами до выхода на улицу в морозную погоду лучше не пользоваться — мы получим обратный эффект, банальное обветривание.
Что делать у косметолога?
Косметолог сможет грамотно оценить состояние кожи и подобрать наилучший вариант для ухода. В холода идеально подойдет комплекс ультразвуковых процедур (LDM массаж на аппарате IONTO) и биоревитализация как дополняющие друг друга. Результат — глубокое увлажнение, эффект лифтинга, разглаживание морщин, уменьшение воспалительных процессов. Кроме того, биоревитализация особенно эффективна после лазерных и фотопроцедур, — инъекции с гиалуроновой кислотой не только питают и увлажняют кожу, но и сокращают период реабилитации.
Сейчас мы испытываем дефицит солнца. В этом даже есть плюс — можно сделать множество полезных процедур, которые были под запретом в летний период. Это абляционные методики (с нарушением целостности кожного покрова в большом проценте): лазерные шлифовки (фракционные, плоскостные), множественное удаление новообразований.
Традиционно зимними процедурами считаются лазерное SMOOTH-омоложение на аппарате Fotona, которое позволяет достичь выраженного лифтинг-эффекта или фотоомоложение на аппарате M22, устраняющее гиперпигментацию и сосудистые сеточки.
Зима — это период, когда наиболее эффективно можно работать с коррекцией гиперпигментации любого характера. Потому что зачастую кожа, точнее сам пигмент, реагирует даже не столько на сам активный ультрафиолет, сколько на длину солнечного дня.
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