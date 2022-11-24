Зима близко! Почему пора прятать увлажняющий крем и чем его заменить, чтобы не испортить кожу? Отвечает косметолог

Апгрейд в домашнем уходе

Домашний уход зимой будет отличаться в первую очередь тем, что уменьшается количество увлажняющих препаратов и увеличивается количество питающих. Но они нужны не для насыщения кожи, а для восполнения липидного баланса. Сухость от метеоусловий обычными увлажняющими препаратами не компенсируется, они могут усугубить ситуацию и может дойти даже до ксероза (появление шелушений и даже микротрещин на поверхности эпидермиса). При сильной сухости можно дополнительно обогатить кожу сыворотками под крем. Они используются курсами, и зимнее время как раз для этого очень подходит.

Если при классическом уходе увлажняющие позиции мы применяем с утра, а на ночь питательные, то зимой мы ориентируемся на контакты с внешней средой. Здесь не будет ошибкой, если питательный уход будет присутствовать и утром и вечером. Нужно опираться на тип кожи и ее текущее состояние.