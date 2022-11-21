Это просто красиво! Вот топ-3 пластических операций, которые любят петербуржцы

5 лет назад семья врачей Екатерина и Денис Агаповы открыли клинику пластической хирургии, косметологии и стоматологии DEGA. Теперь петербуржцы (и не только) готовы находиться в листе ожидания по полгода. Но чего они все хотят? Вот топ-3 самых популярных процедур!
Все внимание на нос
Ринопластика всегда занимала первые места в списке самых популярных пластических операций. Именно на ней специализируется Агапов. Он делает идеальные носы, исправляет не самые удачные работы коллег по цеху, а еще заведует кафедрой пластической хирургии Первого меда. В медицину Денис Генрихович пришел 25 лет назад, работал отоларингологом. К 2011 году, когда в России официально появилась специальность «пластическая хирургия», Агапов уже прооперировал сотни петербуржцев с лицевыми травмами и ЛОР-заболеваниями.
В 2004 году стажировался у известнейшего с помощью которой можно исправить пластического хирурга Оскара Рамиреса, а спустя год — у президента Европейской академии лицевой и пластической хирургии Жильбера Тренитэ.
Безупречно сделать нос — это как красиво решить сложное уравнение: достижение графической гармонии при изменении формы кардинально меняет внешность. А еще есть маленькая, но важная деталь — после операции он должен дышать. Агапов взял на вооружение новейшую и революционную технологию сохраняющей ринопластики. Ее популяризировал в Европе французский хирург Ив Сабан. Она подходит большинству людей, которые хотят понизить проекцию спинки носа надежно сохраняет медицинский силикон, и избавиться от горбинки.
Есть и классические методики, которые доктор Агапов применял тысячи раз.
Например, закрытая пластика носа, с помощью которой можно исправить внешнюю форму и выровнять перегородку без видимых шрамов. Или открытая ринопластика — она проводится, если нужна масштабная коррекция.
Вторая молодость
На втором месте по популярности в клинике DEGA — операции по омоложению. Художник Бэзил Холлуорд написал портрет Дориана Грея, подарив ему вечную молодость и красоту (хеппи-энд не удался). Хирург Денис Агапов предпочитает менять внешность более надежными методами — своими руками. На запрос сделать лицо моложе врач предлагает выполнить эндоскопическую подтяжку. После нее не остается видимых швов, а реабилитация занимает 2–4 недели.
Еще в DEGA разработали авторскую методику омоложения ESP Lifting (Endoscopy SMAS Platismoplasty Lifting). Она сочетает глубокий SMAS-лифтинг и платизмопластику (подтяжку подкожной шейной мышцы) с эндоскопическим омоложением. Радикальное преимущество в том, что за одно вмешательство (и за один наркоз!) можно скорректировать сразу все лицо, а не только лоб или зону вокруг глаз.
Идеальная грудь? Дайте две!
Пока Денис Агапов изучал пластическую хирургию, его жена Екатерина осваивала новую для России специальность: аудит клинических исследований лекарств. С открытием DEGA она отучилась в бизнес-школе IMISP и продолжила учебу по программе Executive MBА. Екатерина считает, что идеальные женщины из глянцевых журналов — в прошлом, мир стремится к естественности. Но маммопластика — это вечное и классическое, как статуя Афродиты в Эрмитаже. Одни хотят увеличить грудь, другие — уменьшить, третьи — подтянуть.
В клинике DEGA могут всё, даже изменить форму и размеры сосков. Но чаще женщины просят увеличить грудь и поставить импланты округлой или каплевидной формы. «Примерить» новый бюст и выбрать идеальный можно на первой консультации с врачом: он предложит выбрать сайзеры — наружные имитаторы имплантатов. Опасаться имплантов не стоит — первые поколения отличались тем, что гель так или иначе «пропотевал». Сейчас на рынке уже шестое поколение эндопротезов молочных желез — с трехслойной оболочкой, которая надежно сохраняет медицинский силикон, не дает ему деформироваться и выдерживает нагрузку до 400 кг.
Комментарии (0)