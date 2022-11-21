Это просто красиво! Вот топ-3 пластических операций, которые любят петербуржцы

Все внимание на нос

Ринопластика всегда занимала первые места в списке самых популярных пластических операций. Именно на ней специализируется Агапов. Он делает идеальные носы, исправляет не самые удачные работы коллег по цеху, а еще заведует кафедрой пластической хирургии Первого меда. В медицину Денис Генрихович пришел 25 лет назад, работал отоларингологом. К 2011 году, когда в России официально появилась специальность «пластическая хирургия», Агапов уже прооперировал сотни петербуржцев с лицевыми травмами и ЛОР-заболеваниями.

В 2004 году стажировался у известнейшего с помощью которой можно исправить пластического хирурга Оскара Рамиреса, а спустя год — у президента Европейской академии лицевой и пластической хирургии Жильбера Тренитэ.