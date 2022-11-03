Давай по-быстрому! Пластические операции, после которых не нужна госпитализация

Количество косметологических процедур «выходного дня» будоражит умы и бьет все рекорды популярности. Во-первых, после них не нужно долго восстанавливаться. Во-вторых, общество не относится к ним со священным трепетом, как к монументальной пластике, и решиться на апдейт проще. Рассказываем, что можно исправить и улучшить всего за пару часов!
Верхняя блефаропластика
Способность уничтожить взглядом — супер-сила не только супергероев, но и обладателей слишком нависших век. Если с мелкими морщинками справятся инъекции ботокса или филлера, то устранить излишки кожи и птоз век нехирургическими методами крайне сложно. Вернуть молодость взгляду можно с помощью блефаропластики. На пик популярности эту процедуру вознесли 3 фактора: эффективность, легкое восстановление и невысокая стоимость.
Александр Давыдов
руководитель отделения пластической хирургии, «СМ-Клиника»
Под местной анестезией по заранее нанесенной разметке врач делает разрезы кожи. При необходимости жировые пакетики (те самые виновники «устрашающего взгляда») уменьшает или перемещает. Иногда моделирует круговую мышцу глаза. После вмешательства швы заклеиваются стерильным пластырем и человек отправляется домой. При индивидуальных особенностях могут возникнуть синяки — к сожалению, предугадать это невозможно. После операции около 5 дней не стоит работать за компьютером, на 2 недели сделать перерыв в спорте. А еще в течение 3 недель нужно носить темные очки на улице.
Интимная пластика
За несколько часов под местной анестезией можно исправить эстетические проблемы в интимной области — гипертрофию малых половых губ и клитора, дряблость и не только.
Марина Четверикова
пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA
Если человек психологически стабильный, не боится «шприцев» и «белых халатов», то можно делать операцию под местной анестезией. Первый укол анестетика довольно чувствительный — зона малых половых губ обильно иннервируется, но последующие манипуляции, в том числе разрез, уже не ощущаются. После операции нужно будет остаться в клинике на 2–3 часа, получить рекомендации по уходу и медикаменты: антибиотик, пробиотик, растворы для орошения. Болевых ощущений после операции, как правило, не бывает, но если они есть, то назначаем анальгетики. Еще в течение 3–5 дней после операции может развиться отечность, но она быстро проходит.
Отопластика
Считается, что пластика ушей адресована только обладателям обидного прозвища Чебурашка. Но есть множество других деформаций. Например, «ухо макаки» или «ухо сатира». А иногда встречается врожденное недоразвитие верхнего и среднего отделов, раздвоенность или полное отсутствие мочки.
Евгения Ермилова
пластический хирург Американской медицинской клиники
Коррекцию формы и объема ушных раковин можно делать даже детям — иногда это спасает их от школьного буллинга и психологических пластический хирург травм. Операция выполняется под местной анестезией. Сначала врач делает три укола для обезболивания, и того, что происходит потом, человек уже не чувствует. После всех манипуляций нужно будет провести под наблюдением медиков несколько часов, потом можно идти домой. В течение 10 дней пациенту предстоит круглосуточно носить специальную повязку, чтобы защитить травмированные ткани, ускорить заживление и предотвратить возможное смещение ушей (а еще она скроет отеки и синяки). Затем можно будет заменить повязку на стильный спортивный ободок и надевать только на ночь.
Ринопластика
Коррекция носа — одна из самых сложных операций в пластической хирургии.Поэтому хирурги всегда стремились сделать ее менее травматичной. И смогли! Технический прогресс подарил им (и нам!) новые щадящие методики.
Сергей Брагилев
пластический хирург холдинга GRANDMED
Главный тренд в ринопластике — это сохраняющие методики. Они менее травматичны и помогают минимизировать период реабилитации. Например, еще недавно для исправления горбинки приходилось спиливать ее напрямую. Сегодня в некоторых случаях можно понизить проекции спинки носа и уменьшить горбинку за счет вмешательства на перегородке, то есть без травматизации. Получаются более естественный результат и быстрое восстановление. Раньше для сужения основания и исправления той же горбинки использовались ручные инструменты: рашпиль, долото и молоток. А сейчас применяется более современный подход к работе с костями — аппарат пьезотом или ультразвуковой скальпель (электроприбор, действие которого основано на ультразвуке!). Он способен действовать очень точно, не травмируя мягкие ткани. С помощью этого аппарата все манипуляции выполняются максимально аккуратно, травма костной ткани минимальна, и нет никакого воздействия на слизистые, нервы и сосуды. Да, минимальный отек и синяки могут быть, но это несравнимо с тем, что было раньше. Человек покидает клинику уже на следующий день после операции и продолжает жить в своем ритме. Только теперь еще и с идеальным носом.
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