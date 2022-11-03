Давай по-быстрому! Пластические операции, после которых не нужна госпитализация

пластический хирург холдинга GRANDMED

Главный тренд в ринопластике — это сохраняющие методики. Они менее травматичны и помогают минимизировать период реабилитации. Например, еще недавно для исправления горбинки приходилось спиливать ее напрямую. Сегодня в некоторых случаях можно понизить проекции спинки носа и уменьшить горбинку за счет вмешательства на перегородке, то есть без травматизации. Получаются более естественный результат и быстрое восстановление. Раньше для сужения основания и исправления той же горбинки использовались ручные инструменты: рашпиль, долото и молоток. А сейчас применяется более современный подход к работе с костями — аппарат пьезотом или ультразвуковой скальпель (электроприбор, действие которого основано на ультразвуке!). Он способен действовать очень точно, не травмируя мягкие ткани. С помощью этого аппарата все манипуляции выполняются максимально аккуратно, травма костной ткани минимальна, и нет никакого воздействия на слизистые, нервы и сосуды. Да, минимальный отек и синяки могут быть, но это несравнимо с тем, что было раньше. Человек покидает клинику уже на следующий день после операции и продолжает жить в своем ритме. Только теперь еще и с идеальным носом.