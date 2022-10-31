Прыщи бывают не только у подростков! Вся правда об акне: причины, питание и главные ошибки устранения

Почему вообще возникают прыщи?

Известные большинству из нас как «прыщи», а медицинской науке «угревая болезнь или акне» — это хроническое воспаление кожи. При угревой болезни появляются открытые и закрытые комедоны («черные точки», милиумы), воспалительные элементы, папулы, пустулы, узлы.

Причин для появления акне множество. В основном — это генетически обусловленная гиперандрогения. Но она далеко не всегда заключается в повышении уровня мужских половых гормонов (андрогенов), а в большинстве случаев — в нарушении чувствительности рецепторов к андрогенам. Поэтому уровень мужских половых гормонов крови пациентов с угрями часто находится в пределах нормальных значений. Кроме этого, при угревой болезни отмечаются усиленная работа сальных желез, избыточный кератоз (ороговение эпидермиса), что создает хорошие условия для размножения микроорганизмов пропионибактерии и развития воспаления.

Если прыщи появляются по линии роста волос (в верхней части лба или затылке), виной может быть шампунь, бальзам, кондиционер и средство для укладки. Дело в том, что косметика с маслами закупоривает поры и устья сальной железы. Важно постирать косынки, повязки, наволочки, головной убор — на них может оставаться остатки средств. Результат должен появится спустя 4-6 недель после прекращения. Если не проходит — обратитесь к дерматологу.