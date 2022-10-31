Прыщи бывают не только у подростков! Вся правда об акне: причины, питание и главные ошибки устранения

Считается, что акне бывают только у подростков, а с возрастом они проходят. Это связано с тем, что во время полового созревания повышается секреция андрогенов, которые увеличивают размер сальных желез и усиливают секрецию жира. Но на самом деле прыщи могут быть у людей всех возрастов. Почему они возникают и как с этим бороться, рассказывает Марина Савкина, дерматовенеролог и консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Почему вообще возникают прыщи?
Известные большинству из нас как «прыщи», а медицинской науке «угревая болезнь или акне» — это хроническое воспаление кожи. При угревой болезни появляются открытые и закрытые комедоны («черные точки», милиумы), воспалительные элементы, папулы, пустулы, узлы.
Причин для появления акне множество. В основном — это генетически обусловленная гиперандрогения. Но она далеко не всегда заключается в повышении уровня мужских половых гормонов (андрогенов), а в большинстве случаев — в нарушении чувствительности рецепторов к андрогенам. Поэтому уровень мужских половых гормонов крови пациентов с угрями часто находится в пределах нормальных значений. Кроме этого, при угревой болезни отмечаются усиленная работа сальных желез, избыточный кератоз (ороговение эпидермиса), что создает хорошие условия для размножения микроорганизмов пропионибактерии и развития воспаления.
Если прыщи появляются по линии роста волос (в верхней части лба или затылке), виной может быть шампунь, бальзам, кондиционер и средство для укладки. Дело в том, что косметика с маслами закупоривает поры и устья сальной железы. Важно постирать косынки, повязки, наволочки, головной убор — на них может оставаться остатки средств. Результат должен появится спустя 4-6 недель после прекращения. Если не проходит — обратитесь к дерматологу.
Чаще всего угри во взрослом возрасте встречаются у женщин. Причем, у 20-40% из них угревая болезнь появляется впервые после 25 лет. Это может произойти из-за колебания уровня гормонов во время менструального цикла, во время беременности, перименопаузы, менопаузы, после прекращения приема гормональных препаратов. Усугубить состояние может стресс, курение плохой сон, жирная комедогенная косметика и генетическая предрасположенность. Еще одна причина — побочный эффект лекарственных средств.
Зависит ли акне от диеты?
Точных убедительных данных о связи акне с питанием нет. Нужно наблюдать за своим организмом — если вы не заметили зависимости между возникновением прыщей и употребления каких-то продуктов, то нет смысла отказывать себе в молоке, глютеносодержащих и других продуктах.
При этом считается, что продукты с высоким гликемическим индексом повышают уровень сахара крови. К ним относится белый хлеб, хлопья кукурузные, белый рис, чипсы, картофель, выпечка, сладкие напитки. Исследования показывают, что низкогликемическая диета может уменьшить количество прыщей. К этой полезной группе относятся свежие овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые.
В каких случаях акне лечат контрацептивами?
Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) назначаются только гинекологами, и в тех случаях, когда выявлена гинекологическая проблема. Еще КОК могут рекомендовать женщинам, кому не помогает терапия у дерматолога. Контрацептивы подходят не все — только те, которые способны связывать мужские половые гормоны.
Насколько эффективна местная терапия?
Прежде чем думать о местном лечении, важно научиться ухаживать за кожей и правильно пользоваться косметикой. Например, лучше выбирать препараты, на упаковке которых указана следующая информация:
- Не комедогенный — Non-comedogenic
- Не вызывает угревой сыпи — Non-acnegenic
- Без масла — Oil free
- Не закупоривает поры
Обычно при легкой форме назначают местное лечение — бензоил пероксид, производные витамина А, кислоты (салициловая, гликолевая, азелаиновая), местные антибактериальные препараты. При среднем и тяжелом течении назначаются пероральные формы препаратов — это могут антибактериальные препараты, но самым эффективным считается изотретиноин (производные витамина D).
Главные ошибки в лечение акне
- Ограничение в питании;
- Частое умывание средствами с целью очистить кожу от грязи — это лишь нарушает защитный слой кожи;
- Еще одна ошибка — пытаться найти причину в кишечнике, поиски эндокринных заболеваний. У большинства пациентов с акне нет сопутствующих заболеваний;
- Чистки у косметолога. Это дополнительная травматизация кожи, которая может привести к рубцеванию и гиперпигментации;
- Думать, что солнце высушит кожу и поэтому активно загорать. УФ-лучи, наоборот, повреждают кожу;
- Еще одна грубейшая ошибка — протирать кожу спиртом. Это нарушает целостность кожного барьера.
Полезные привычки в борьбе с прыщами:
- Умываться стоит теплой водой два раза в день и после активного потения;
- Очищающее средство должно быть мягкое и неабразивное. Его стоит наносить кончиками пальцев, никаких мочалок и грубых губок;
- Очищающие средства не должны содержать спирт и другие раздражающие компоненты;
- Не давите прыщи! Это мешает заживлению и повышает вероятность появления рубцов;
- Не трогайте лицо руками, особенно — грязными;
- Откажитесь от загара и солярия. Если на улице солнце — пользуйтесь защитными кремами.
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